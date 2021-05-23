Алексей Ионов: Мне нравятся идеи Гончаренко, с которыми он пришел в «Краснодар»

- На чем делается акцент на тренировках? - Наша задача – хорошо подготовиться на сборах, выполнять запланированную работу и требования тренерского штаба.

- Вас в клубе иногда используют вторым нападающим. В сборной рассматривается такой вариант? - Я не знаю. Это надо спросить у тренера. В тех занятиях, которые были, меня так не использовали.

- Вам примерно понятно, какую тактику планирует использовать тренерский штаб? - Пока еще нет. Мы здесь только первый день. Еще ждем ребят, которые должны подъехать на днях. Думаю, как все соберемся, будет какое-то собрание.

- Было какое-то разнообразие по сравнению с тем, что было в Новогорске? - Там мы тренировались первые два дня. Сейчас началась серьезная подготовка, тяжелые тренировки. Мы этого ожидали.

- Сборная провела вторую тренировку за день. Какие ощущения? Показалось, вас серьезно погоняли. - Ощущения отличные, подготовка идет. Все рады, что было двухразовое занятие.

- Чем собираетесь здесь заниматься в свободное время по вечерам?

- Сегодня точно буду спать и восстанавливаться. А об остальных вечерах пока еще не думал. Не до этого.

- На клубном уровне у вас не самый удачный сезон. Понимаете, в какой момент что-то пошло не так в «Краснодаре»?

- Клубные дела позади. Впереди Евро и все мои мысли только о сборной.

- Можно ли сборную назвать для вас отдушиной, потому что сейчас вы переключились и все негативные мысли отложили в сторону?

- Да нет. Мы профессиональные спортсмены. Складывается по-разному. Какая отдушина? Меня вызвали – я приехал. Нужно доказывать и побеждать.

- Мы видели, как Дзюба с Соболевым на что-то поспорили. Наверное, на количество голов. Чем все закончилось? Следили за их противостоянием?

- Нет. Я слышал, что они спорили, но подробностей не знаю.

- Такое поведение Дзюбы помогает расслабиться? Он все время кричит, что-то шутит.

- Да. В команде хорошая атмосфера. Она в то же время рабочая, но когда есть возможность после тренировок пошутить, мы этим пользуемся. В первую очередь, Артем это делает.

- Какое-то представление о соперниках по группе есть?

- У нас сильные соперники. На Евро слабых не может быть. Везде есть хорошие футболисты, которые выступают в топовых чемпионатах. Предстоят интересные матчи.

- Про сборную Финляндии вам что-то известно?

- Понятно, что нас ждет с ней сложная игра.

- Назовите лучшего футболиста прошедшего сезона РПЛ.

- Дзюба. Он лучший бомбардир, выиграл чемпионат.

- Как восприняли приход Гончаренко в «Краснодар»? Что он привнес нового в команду?

- Тяжело что-то изменить за такой короткий промежуток времени. Работа будет на сборах. Мы приняли его хорошо. Я рад, что он пришел в команду, и мне нравятся его идеи, с которыми он пришел в «Краснодар».