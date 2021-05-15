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Италия - Серия А 1-й тайм, 45+1' Специя 2 Торино 0 П1 1.12 Х 9.70 П2 18.0
Италия - Серия А перерыв Дженоа 0 Аталанта 3
Англия - Премьер-лига 17:00 Саутгемптон 0 Фулхэм 0 П1 1.87 Х 3.70 П2 4.30
Португалия - Сегунда 17:00 Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Испания - Сегунда 17:00 Кастельон 0 Понферрадина 0 П1 1.94 Х 3.20 П2 4.50
Болгария - Первая лига 17:30 Лудогорец 0 Арда 0 П1 1.42 Х 4.30 П2 7.10
Италия - Серия B 17:30 Козенца 0 Асколи 0
Португалия - Сегунда 18:00 Мафра 0 Арока 0 П1 4.80 Х 3.30 П2 1.77
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.14 Х 3.80 П2 3.40
Кубок Англии 19:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 1.70 Х 4.00 П2 4.70
Греция - Суперлига 19:30 Аполлон Смирни 0 Ламия 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.40
Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 2.06 Х 3.30 П2 3.90
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.15 П2 5.50
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 3.30 П2 1.35
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.44 П2 2.80
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.44 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 6.70 П2 1.12
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.10 Х 3.70 П2 2.26
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.30
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 3.00 Х 2.85 П2 2.75
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.42 Х 4.40 П2 8.50
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.81 Х 4.50 П2 3.60
Андрей Червиченко: Тедеско бурно провожали, а ведь в Грозном у «Спартака» легкой прогулки не будет
15 мая 15:56
автор: Юрий Волохов
автор фото: РПЛ

Андрей Червиченко: Тедеско бурно провожали, а ведь в Грозном у «Спартака» легкой прогулки не будет

Экс-президент «Спартака» дал прогноз на последний тур РПЛ.

- Главный матч пройдет в Грозном. После игры с «Химками» руководство «Спартака» устроило Тедеско проводы, будто сезон закончен. Добудет «Спартак» вожделенную ничью с «Ахматом»?
- Хочу начать с празднеств. Я к ним всегда отношусь осторожно: эти скачки и размахивания руками, что мы увидели на «Открытие арене» после «Химок», когда команде еще предстоит важнейший матч в Грозном, это из серии - не прогневи Бога.

День рождения заранее не принято праздновать, а тут скакали так, будто уже попали в Лигу чемпионов.

Думаю, в Грозном никто не собирается делать подарки. Талалаев суровый тренер, умеет настроить команду. Так что легкой прогулки у «Спартака» не будет.

Мы видим, какие проблемы в обороне у «Спартака», и если не удастся забить пару голов в первые 20 минут, то исход может быть любым. Если же ничья будет на табло большую часть матча, то в концовке возникнет большая нервозность. И это может привести к тому, что «Спартак» потеряет вторую строчку.

- Конкурент «Спартака» «Локомотив» принимает «Урал». Все матчи тура пройдут в одно время, поэтому в Черкизово будут следить за игрой в Грозном.
- Думается, «Урал» уже ментально в отпуске. Как это было с «Ростовом» в его последнем матче. «Локомотив» выиграл Кубок, настроение хорошее, поэтому у игроков большое желание завершить сезон хорошим матчем перед своими болельщиками вне зависимости от матча в Грозном. Думается, «Уралу» ничего не светит.

Что касается матчей в одно время. Не понимаю этого. Как можно следить за восемью играми одновременно? Далеко не все они влияют на вылет из лиги или на распределение мест в еврокубках. Почему такие матчи не провести в другое время?

К примеру, на что влияет матч «Ростов» - «Краснодар»? А «Тамбов» - «Зенит»?

- Но поговорим о важных встречах, которые на что-то влияют. В нижней части идет борьба за выживание. Результат матча «Уфа» - «Арсенал» важен для обеих команд.
- Мне по игре нравится «Уфа» - играет живо, интересно. Главный конкурент для обеих этих команд - «Ротор». А волгоградцы играют в Казани. Очки там они не возьмут, про победу «Ротора» можно забыть. Не знаю, что должно случиться, чтобы «Рубин» дома не обыграл «Ротор». Для Слуцкого этот матч важен для попадания в еврокубки.

- А конкурент «Рубина» - «Сочи» - играет в Химках.
- Мне почему-то кажется, что в конце матча кто-то из игроков химчан споткнется, ошибется и команда пропустит, либо привезет пенальти на ровном месте, и «Сочи» выиграет, - смеется Червиченко.

источник: «Советский спорт»
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