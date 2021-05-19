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Алексей Миранчук: Интерес «Зенита»? Я сто процентов останусь в Бергамо
19 мая 14:27
автор: Юлия Григорьевская

Алексей Миранчук: Интерес «Зенита»? Я сто процентов останусь в Бергамо

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о жизни в Италии.

- Сейчас в Италии локдаун. Какие ощущения?
- Когда любой человек приезжает из многомиллионного города в небольшой, то это сильный контраст. Тем более, когда все закрыто. Эмоционально было сложновато. Никто не может приехать навестить. Я уже долгое время нормально не общался с мамой. С Антоном как-то пересекались, но все равно. Первое время было не до этого, потому что привыкал к тренировкам, к другой жизни. Личная жизнь уходила на второй план. Теперь я понимаю легионеров, которые приезжают к нам из-за границы, привозят друзей, массажистов, помощников, чтобы чувствовать себя комфортнее, говорить на своем языке. Это здорово помогает.

- Вы все время говорите, что должны работать и дело не в команде или городе. То есть у вас есть понимание, что российский футболист не может заиграть в Италии с листа. А как вы это поняли?
- Я знал, куда еду и что тут все по-другому. Знал, что надо отбросить все свои амбиции и каждый день работать. «Аталанта» - не как все друге итальянские команды. Здесь другая структура. Это было понятно в первый день моего пребывания в команде по рабочему процессу, по требованиям.

- Вы были звездой в чемпионате России. Как убрать свои амбиции?
- Когда предоставляют возможность играть 10-15 минут, я понял, что за это время надо сделать что-то такое, чтобы тренер что-то в тебе увидел. Поэтому стараюсь с пользой проводить то время, которое мне предоставляют. В команде должны знать, что на меня можно рассчитывать, что я могу выйти и что-то изменить. Я решил, что мне нужно терпеть, работать, не дергаться, не отвлекаться ни на что, и я уверен, что в этом случае все будет хорошо.

- Как часто к вам подходят за автографом?
- Недавно я прогуливался в маске, и сидела какая-то компания. Они меня как-то узнали и начали мне кричать. Вообще многие стали узнавать. Просто все открылось, все начали выходить. Город небольшой, все любят футбол, и всех знают.

- Говорят, что в Италии любят церковь и футбол.
- Я это ощутил, потому что просыпаюсь в восемь утра от звона колоколов. Они тут очень часто звонят и вообще здесь много церквей. А что касается футбола, тут на улице везде весят флаги «Аталанты». Все любят команду.

- Расскажите про вашего тренера.
- Когда я только пришел, то обратил внимание, что у него есть три условия, которые ты должен принять. Это касается того, как правильно открываться, принимать мяч, касаться мяча. Они смотрели мои матчи в России и сделали из этого выводы.

- В чем вы прибавили?
- Кто-то из друзей сказал, что прибавилась мышечная масса на ногах. Мы очень часто работаем в зале, причем с весами, а не просто растяжка какая-то. Я не жалуюсь, что здесь сложно и не хочу, чтобы меня поняли именно так. Здесь просто игроки больше работают.

- Помните первую тренировку или теоретическое занятие у Гасперини?
- Когда я еще восстанавливался, пришел смотреть тренировку и делать какие-то свои упражнения. Ребята как раз играли семь на семь на все поле, и на атаку предоставлялось 10-15 секунд. За это время ты должен по любому проатаковать. Нельзя просто так держать мяч. Игроки носились туда сюда, и мне было сложно даже просто смотреть на них. Потом уже на себе это прочувствовал.

- А сейчас как себя чувствуете в этих упражнениях?
- К такому все равно не привыкнешь. Я разговаривал с ребятами, которые по пять-шесть лет в команде. Это очень тяжело. Просто в голове привыкаешь, что это надо делать и все.

- Насколько прессинг - это проблема для вас и сложно ли к нему адаптироваться?
- Не считаю это проблемой. Я знал, что мне надо подрасти в физическом плане, в отборе. Я не видел проблемы с атакующей частью или прессингом, больше с оборонительной частью. В этом мне надо прибавлять. Но я много работаю в зале. Чувствую, что окреп. Надеюсь, буду и дальше расти.

- Как часто бывают индивидуальные беседы с главным тренером?
- Очень редко.

- Когда будете исполнять штрафные в «Аталанте»?
- Здесь есть неплохие исполнители. У всех поставленный удар. Если только в игре ребята два пробьют и тогда можно как-то подсуетиться, если назначат третий удар.

- Все говорят, чтобы заиграть в Италии, надо знать итальянский язык. Как у вас с этим обстоят дела?
- Говорить очень тяжело. Или у меня такой характер. Могу что-то сказать маленькими фразами. Но все футбольные фразы, установки, теории, я понимаю. По крайней мере, смысл. Но не все слово в слово, конечно. Коммуникация с ребятами тоже необходима. Могу с ними перекинуться маленькими фразами. Руслан Малиновский первое время здорово помогал, когда я вообще ничего не понимал. Он переводил задания. Без него вообще не знал бы, что делать.

- За российским футболом следите?
- Да. Сморю с телефона все матчи «Локомотива». Правда, иногда мы по времени пересекаемся. Тогда только второй тайм удается посмотреть.

- С кем из бывших одноклубников поддерживаете связь, кроме брата?
- Со всеми. Когда был со сборной в Сочи, и там находился «Локомотив», всех увидел, со всеми ребятами тепло пообщались. Всегда с ними переписываемся. Связь есть.

- Вы очень скромный парень, а в Европе, как многие говорят, надо быть наглым, активным. Как с этим боретесь?
- Когда ты только приходишь и у тебя нет авторитета, ты чувствуешь, что не можешь выйти и сказать что-то. Потом через время, когда ты забиваешь, отдаешь, тогда можешь потихоньку начать.

- По интстаграмму можно понять, что вы чаще всего общаетесь с Пессиной. Вы друзья?
- Я со всеми стараюсь общаться, но Пессина – хороший парень. Всегда спросит, как дела, подколет, улыбнется. Он любит модно одеваться. Это нас объединяет.

- Многие до сих пор не понимают, как вы могли променять Москву, лидерство в «Локомотиве», на деревню?
- Я не слышал о таких разговорах. Это чемпионат Италии. Сюда многие мечтают попасть. Ты играешь против одних из лучших команд. Я сделал осознанный выбор. Знал куда иду и что меня ждет. Не жалею, что принял такое решение. До перехода были какие-то сомнения, потому что страна новая. А сейчас наоборот, чувствую себя комфортно, что есть, куда расти. Я счастлив.

- Самый смешной слух, который я слышал в этом сезоне, что вы возвращаетесь в Россию, в «Зенит».
- Я тоже это слышал и удивился.

- То есть в ближайшем будущем этого не представляете?
- Мне здесь все нравится. Я начинаю получать удовольствие от футбола, от работы, усталости после тренировок. У меня есть амбиции. Я хочу больше играть, помогать ребятам, давать результат. Я же спортсмен. Здесь надо работать, терпеть и все придет. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом.

- Поэтому останетесь в Бергамо?
- Сто процентов.

источник: «Советский спорт»
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