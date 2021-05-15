Тилеманс, Шмейхель и VAR принесли «Лестеру» первый Кубок Англии в истории (видео)

В решающем матче встретились две очень прагматичные команды, и хотя прагматичность их сильно отличается, первый тайм сильно разочаровал. «Лестер» привык в больших матчах (да и не только) играть от обороны и отлично справлялся с потугами соперника даже после того, как Марко Олбрайтон заменил Эванса.

А у «лис» вернулся в центр обороны ключевой защитник Джонни Эванс, не игравший в мае из-за мышечной травмы. Правда, восстановиться он как следует не успел, поторопившись принять участие в столь важной игре. По истечении получала он почувствовал дискомфорт и покинул поле. До его ухода главные звезды – Эванс, Джейми Варди, Юри Тилеманс, Каспер Шмейхель и отлично проводящий сезон Уилфред Ндиди – находились в строю.

Лондонцы предстали в этой встрече без Матео Ковачича и Кристиана Пулишича (он появился во втором тайме). Неприятно, не катастрофично. Куда любопытнее, что место в воротах по кубковой традиции занял Кепа Аррисабалага. Он обошелся без привычных привозов, но и не спас в решающий момент.

Работа Томаса Тухеля в «Челси», конечно, впечатляет. За полсезона он вернул команду в зону Лиги чемпионов (на данный момент), добрался до финала этого турнира и довел команду до финала Кубка Англии, 140-го в истории. Но все это лондонцы запросто могут растерять. Кубок они уже упустили. А для Британии этот матч имел еще большее значение, ведь на трибуны пустили 21 тысячу зрителей. Неужели возвращается настоящая футбольная атмосфера?

«Челси» при Тухеле куда более гибок в своем представлении о достижении результата, но мощи тройке атакующих Тимо Вернер – Мэйсон Маунт – Хаким Зиеш не хватает. С первых минут лондонцы завладели инициативой, практически не выпуская соперника с его половины поля (а тем при наличии Варди это и не требуется), но уперлись в плотную оборону и не могли ее преодолеть – из восьми ударов за 45 минут пять были нанесены из-за пределов штрафной, и ни одного – в створ.

А у «Лестера» главная сила в атаке – Варди, но передачи ему на ход за спины защитникам практически не использовались. Чаще мяч отправлялся в сторону Келечи Ихаеначо, но тот часто опускался навстречу мячу и терял возможность вырваться на оперативный простор. Самый перспективный момент команды Брендана Роджерса – мягкий заброс Тилеманса на ход Варди, у которого не получился удар головой, но до реальной опасности там было далеко.

ГОЛ ТИЛЕМАНСА VAR ЗАСЧИТАЛ, А АВТОГОЛ МОРГАНА – НЕТ

Во втором тайме «лисы» поверили в себя и стали куда активнее вести себя у чужой штрафной. Казалось, «Челси» контролировал ситуацию, но тут произошло неожиданное – Айосе Перес в прыжке перехватил передачу на чужой половине (от бедра мяч попал ему в руку, но игру продолжили), а Тилеманс, чуть продвинувшись вперед, идеально уложил мяч в правую от Кепы девятку. Это было первое попадание для «Лестера» и второе для команд. На 63-й минуте.

Тухель вдруг осознал, что его команда не управляет игрой, и начал спешно менять всех и вся, освежив в первую очередь фланги (в 3-4-2-1 за них отвечают латерали) и выпустив Пулишича, чей выход был под сомнением из-за повреждения. А за 10 минут до конца вместо Вернера (он запомнился только парой попаданий в облака) вышел Оливье Жиру.

К тому моменту владение «Челси» на 15-минутном отрезке (то есть после гола) составляло около 88 (!!!) процентов. То есть подопечные Роджерса просто отдали мяч и просто стояли стеной. В результате концовка получилась очень горячей. У синих было два классных момента (Чилуэлл головой и пушечный выстрел Маунта из пределов штрафной), но Шмейхель дважды в тягучем прыжке вытаскивал мяч из самого угла. А за считанные минуты до конца Чилуэлл вынудил Уэса Моргана ошибиться и забить в свои ворота, но бездушный VAR увидел микроскопический офсайд и гол отменил.

Ben Chilwell puts the ball in the net for the Blues but it's been disallowed by VAR! #EmiratesFACup pic.twitter.com/QtOnmCGEyo — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 15, 2021

Так «Лестер» не без труда все-таки выстоял и выиграл первый Кубок Англии за свою 122-летнюю историю. До того «лисы» доходили до финала четырежды, но каждый раз уступали в решающем матче. Теперь настал через плакать болельщиков «Челси». Первый решающий матч за финише сезона они проиграли, а впереди борьба за место в Лиге чемпионов (во вторник еще один матч с «Лестером») и финал ЛЧ.

For the first time in history, @LCFC have won the #EmiratesFACup pic.twitter.com/gtkzkSG7eo — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 15, 2021

Кубок Англии. Финал

«Челси» - «Лестер» - 0:1 (0:0)

Гол: Тилеманс, 63.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта (Хадсон-Одои, 76), Тьяго Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржиньо (Хаверц, 75), Алонсо (Чилуэлл, 68), Зиеш (Пулишич, 68), Маунт, Вернер (Жиру, 82).

«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Эванс (Олбрайтон, 34), Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Ндиди, Томас (Морган, 82), Перес (Чодури, 82), Варди, Ихеаначо (Мэддисон, 67).

Предупреждения: Фофана, 36. Вернер, 40.

Судья: Оливер (Англия).