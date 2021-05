Головину не удалось взять первый трофей с «Монако». «ПСЖ» выиграл Кубок Франции (видео)

Александр Головин недавно признался, что нынешний сезон для него лучший в карьере, хотя не смог объяснить почему. И с этим трудно не согласиться. Несмотря на то, что россиянин пропустил почти всю первую половину сезона, при Нико Коваче он стал очень важным игроком «Монако», чему свидетельством 14 (5+9) очков результативности в 20 матчах чемпионата. Более того, эту статистику он набил за 981 минуту, то есть забивает или отдает голевую передачу каждые 70 минут.

Его игра – одна из ключевых причин побед монегасков в 2021 году, в результате чего команда ворвалась в лигочемпионскую тройку (за тур до конца) и вышла в финал Кубка страны. Так что выход Александра в стартовом составе в финале против «ПСЖ» ни у кого вопросов не вызывает. Напротив, было бы удивительно, если бы его там не оказалось. Увы, этот матч он себе в актив не занесет.

А вот у фаворита (никто не сомневался, что им являлись парижане) отсутствовали два важнейших футболиста. Неймар и Преснел Кимпембе пропустили матч из-за дисквалификации. «ПСЖ» подал апелляцию, но национальный олимпийский и спортивный комитет Франции ее отклонил. Защитника в центре обороны заменил Тило Керер, а бразильца подменил Мауро Икарди, вышедший на острие. Килиан Мбаппе, таким образом, сместился на левый край.

Несмотря на статус фаворита, «ПСЖ» не торопился взрывать игру, чтобы не нарваться на ответную контратаку. Да парижане больше владели мячом, но предпочитали не рисковать, присматриваясь к тому, что предложит соперник. Показательный момент – рывок Мбаппе от своей штрафной в контратаке после неудачного розыгрыша углового соперником. Пока Килиан обыгрывал оппонента за оппонентом, «Монако» успел вернуться назад всем составом, тогда как Мбаппе поддержал только один (!) партнер.

This run my Mbappé as cool as you ~*, absolutely world class! pic.twitter.com/VoyZJplOVu