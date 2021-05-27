Юрий Семин: Наша Лига сильнее не стала

ТЕМУ «ЛОКОМОТИВА» ДАВАЙТЕ ЗАКАНЧИВАТЬ

- На днях появилась новость, которая всколыхнула всех. О том, что могут снести в Черкизове стадион «Локомотива» и построить новую арену в другом месте. Спустя два дня выясняется, что этого не произойдет, что вмешались городские власти. Пошла большая дискуссия вокруг этого: намоленное это место или ненамоленное. Какие у вас были чувства, когда вы об этих планах услышали? И звучали ли они, когда вы еще были в «Локомотиве»?

- Состоялась же недавно встреча председателя совета директоров клуба (Александра Плутника. – Прим.) с болельщиками. Мне кажется, что он ясно дал понять, чего будет, а чего нет. Возможно, какая-то ложная информация просто прошла. Для меня такая ситуация показалась достаточно сложной. Но он на все ответил, и на сегодняшний момент все, думаю, успокоились. Переезда пока не будет. Жизнь продолжается.

- То есть говорить о том, что домашний стадион исчерпал все возможности – это нелепо сейчас?

- Ну какой смысл обсуждать сегодня то, чего нет. Если появится такое решение, наверное, это вызовет определенную дискуссию. А пока просто не о чем говорить.

- Руководство «Локомотива» до последнего держало интригу, не объявляя о продлении контракта с Марко Николичем. Теперь объявили, что соглашение с тренером продлили по схеме «два плюс один». Любое заключение контракта как всегда сопровождает волна слухов. Вы удивлены, что оставили на месте Николича?

- Нет, не удивлен. Во-первых, контракт у него продолжался. И был составлен не на один год, а на больший срок. Не удивился потому, что были очень хорошие моменты в его работе. Были, конечно, и очень спорные. Но таков футбол.

- Когда вы сегодня смотрите игры «Локомотива», какие чувства испытываете? Понимаю, что это сложный вопрос, вам требуется подбирать слова, чтобы никого не обидеть. Но вы болеете за «Локомотив», или есть какая-то червоточинка: мол, тут не так делают, потому и проиграли?

- Послушайте, это обычная жизненная ситуация для любого профессионального тренера. Я в «Локомотив» возвращался четыре раза. Каждый раз я выполнял все свои задачи, которые передо мной ставились. Каждый раз были завоеванные кубки и чемпионства. Подошел период, когда тренеру надо уходить. Другое дело – как именно это произошло. А то, что тренер Семин ушел – это нормальная ситуация. Я свое дело выполнил, считаю, на отлично. Это все уже в прошлом, это часть жизни. Надо постараться об этом забыть. Как, кстати, делают иностранные тренеры. Он сегодня отработал в одной команде – собрал вещи и уехал. Они умеют это быстро выкинуть из своей головы.

Вот если вы меня спросите, почему так произошло? Я бы на это ответил так. С самого начала все мои действия были направлены на то, чтобы «Локомотив» стал сильнее. В футбольном плане. За это и боролся. Я профессиональный тренер. И делал акцент на том, чтобы команда завоевывала медали. Возможно, что-то кому-то не все понравилось. Да, я кому-то нравлюсь, а кому-то нет. Такова жизнь. Но давайте тему «Локомотива» потихонечку будем заканчивать.

- На недавней встрече руководства клуба с болельщиками лидер одного из крупных фанатских объединений заявил, что хотелось бы видеть Юрия Павловича на матчах «Локомотива», чтобы клуб в какой-то мере сотрудничал с Семиным. Нет желания ходить на матчи команды, если вас пригласят?

- Если я захочу, то пойду без приглашения. Я могу себе и ложу купить. Могу сделать это вместе с друзьями. Пойти на «Локомотив»… Первое, что надо сделать клубу - мне и Батуренко вручить серебряные медали, которые мы завоевали. А дальше уже жизнь покажет. Эти медали мы заслужили. Мы выиграли 11 игр с командой. После нас, если не ошибаюсь, было три или четыре победы.

ПРОШУ ПОЗДРАВИТЬ ЧЕРЕЗ «СОВЕТСКИЙ СПОРТ» ДИЕГО СИМЕОНЕ

Как говорят, чтобы стать хорошим тренером, надо убить в себе игрока. Вы опытный тренер, который сейчас не тренируют. Я вас в ложе на матчах «Динамо» вижу. Наверняка есть мысли: это бы я не так сделал, тому бы посоветовал то. Или вы гасите в себе эти мысли и просто получаете удовольствие от просмотра футбола?

- Я стараюсь свое мнение не высказывать. Я же не знаю, какой был тренировочный процесс. Какое задание давали игрокам. С кем я сижу на матчах, им тоже не хочу навязывать свое мнение. Я стараюсь этого не делать. Ну, иной раз бывают эмоции. Сейчас болеешь больше за друзей. Там, где к тебе хорошо относятся. Тут, например, очень переживал за «Атлетико Мадрид». Мне симпатичен Диего Симеоне. Их чемпионский матч смотрел с большими эмоциями. Поздравляю его, как трудолюбивого человека, который футбол видит по-своему. Его футбол сегодня победил в Испании. Поздравьте Диего через «Советский спорт».





Фото: ФК «Атлетико» (Мадрид)

- Обязательно это сделаем. Вот еще какой вопрос. Очень часто в нашей стране водораздел проходит среди тренеров, особенно старой школы, по принципу – наш или иностранец. Вспомнил сегодня 2018-й год, как выходим из Кремля такими ручейками. Я оказался в одном ручейке с Газзаевым. Как раз накануне или двумя днями ранее «Локомотив» под вашим руководством становится чемпионом страны. И Газзаев все то долгое время, пока мы шли, говорит: как же здорово, что наш тренер, а не какой-то зарубежный клоун (не помню точную цитату, но примерно так) выиграл.

- Это правильно. В этом нет ничего плохого. Мы должны защищать свои рабочие места от иностранцев в любой профессии. Если в этой профессии есть более сильный человек из-за границы, наверное, он себе пробьет дорогу. Но более сильный. Мы хотим, чтобы зарубежный тренер, если он сюда пришел, чтобы он оставил след после себя. Чтобы игроки при нем росли. А не просто приехал денег заработать. Мы хотим, чтобы они учили наш язык. Это показывает уважение к нам. В этом нет ничего плохого. Есть отдельные иностранные тренеры, которые мне нравятся. Но не все. Так же, как и русские. Но мы должны давать шанс своим ребятам, которые завершили игровые карьеры. В этом плане мне очень приятно, что Семак опять выиграл.

- Сандро Шварц в «Динамо» уже наследил в хорошем смысле слова? Кирилл Новиков до конца не раскрылся. Но уходил он с места, не ниже того, что сейчас у Шварца.

- Тренер – это результат. Мне нравится, как сейчас играет «Динамо». Нравится, как взаимодействует связка тренер и спортивный директор. Это хорошая связка, она должна работать. Если не получается – считаю, что всегда оба должны уходить. Я так это вижу. Тогда они друг другу будут помогать. А «Динамо» надо подождать. Команда симпатичная. Хорошие молодые игроки.

Тут какой момент важный. У нас часто как бывает, появляются в команде талантливая молодежь, сразу начинают говорить: вот, они завтра чемпионами станут. Проходит год, два, а они только хуже. Вот где тренер должен себя показать. Хорошо сработать. Мы же видим пример ЦСКА. Помните, как молодые армейцы выиграли несколько лет назад у «Реала». Но за этот период они не прибавили. Сегодня это уже не молодая команда, а средняя. Они уже должны выигрывать. Тренеры обязаны это были делать. Но у ЦСКА не получилось. Дай бог, чтобы у Шварца получилось. Ребята там талантливые. Особенно Захарян. Судя по тому, какую работу он уже выполняет на футбольном поле, у него должно быть большое будущее. Хотя загадывать здесь нельзя.

