Владимир Федотов: Мы пока еще не осознали, что будем играть в еврокубках

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 2-й тайм, 46' Беневенто 1 Кротоне 0 П1 1.05 Х 14.0 П2 35.0
Португалия - Сегунда перерыв Пенафиел 0 Визела 0 П1 5.10 Х 2.60 П2 2.00
Италия - Серия А 2-й тайм, 50' Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.75 Х 2.33 П2 3.80
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 48' Тоттенхэм Хотс 1 Вулверхэмптон 0 П1 1.14 Х 8.10 П2 19.0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 29' Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 2
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 29' Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 1.50 Х 4.50 П2 5.80
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Фортуна 2 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 29' Падерборн 07 1 Гройтер Фюрт 1
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Зандхаузен 1 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Дармштадт 98 1 Хайденхайм 1 П1 2.45 Х 2.75 П2 2.95
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 29' Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 4.50 Х 3.10 П2 1.95
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 26' Санкт-Паули 0 Ганновер-96 1 П1 5.30 Х 4.90 П2 1.50
Испания - Сегунда не начался Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.24
Португалия - Сегунда не начался Каза Пия 0 Варзим 0
Португалия - Сегунда не начался Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 1.81 Х 3.80 П2 3.80
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 13.0 Х 6.80 П2 1.23
Италия - Серия А 19:00 Парма 0 Сассуоло 0 П1 5.90 Х 4.70 П2 1.53
Испания - Примера 19:30 Барселона 0 Сельта 0 П1 1.25 Х 7.40 П2 9.90
Испания - Примера 19:30 Валенсия 0 Эйбар 0 П1 2.90 Х 3.40 П2 2.50
Испания - Примера 19:30 Реал Сосьедад 0 Вальядолид 0 П1 1.56 Х 4.00 П2 6.80
Испания - Примера 19:30 Вильярреал 0 Севилья 0 П1 2.22 Х 3.70 П2 3.20
Испания - Примера 19:30 Алавес 0 Гранада 0 П1 1.94 Х 3.50 П2 4.30
Испания - Примера 19:30 Хетафе 0 Леванте 0 П1 1.57 Х 4.20 П2 6.20
Греция - Суперлига 19:30 ПАОК 0 Астерас 0 П1 1.40 Х 4.90 П2 7.50
Греция - Суперлига 19:30 АЕК Афины 0 Арис 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.20
Греция - Суперлига 19:30 Панатинаикос 0 Олимпиакос 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.79
Испания - Примера 19:30 Атлетик Б 0 Реал Мадрид 0 П1 6.10 Х 4.70 П2 1.52
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Эльче 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.25
Владимир Федотов: Мы пока еще не осознали, что будем играть в еврокубках
16 мая 16:52
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Федотов: Мы пока еще не осознали, что будем играть в еврокубках

После матча 30-го тура чемпионата России «Химки» - «Сочи» (0:0) главные тренеры команд Игорь Черевченко и Владимир Федотов поделились своими впечатлениями.

- Подведите итоги сезона и матча с «Сочи», - вопрос Черевченко.
- Рад, что «Химки» выбрались из той ситуации, которая была изначально. Горжусь тем, что ребята это сделали. Мы им только помогали. Поблагодарил всех после матча.

- Мог ли сегодня сыграть Мирзов?
- Нет, он не мог выйти на игру, потому что последние два – три матча он играл на уколах

- Есть ли разочарование, что в пятерку сильнейших не подобрались?
- Я доволен восьмым местом.

- Уже известно, кто уйдет из «Химок» и давит ли это на вас?
- Это проблема, но у нас есть месяц, который я дал игрокам на отдых.

- Есть ли понимание, останутся ли в команде Глушаков и Идову?
- Нет, пока не встретился с руководством.

- Что с Тихим, который получил повреждение?
- У него травмирована боковая связка колена.

- Довольны Логашовым?
- Если сыграли без пропущенных мячей, то доволен всей командой. А Логашеву не 18 или 19 лет.

«НАДО КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО НАМ НУЖНА ДЛИННАЯ СКАМЕЙКА К ЕВРОКУБКАМ»

- Сейчас сам матч уже на втором плане. Хочу поблагодарить наше руководство, что оно было с нами и поддерживало тренерский штаб и команду, - рассказал Федотов. - У нас не было провальных матчей в этом сезоне. Где-то повезло, но в итоге мы на пятом месте, и это справедливо. Достигнуто молодой командой во втором сезоне в РПЛ дорогого стоит. Почти этот же состав боролся за выживание. Ребята старались, получали удовольствие от побед, эмоций. Поздравляю наших болельщиков, которые приходили на матчи и заставляли нас полностью отдаваться игре.

- Как настраивали команду на игру, и была ли мысль о еврокубках?
- Конечно. Все понимали все. Надо было уйти от давления перед матчем. Начало встречи быдла хорошим. Мы имели пару моментов, и забей, игра пошла бы по-другому. Непростой поединок получился. Мы изучали соперника. Они молодые, озорные. Что мы ожидали, то и увидели. Они не давали нам расслабиться. Жаль, что не удалось реализовать свои моменты.

- Вам не надо было побеждать, чтобы выйти в еврокубки, все зависело от игры «Динамо» - ЦСКА. Следили за этим матчем?
- Постольку поскольку. Мы от них зависели, но настраивались, и ребята на поле до конца не знали, как складываются другие матчи. Мы всегда надеемся только на себя

- В истории клуба это будут первые еврокубки. Что было в раздевалке после матча?
- Эмоции придут. Ребята отдали много сил на поле. Зашел президент, сказал теплые слова. Мне показалось, что толком мы пока не осознали, что «Сочи» в евроубках. Это еще придет. Ребята помоются в душе, и мы это отметим.

- Какие у команды ближайшие планы?
- Сборники поедут в национальные команды, а остальные в отпуск. В Сочи 16 июня мы соберемся и приступим к работе. Ее будет много. Надо комплектоваться. Нам предстоит новый турнир. Нужна длинная скамейка. График будет плотный и потребуется качественная ротация.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Бавария" хочет приобрести Ашрафа ХакимиСборная России стала последней на Чешских хоккейных играх, проиграв хозяевам"Торонто" проиграл "Виннипегу", несмотря на гол и пас МихееваРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоПоступок российского гонщика 9 Мая в Испании покорил весь мирОбнаженная ведущая канала «Россия 1» запечатлелась в джакузи
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Команда с девятью ассистентами Слепышева. Кто представит Россию на чемпионате мира в Риге
Штаб Валерия Брагина объявил предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Риге, стартующий в пятницу, 21 мая.
Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило
Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
«Не хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы на три подозрительные ничьи». Ловчев — о 30-м туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода борьбы за выживание.
«Пусть Россию в еврокубках представляет «Сочи», а не ЦСКА». Ловчев — о битве за еврозону
Лучший футболист страны 1972 года перед заключительным туром РПЛ предсказал «Плеймейкеру» исход борьбы за путевки в Лигу конференций.
Как вырваться из кольца фаворитов. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Капризова
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Восток — дело мутное. Расклады на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Овечкина-Малкина
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Восточном дивизионе.
На кого ставить, если вам приснился поезд? Эксперт и капперка дают прогнозы на матчи «Спартака», ЦСКА, «Юве», «Барсы» и «Монако»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка поспорили об исходах матчей «Ахмат» - «Спартак», «Динамо» - ЦСКА, «Барселона» - «Сельта», «Ювентус» - «Интер» и «Монако» - «Ренн».
Нагучев ставит против Дортмунда и Мюнхена, Орзул — на Роналду и Зидана. Битва полов #10
"Плеймейкер" представляет десятый, заключительный выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд «WTC Murom Classic». 27-30.04.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика