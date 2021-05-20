Головину не удалось взять первый трофей с «Монако». «ПСЖ» выиграл Кубок Франции (видео)

ПЕРВЫЙ ФИНАЛ ГОЛОВИНА

Александр Головин недавно признался, что нынешний сезон для него лучший в карьере, хотя не смог объяснить почему. И с этим трудно не согласиться. Несмотря на то, что россиянин пропустил почти всю первую половину сезона, при Нико Коваче он стал очень важным игроком «Монако», чему свидетельством 14 (5+9) очков результативности в 20 матчах чемпионата. Более того, эту статистику он набил за 981 минуту, то есть забивает или отдает голевую передачу каждые 70 минут.

Его игра – одна из ключевых причин побед монегасков в 2021 году, в результате чего команда ворвалась в лигочемпионскую тройку (за тур до конца) и вышла в финал Кубка страны. Так что выход Александра в стартовом составе в финале против «ПСЖ» ни у кого вопросов не вызывает. Напротив, было бы удивительно, если бы его там не оказалось. Увы, этот матч он себе в актив не занесет.

А вот у фаворита (никто не сомневался, что им являлись парижане) отсутствовали два важнейших футболиста. Неймар и Преснел Кимпембе пропустили матч из-за дисквалификации. «ПСЖ» подал апелляцию, но национальный олимпийский и спортивный комитет Франции ее отклонил. Защитника в центре обороны заменил Тило Керер, а бразильца подменил Мауро Икарди, вышедший на острие. Килиан Мбаппе, таким образом, сместился на левый край.

РОКОВАЯ ОШИБКА ДИСАСИ

Несмотря на статус фаворита, «ПСЖ» не торопился взрывать игру, чтобы не нарваться на ответную контратаку. Да парижане больше владели мячом, но предпочитали не рисковать, присматриваясь к тому, что предложит соперник. Показательный момент – рывок Мбаппе от своей штрафной в контратаке после неудачного розыгрыша углового соперником. Пока Килиан обыгрывал оппонента за оппонентом, «Монако» успел вернуться назад всем составом, тогда как Мбаппе поддержал только один (!) партнер.

This run my Mbappé as cool as you ~*, absolutely world class! pic.twitter.com/VoyZJplOVu — KMbappeTeam. (@KMbappeTeam) May 19, 2021

Такую закрытую игру вскрывают ошибки защитников или вратарей. Сначала такую допустил Маркиньос, попавший в Кевина Фолланда, но мяч от немца отскочил слишком далеко, и вышедший из ворот Кейлор Навас сумел опередить нападающего. А вот ответная ошибка обернулась голом. Вратарь Радослав Маецки вместо выноса мяча подальше сыграл на стоявшего рядом Акселя Дисаси, а тот не сумел обработать элементарную передачу. Мбаппе мгновенно накрыл защитника и, выскочив на вратаря, покатил на пустые ворота Икарди.

Этот эпизод как будто ничему Дисаси не научил. Через 15 минут он полез с мячом по правому флангу и совершил потерю. Благо, партнеры подстраховали. В атаке же красно-белые в первом тайме ничего не показали. Им удалось совершить несколько перехватов на чужой половине поля и провести несколько позиционных атак, но команды Маурисио Почеттино славятся гибким мышлением и в таких ситуациях умеют контролировать ситуацию. Что они и подтвердили. Наиболее острый момент у ворот Наваса – когда Данилу Перейра коленом направил мяч в руки своего вратаря после подачи Головина со штрафного.

«ПСЖ» БЕРЕТ СВОЕ НА КЛАССЕ

Во втором тайме преимущество «Монако» стало более ощутимым, но осталось столь же беззубым. Команда с мячом играла так, как будто решала математическую задачу – задумчиво и неторопливо. Скорости отчаянно не хватало, оттого и моментов не было. Совсем заблудился в центре чужой штрафной Виссам Бен-Йеддер, которого на исходе часа игры Нико Ковач логично заменил на Стевана Йоветича, заодно выпустив и Желсона Мартинша.

O momento em que quase o Stade de France muda de nome para Stade de Kylian Mbappé Lottinpic.twitter.com/0hMJU0P19J — Paris SG Brasil (@ParisSG_Brasil) May 19, 2021

Замены отчасти сработали, оживив игру и позволив за счет прессинга лишить «ПСЖ» сколь-нибудь вразумительного выхода из обороны. До Мбаппе и его партнеров по атаке мяч почти не доходил. Пришлось Килиану брать игру на себя, но после красивого переброса метров с 30 мяч угодил в перекладину. И лишь под занавес встречи Анхель ди Мария блестяще сместился в центр и передачей вразрез отправил партнера один на один с вратарем.

41 gols na temporada. O segundo maior artilheiro dentro das cinco ligas. pic.twitter.com/Q6xYeaL3eH — Portal Mbappé 🇧🇷🇫🇷 (@PortalMbappe) May 19, 2021

Монегаски же в чужой штрафной так и не преуспели. Запомнилось лишь попадание Мартинша в перекладину, но получилось оно случайным – рикошетом после подачи с фланга. К сожалению, не проявил себя и Головин. Он совсем не брал игру на себя и очень редко обострял, предпочитая в основном простые варианты. Пара интересных забросов в штрафную – вот и все, что ему удалось.

В целом матч получился слабым для обеих команд. Финалы кубков нередко бывают такими, но от двух играющих команд хочется большего. А выглядело все так, что одни не могут, другие… тоже не могут. Тем не менее, «ПСЖ» взял очередной трофей на внутренней арене. Не исключено, что он останется единственным (Суперкубок не в счет) – в чемпионате за тур до конца они отстают от «Лилля» на очко, в том числе потому, что проиграли два матча в сезоне… «Монако». И вот реванш состоялся. Но получился он довольно пресным.

Кубок Франции. Финал

«Монако» - «ПСЖ» - 0:2 (0:1)

Голы: Икарди, 19 – 0:1. Мбаппе, 81 – 0:2.

«Монако»: Маецки, Сидибе, Дисаси (Бадьяшиль, 74), Марипан, Энрике, Агилар (Дьятта, 46), Головин, Тчуамени, Фофана (Мартинш, 60), Фолланд (Фабрегас, 74), Бен-Йеддер (Йоветич, 60).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Дагба, 68), Маркиньос, Керер, Диалло, Паредес (Эррера, 79), Данилу Перейра, Гейе, Ди Мария (Сарабия, 90), Мбаппе, Икарди (Кин, 79).

Предупреждение: Маркиньос, 86.

Судья: Летексье.