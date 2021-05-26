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Антон Заболотный: Раньше относился к хейту, как к давлению, а сейчас его хочется больше
26 мая 16:16
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Антон Заболотный: Раньше относился к хейту, как к давлению, а сейчас его хочется больше

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о конкуренции в команде, нагрузках на тренировках, а также поведал, в чем прибавил, выступая за «Сочи».

– Как происходит конкуренция между форвардами, потому что место в основе сборной будет только одно?

– У нас здоровая конкуренция. Все три нападающих понимают, что надо выкладываться на каждой тренировке, а там уже будет видно. Кто окажется лучше, тот и будет играть.

– В заявку на Евро наверняка попадут все три форварда сборной. Это дает преимущество перед другими позициями: полузащитниками, защитниками, вратарями? Чувствуете себя из-за этого поспокойнее?

– Я думаю, никто себе не забронировал место на Евро. Каждый игрок держит у себя в голове, что в конце сборов будет точный состав и работает на тренировках. Нет такого, что три нападающих точно окажутся в заявке. Все работают для улучшения своих качеств и командных взаимосвязей.

– Какова интенсивность нагрузки по шкале от одного до десяти?

– У меня было повреждение, и я пропустил определенное количество времени. Был в индивидуальной группе. Поэтому мне сложно оценить общее состояние тех, кто провел все тренировки. Не могу дать оценку.

– А сегодняшнее занятие?

– Пять-шесть балов.

– Соболев дал девять баллов.

– Просто разные клубы, и разные состояния игроков. Кто-то подходит к сбору в одном состоянии, и надо немного разгрузиться, а кто-то получает больше нагрузки. Главное, к Евро подойти всем в одном состоянии и боевой готовности.

– Вы здесь уже как игрок ЦСКА?

– Я клубные вещи всегда оставляю за пределами сборной. Сейчас главное сосредоточиться на чемпионате Европы.

– Тренировка была закрытая, но мы слышали, как Дзюба кричал, что кто-то из игроков бегает медленнее Игнашевича. Кому это было адресовано?

– Не знаю, если честно. Но шутка была зачетная.

– Тренировки сейчас тяжелые, но вы выглядите свежо. Для вас это проходит так просто?

– Любой игрок, когда приезжает в сборную, тем более в Австрию, где такие пейзажи, имеет хорошее настроение. Надо мыслить позитивно. Все время оставаться в хорошем нестроении, улыбаться. От этого складывается настроение команды.

– Как в Сочи: горы, снег?

– Да.

– Вы во многом зависите от давления. В «Сочи» у вас его не было, и вы выдали лучший сезон в карьере, получив вызов в сборную. Не возникнет проблем в ЦСКА, где давление всегда большое?

– Нет. Не скажу, что в «Сочи» не было давления. Всегда были разговоры о «Сочи», что это такой-сякой клуб, что игроки раньше не соответствовали уровню, а сейчас соответствуют. Я думаю, тут больше важен опыт работы со специалистами. Сложилось так, что год назад я относился к этому, как к какому-то давлению, а сейчас больше хочется, чтобы хейтили. Это больше заряжает на матчи.

– В сборной тоже такое было. Можно вспомнить матч с Сербией. После него наверняка было тяжело. Как вы справлялись, и поменяла ли успешная весна настроение команды?

– Я думаю, это точка отправления. В том плане, что после того хейта, который был, я стал более адекватно относиться и скучал по этому зимой, когда стал забивать.

– Осталось пятнадцать дней до Евро. Считаете дни?

– Если дни считать, это будет длиться очень долго. Главное – позитивно мыслить, улыбаться и работать.

– Хотелось бы, чтобы уже поскорее Евро началось?

– Конечно. В преддверии Евро хочется, чтобы первая игра началась быстрее. Накал до первого матча присутствует. Но тут уже каждый игрок у себя в голове это программирует.

– Нет ли обиды, что, находясь в таком месте, невозможно выйти и погулять за пределами отеля?

– Нет. Можно выйти и прогуляться три – четыре минуты. Но больше всего времени уходит на восстановление после тренировок.

– Можете сказать, в чем прокачались в «Сочи», как футболист? Может, стали более атлетичным, гибким, не таким, как вас воспринимали тренеры?

– А как они меня воспринимали?

– Говорили, что вы такой деревянный столп, а сейчас, кажется, что вы стали более пластичными.

– Есть мир футбола, а есть пресса. В мире СМИ я могу быть, как вы сказали, деревянным. А в футбольном мире считаю себя гибким, пластичным и достаточно скоростным. За год я стал более эффективным в завершающей стадии. Над этим много работал все это время и прогресс на лицо.

источник: «Советский спорт»
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