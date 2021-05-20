ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 03:00 Умана Рейер 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 03:00 Олимпия Милан 0 Доломити Энерг 0
Болгария - Первая лига 17:30 Царско Село 0 Черно море 0 П1 5.90 Х 3.90 П2 1.54
Италия - Серия B 19:30 Лечче 0 Венеция 0 П1 2.18 Х 3.30 П2 3.50
Испания - Сегунда 20:00 Спортинг Хихон 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.72 Х 3.30 П2 6.00
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Ботев П 0 П1 1.62 Х 3.50 П2 5.80
Испания - Сегунда 20:00 Малага 0 Жирона 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.20
Италия - Серия B 21:45 Монца 0 Читтаделла 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Кастельон 0 П1 1.79 Х 3.50 П2 5.00
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Овьедо 0 П1 1.57 Х 3.80 П2 6.80
Головину не удалось взять первый трофей с «Монако». «ПСЖ» выиграл Кубок Франции (видео)
20 мая 00:15
автор: Артем Зибрак

Головину не удалось взять первый трофей с «Монако». «ПСЖ» выиграл Кубок Франции (видео)

В финале Кубка Франции «ПСЖ» победил «Монако» (2:0). У Мбаппе гол и передача, Головин провел на поле все 90 минут.

ПЕРВЫЙ ФИНАЛ ГОЛОВИНА

Александр Головин недавно признался, что нынешний сезон для него лучший в карьере, хотя не смог объяснить почему. И с этим трудно не согласиться. Несмотря на то, что россиянин пропустил почти всю первую половину сезона, при Нико Коваче он стал очень важным игроком «Монако», чему свидетельством 14 (5+9) очков результативности в 20 матчах чемпионата. Более того, эту статистику он набил за 981 минуту, то есть забивает или отдает голевую передачу каждые 70 минут.

Его игра – одна из ключевых причин побед монегасков в 2021 году, в результате чего команда ворвалась в лигочемпионскую тройку (за тур до конца) и вышла в финал Кубка страны. Так что выход Александра в стартовом составе в финале против «ПСЖ» ни у кого вопросов не вызывает. Напротив, было бы удивительно, если бы его там не оказалось. Увы, этот матч он себе в актив не занесет.

А вот у фаворита (никто не сомневался, что им являлись парижане) отсутствовали два важнейших футболиста. Неймар и Преснел Кимпембе пропустили матч из-за дисквалификации. «ПСЖ» подал апелляцию, но национальный олимпийский и спортивный комитет Франции ее отклонил. Защитника в центре обороны заменил Тило Керер, а бразильца подменил Мауро Икарди, вышедший на острие. Килиан Мбаппе, таким образом, сместился на левый край.

РОКОВАЯ ОШИБКА ДИСАСИ

Несмотря на статус фаворита, «ПСЖ» не торопился взрывать игру, чтобы не нарваться на ответную контратаку. Да парижане больше владели мячом, но предпочитали не рисковать, присматриваясь к тому, что предложит соперник. Показательный момент – рывок Мбаппе от своей штрафной в контратаке после неудачного розыгрыша углового соперником. Пока Килиан обыгрывал оппонента за оппонентом, «Монако» успел вернуться назад всем составом, тогда как Мбаппе поддержал только один (!) партнер.

Такую закрытую игру вскрывают ошибки защитников или вратарей. Сначала такую допустил Маркиньос, попавший в Кевина Фолланда, но мяч от немца отскочил слишком далеко, и вышедший из ворот Кейлор Навас сумел опередить нападающего. А вот ответная ошибка обернулась голом. Вратарь Радослав Маецки вместо выноса мяча подальше сыграл на стоявшего рядом Акселя Дисаси, а тот не сумел обработать элементарную передачу. Мбаппе мгновенно накрыл защитника и, выскочив на вратаря, покатил на пустые ворота Икарди.

Этот эпизод как будто ничему Дисаси не научил. Через 15 минут он полез с мячом по правому флангу и совершил потерю. Благо, партнеры подстраховали. В атаке же красно-белые в первом тайме ничего не показали. Им удалось совершить несколько перехватов на чужой половине поля и провести несколько позиционных атак, но команды Маурисио Почеттино славятся гибким мышлением и в таких ситуациях умеют контролировать ситуацию. Что они и подтвердили. Наиболее острый момент у ворот Наваса – когда Данилу Перейра коленом направил мяч в руки своего вратаря после подачи Головина со штрафного.

