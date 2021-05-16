Владимир Федотов: Мы пока еще не осознали, что будем играть в еврокубках

- Есть ли понимание, останутся ли в команде Глушаков и Идову? - Нет, пока не встретился с руководством.

- Уже известно, кто уйдет из «Химок» и давит ли это на вас? - Это проблема, но у нас есть месяц, который я дал игрокам на отдых.

- Есть ли разочарование, что в пятерку сильнейших не подобрались? - Я доволен восьмым местом.

- Мог ли сегодня сыграть Мирзов? - Нет, он не мог выйти на игру, потому что последние два – три матча он играл на уколах

- Подведите итоги сезона и матча с «Сочи», - вопрос Черевченко. - Рад, что «Химки» выбрались из той ситуации, которая была изначально. Горжусь тем, что ребята это сделали. Мы им только помогали. Поблагодарил всех после матча.

- Что с Тихим, который получил повреждение?

- У него травмирована боковая связка колена.

- Довольны Логашовым?

- Если сыграли без пропущенных мячей, то доволен всей командой. А Логашеву не 18 или 19 лет.

«НАДО КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО НАМ НУЖНА ДЛИННАЯ СКАМЕЙКА К ЕВРОКУБКАМ»

- Сейчас сам матч уже на втором плане. Хочу поблагодарить наше руководство, что оно было с нами и поддерживало тренерский штаб и команду, - рассказал Федотов. - У нас не было провальных матчей в этом сезоне. Где-то повезло, но в итоге мы на пятом месте, и это справедливо. Достигнуто молодой командой во втором сезоне в РПЛ дорогого стоит. Почти этот же состав боролся за выживание. Ребята старались, получали удовольствие от побед, эмоций. Поздравляю наших болельщиков, которые приходили на матчи и заставляли нас полностью отдаваться игре.

- Как настраивали команду на игру, и была ли мысль о еврокубках?

- Конечно. Все понимали все. Надо было уйти от давления перед матчем. Начало встречи быдла хорошим. Мы имели пару моментов, и забей, игра пошла бы по-другому. Непростой поединок получился. Мы изучали соперника. Они молодые, озорные. Что мы ожидали, то и увидели. Они не давали нам расслабиться. Жаль, что не удалось реализовать свои моменты.

- Вам не надо было побеждать, чтобы выйти в еврокубки, все зависело от игры «Динамо» - ЦСКА. Следили за этим матчем?

- Постольку поскольку. Мы от них зависели, но настраивались, и ребята на поле до конца не знали, как складываются другие матчи. Мы всегда надеемся только на себя

- В истории клуба это будут первые еврокубки. Что было в раздевалке после матча?

- Эмоции придут. Ребята отдали много сил на поле. Зашел президент, сказал теплые слова. Мне показалось, что толком мы пока не осознали, что «Сочи» в евроубках. Это еще придет. Ребята помоются в душе, и мы это отметим.

- Какие у команды ближайшие планы?

- Сборники поедут в национальные команды, а остальные в отпуск. В Сочи 16 июня мы соберемся и приступим к работе. Ее будет много. Надо комплектоваться. Нам предстоит новый турнир. Нужна длинная скамейка. График будет плотный и потребуется качественная ротация.