Сергей Первушин: Банкротство «Тамбова» – самое плохое событие, катастрофическая ситуация

- Верится ли, что это последняя пресс-конференция «Тамбова»?

- Конечно, нет. Не хочется прощаться с РПЛ и «Тамбовом». Здесь было круто, соперники очень высокого уровня, но не удалось выполнить важную задачу - привести РПЛ в Тамбов. За два сезона это тридцать праздников, а если с кубком, то 32-25. Знаю, как болельщики в Тамбове любят футбол. В городе была бы проблема с лишним билетиком. С такими болельщиками мы бы никуда не вылетели. Но, не все зависело от нас. Не все получилось. Когда узнали, что клуб не прошел лицензирование, оптимизма это не добавило. Спасибо болельщикам, которые сегодня приехали нас поддержать. Наш «Тамбов» входил в 16 лучших клубов России, он вышел на медиапространство. Столько о нас не говорили никогда. Первый сезон получился со знаком плюс, второй со знаком минус. Мы сделали все, что могли. Но наша история закачивается. Мы поздравили «Зенит» с чемпионством. Символично, что мы сегодня с ним играли. Дзюба забил и его тоже поздравляем с результатом. Наверное, в его памяти этот клуб останется, ведь он сделал покер. Ребятам скажу спасибо, они делали что могли, иногда даже больше, но результат у нас был бы один и тот же. Мы понимали, что 16 мая закончим свое существование.

- Жирков впервые сыграл против «Тамбова» за два года. Наш земляк. Что скажете?

- Приятно, что он сохраняет отличную спортивную форму. Хорошо выглядит на поле. За него я рад. Мы пожелали удачи друг другу.

- Что дало «Тамбову» выступление в РПЛ?

- Если бы мне десять лет назад сказали такое, я бы покрутил у виска. То, что мы два сезона продержались в РПЛ, это здорово. Сложно играть в элите. Вы видите, какие арены построены, но нам за этим не угнаться. Мы вышли в РПЛ по спортивному принципу, и спасибо спортивному директору Павлу Худякову, потому что он был локомотивом этого проекта. Довести команду до РПЛ из маленького города - дорогого стоит. Мы всегда были по финансам последними, но в первый год смогли играть на равных со всеми. Во второй сезон тоже, но потом начались обстоятельства, не зависимые от нас. Это другие возможности и нам было сложно тягаться. Комплектование команды было самое скромное, и мы выжимали из ребят максимум, но нам есть, чем гордиться. Карапузов, Климов вызваны в молодежку. Если бы сохранилась команда, с которой мы начинали с первого тура, она была бы приличная. Хорошая команда строится три года, и если бы мы оставили всех, это была бы очень серьезная команда.

- Какая ситуация разворачивается в тамбовском футболе? Клуб умирает, академию не допустили к лицензированию на год область без профессиональный команды. Ваша оценка.

- Это самое плохое развитие событий. Даже если был бы ПФЛ, то народ приходил бы. Там маленький уютный стадион, хороший газон. В Европе такие же есть, пусть не в высших лигах. Если бы команда осталась в ПФЛ - это был бы большой плюс, но реалии таковы. Мы говорили руководству области, что если они бросают футбольный клуб, то три года нельзя будет иметь профессиональный клуб в области после банкротства. А мы в стадии банкротства. Нельзя так делать. Нам сказали, мол, играйте в РПЛ и мы будем вас поддерживать. Но надо поддерживать до конца. Если бы мы вылетали - это другое. Это ФНЛ. Для «Тамбова» это тоже хороший уровень. Я воспитанник тамбовского футбола, и это катастрофическая ситуация.

- Как вы справлялись, как главный тренер, с негативом весной? Казалось, что даже болельщики отворачиваются от команды.

- Никогда не плакались и не говорили о сложностях. Мы их оставляли внутри команды. Было непросто. Кто-то говорит, что не сохранен спортивный принцип, мы не набрали ни одного очка. Но команда боролась, старалась и есть матчи, за которые не стыдно. Некоторые ребята вызывались в сборную. Это как бальзам для сердца. Значит, не просто так работали. Возможно, через сборную они станут большими игроками. Это и есть спортивная составляющая. Нас никто не обыграл 10:0. Я уверен, что тренеры готовились к играм с нами, и все относились с уважением.