«ПСЖ» БЕРЕТ СВОЕ НА КЛАССЕ

Во втором тайме преимущество «Монако» стало более ощутимым, но осталось столь же беззубым. Команда с мячом играла так, как будто решала математическую задачу – задумчиво и неторопливо. Скорости отчаянно не хватало, оттого и моментов не было. Совсем заблудился в центре чужой штрафной Виссам Бен-Йеддер, которого на исходе часа игры Нико Ковач логично заменил на Стевана Йоветича, заодно выпустив и Желсона Мартинша.

Замены отчасти сработали, оживив игру и позволив за счет прессинга лишить «ПСЖ» сколь-нибудь вразумительного выхода из обороны. До Мбаппе и его партнеров по атаке мяч почти не доходил. Пришлось Килиану брать игру на себя, но после красивого переброса метров с 30 мяч угодил в перекладину. И лишь под занавес встречи Анхель ди Мария блестяще сместился в центр и передачей вразрез отправил партнера один на один с вратарем.

Монегаски же в чужой штрафной так и не преуспели. Запомнилось лишь попадание Мартинша в перекладину, но получилось оно случайным – рикошетом после подачи с фланга. К сожалению, не проявил себя и Головин. Он совсем не брал игру на себя и очень редко обострял, предпочитая в основном простые варианты. Пара интересных забросов в штрафную – вот и все, что ему удалось.

В целом матч получился слабым для обеих команд. Финалы кубков нередко бывают такими, но от двух играющих команд хочется большего. А выглядело все так, что одни не могут, другие… тоже не могут. Тем не менее, «ПСЖ» взял очередной трофей на внутренней арене. Не исключено, что он останется единственным (Суперкубок не в счет) – в чемпионате за тур до конца они отстают от «Лилля» на очко, в том числе потому, что проиграли два матча в сезоне… «Монако». И вот реванш состоялся. Но получился он довольно пресным.

Кубок Франции. Финал

«Монако» - «ПСЖ» - 0:2 (0:1)

Голы: Икарди, 19 – 0:1. Мбаппе, 81 – 0:2.

«Монако»: Маецки, Сидибе, Дисаси (Бадьяшиль, 74), Марипан, Энрике, Агилар (Дьятта, 46), Головин, Тчуамени, Фофана (Мартинш, 60), Фолланд (Фабрегас, 74), Бен-Йеддер (Йоветич, 60).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Дагба, 68), Маркиньос, Керер, Диалло, Паредес (Эррера, 79), Данилу Перейра, Гейе, Ди Мария (Сарабия, 90), Мбаппе, Икарди (Кин, 79).

Предупреждение: Маркиньос, 86.

Судья: Летексье.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 получил возможность отправлять текстовые сообщенияВиктория Ричи - обзор сборной Германии на Чемпионате ЕВРО - 2020Голевой пас Барбашёва не спас "Сент-Луис" от проигрыша "Колорадо"Тошич: Надеюсь, ЦСКА знает, что делает, отпуская ОличаЧтобы описать Роднину, Тарасова выбрала слово из 4-х букв"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видео
«Чувство, будто тебя выселяют из родного дома». Сенников — о событиях в «Локомотиве»
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников признался «Плеймейкеру», что с тревогой воспринимает сообщения о возможном будущем «РЖД Арены».
Этот поезд в огне. Фанаты «Локомотива» напряглись после новостей о переезде клуба из Черкизова в Лужники
По данным источников, речь идет о предстоящей аренде железнодорожниками легендарного спорткомплекса на 49 лет.
Самый веселый хоккей будет здесь. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Мэттьюза-Макдэвида
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Северном дивизионе, где из-за пандемии регулярный чемпионат затянулся.
Алиссон в Стране чудес. Символическая сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Слуцкий лучше Семака, «Спартак» — сборище симулянтов, договорняки с «Сочи» — это тупо». Откровения Дзюбы
Чемпион и лучший бомбардир РПЛ-2020/21 Артем Дзюба дал интервью для YouTube-канала «Грустная передача о футболе». Самое интересное – в подборке «Плеймейкера».
«Планка годноты задрана до небес». Клип на 50-летие Слуцкого с Шатовым-Губиным и Зуевым-Андерсом разорвал соцсети
Пресс-служба казанского «Рубина» порадовала очередным классным видеоклипом, в котором футболисты команды поздравили своего главного тренера Леонида Слуцкого с юбилеем.
Чугунная бутса-2020/21: «Ахмат» и Швеца так никто и не догнал, а «Зенит» безнадежно отстал
«Плеймейкер» представляет майский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и называет лауреатов всего сезона-2020/21.
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика