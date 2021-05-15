Андрей Червиченко: Тедеско бурно провожали, а ведь в Грозном у «Спартака» легкой прогулки не будет

- Главный матч пройдет в Грозном. После игры с «Химками» руководство «Спартака» устроило Тедеско проводы, будто сезон закончен. Добудет «Спартак» вожделенную ничью с «Ахматом»?

- Хочу начать с празднеств. Я к ним всегда отношусь осторожно: эти скачки и размахивания руками, что мы увидели на «Открытие арене» после «Химок», когда команде еще предстоит важнейший матч в Грозном, это из серии - не прогневи Бога.

День рождения заранее не принято праздновать, а тут скакали так, будто уже попали в Лигу чемпионов.

Думаю, в Грозном никто не собирается делать подарки. Талалаев суровый тренер, умеет настроить команду. Так что легкой прогулки у «Спартака» не будет.

Мы видим, какие проблемы в обороне у «Спартака», и если не удастся забить пару голов в первые 20 минут, то исход может быть любым. Если же ничья будет на табло большую часть матча, то в концовке возникнет большая нервозность. И это может привести к тому, что «Спартак» потеряет вторую строчку.

- Конкурент «Спартака» «Локомотив» принимает «Урал». Все матчи тура пройдут в одно время, поэтому в Черкизово будут следить за игрой в Грозном.

- Думается, «Урал» уже ментально в отпуске. Как это было с «Ростовом» в его последнем матче. «Локомотив» выиграл Кубок, настроение хорошее, поэтому у игроков большое желание завершить сезон хорошим матчем перед своими болельщиками вне зависимости от матча в Грозном. Думается, «Уралу» ничего не светит.