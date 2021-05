Тилеманс, Шмейхель и VAR принесли «Лестеру» первый Кубок Англии в истории (видео)

«Челси» при Тухеле куда более гибок в своем представлении о достижении результата, но мощи тройке атакующих Тимо Вернер – Мэйсон Маунт – Хаким Зиеш не хватает. С первых минут лондонцы завладели инициативой, практически не выпуская соперника с его половины поля (а тем при наличии Варди это и не требуется), но уперлись в плотную оборону и не могли ее преодолеть – из восьми ударов за 45 минут пять были нанесены из-за пределов штрафной, и ни одного – в створ.

А у «Лестера» главная сила в атаке – Варди, но передачи ему на ход за спины защитникам практически не использовались. Чаще мяч отправлялся в сторону Келечи Ихаеначо, но тот часто опускался навстречу мячу и терял возможность вырваться на оперативный простор. Самый перспективный момент команды Брендана Роджерса – мягкий заброс Тилеманса на ход Варди, у которого не получился удар головой, но до реальной опасности там было далеко.

Во втором тайме «лисы» поверили в себя и стали куда активнее вести себя у чужой штрафной. Казалось, «Челси» контролировал ситуацию, но тут произошло неожиданное – Айосе Перес в прыжке перехватил передачу на чужой половине (от бедра мяч попал ему в руку, но игру продолжили), а Тилеманс, чуть продвинувшись вперед, идеально уложил мяч в правую от Кепы девятку. Это было первое попадание для «Лестера» и второе для команд. На 63-й минуте.

Тухель вдруг осознал, что его команда не управляет игрой, и начал спешно менять всех и вся, освежив в первую очередь фланги (в 3-4-2-1 за них отвечают латерали) и выпустив Пулишича, чей выход был под сомнением из-за повреждения. А за 10 минут до конца вместо Вернера (он запомнился только парой попаданий в облака) вышел Оливье Жиру.

К тому моменту владение «Челси» на 15-минутном отрезке (то есть после гола) составляло около 88 (!!!) процентов. То есть подопечные Роджерса просто отдали мяч и просто стояли стеной. В результате концовка получилась очень горячей. У синих было два классных момента (Чилуэлл головой и пушечный выстрел Маунта из пределов штрафной), но Шмейхель дважды в тягучем прыжке вытаскивал мяч из самого угла. А за считанные минуты до конца Чилуэлл вынудил Уэса Моргана ошибиться и забить в свои ворота, но бездушный VAR увидел микроскопический офсайд и гол отменил.

Ben Chilwell puts the ball in the net for the Blues but it's been disallowed by VAR! #EmiratesFACup pic.twitter.com/QtOnmCGEyo