Даниил Фомин: Нахожусь в предвкушении, ведь чемпионат Европы - большое событие для каждого игрока

- Первые дни были сложны для игроков сборной. Это отмечали многие из ребят. Какие у вас ощущения от тренировок в Австрии?

- Да. У нас были тяжелые нагрузки, но сегодня уже чуть-чуть легче стало. Мы все готовимся, выполняем то, что нам говорит тренерский штаб. У нас есть цель - хорошо подготовиться к турниру, поэтому мы все выполняем.

- Погода не мешает работе? Она сейчас не самая приятная.

- Да нет. Погода с дождем даже очень приятная. Лично для меня. В такую погоду комфортно тренироваться, не жарко. Это особенно хорошо, когда идут тяжелые нагрузки.

- Денис Черышев вчера приехал в расположение сборной России. Как его встретили ребята? Вы с ним уже общались?

- Мы с Денисом знакомы. Я еще играл у его папы в Нижнем Новгороде, поэтому у нас есть темы для разговора. Денис смотрел мои игры за «Нижний Новгород». Так что все нормально, мы пообщались, поговорили о тех временах.

- Это ваш первый большой турнир. Присутствует ли какое-то волнение?

- Чемпиона Европы – это что-то особенное. Я нахожусь в предвкушении, ведь это большое событие для каждого игрока. Хочется попасть туда и принять участие в чемпионате Европе. Это мечта для каждого футболиста. Нужно выходить на тренировки и показывать себя.

- У вас есть волнение из-за того, что кого-то из игроков оцепят перед турниром?

- Таких мыслей у меня вообще сейчас нет. Я выхожу на каждую тренировку работать, показывать себя и верю, что все будет хорошо.