- Многие обратили внимание, когда Шварц стал доверять молодым в «Динамо», что это подход не российского тренера, а европейского: играешь, получается – действуй.

- Я с вами не согласен. Тюкавин и Захарян повзрослели, стали помощнее. Они были при Новикове, при других тренерах. Их не немцы воспитывали, а наши тренеры в футбольной школе «Динамо». Им хорошее воспитание дали. Если они превзошли других, опытных игроков, то Захаряна может только сумасшедший не поставить в стартовый состав. Так же в свое время было с Измайловым и Миранчуком. Не согласен с тем, что Новиков не поставил бы Захаряна или Тюкавина. Уверен, они бы играли и при нем.

В МЕЖСЕЗОНЬЕ ТРЕНЕР СОЗДАЕТ ЛЮБУЮ КОМАНДУ ЗАНОВО

- Сейчас наступает сложный момент, межсезонье. Начинаются покупки. Та химия, которая была между тренером и игроками, начинает рушится. Кого-то отодвинут, кто-то потеряет место в старте. Это ведь сложный момент для молодого тренера – прочувствовать, что что-то начинает идти не так?

- В этом и есть работа тренера. Психология сегодня выходит в футболе на первый план. Амбиции у каждого игрока, они самостоятельные. Все со своим мнением. Тренеру надо по-новому создавать команду. И здесь могут быть осечки. Команда должна усиливаться обязательно. Всегда есть те места, на которые надо подбирать нового футболиста, чтобы он составил конкуренцию. Если ты хочешь становится лучше.

- Что скажете о судьях в российском футболе? Это болезненная тема. Слуцкий говорит, что их надо гнать взашей и хотя бы на год нанять иностранцев.

- Не совсем согласен с таким подходом. Думаю, Ашот Хачатурянц (глава судейского комитета. - Прим.) выбрал свою политику. Тренер ошибается, ему гендиректор или президент говорит: все, до свидания. Не то место занял. Ошибок наделал. Такую же политику ведет Хачатурянц с судьями. Мне кажется, что они стали меньше ошибаться. Что работают более качественно. Мы еще не приспособились к VAR. Ребята, которые работают на VAR, делают ошибки. Надо время, чтобы улучшить ситуацию. Мне же кажется, что судейство сдвинулось в лучшую сторону. Но и решения Хачатурянца понятны.

- Вы себя в какой-то команде видите, если бы кто-то из нашей элиты искал сегодня тренера?

- Что толку, если я себя вижу в той или иной роли. Я себя вижу в роли тренера. Года два-три принес бы пользу. А где конкретно, не буду уточнять.

ТРАДИЦИИ И БОЛЕЛЬЩИКИ ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ

- Был недавно нашумевший проект «Суперлига». Что это было? Через какое-то время этот проект снова запустится в той или иной мере? Или же это разрушит тот футбол, который мы любим?

- Эта ситуация еще раз показала значимость болельщиков. Тех традиций, которые есть в футболе. Они очень глубокие. Ошибка людей, которые запускали это проект, в том, что не были подготовлены болельщики к нему. В большей степени это касается англичан. Они хотят видеть неожиданные результаты. Когда слабая команда обыгрывает первую. Им нужны истории, чтобы такой клуб как «Лестер» мог стать чемпионом. Футбол принадлежит болельщикам. Для чего футбол, если их нет.

Вспоминаю времена, когда на нас ходило на старом стадионе 200 человек. Сколько труда нам стоило, чтобы вернуть зрителей на трибуны. Ходили по школам в Черкизове. Футболистов подключали к этим программам. Это дало свои плоды. Сегодня у клуба большая группа фанатов и они, что самое главное, помимо всего прочего, приносят клубу громадные эмоции. Так что, мнение болельщиков надо учитывать и уважать.

Фото: Goal.com

А Суперлига – тут была искусственная ситуация. Ну, будут жить хорошо 14 клубов. А остальные? Футбол все-таки справедливая игра.

- Вижу в вашем инстаграме, что участвуете в мероприятиях с детьми из детских домов. Что для вас значат эти встречи?

- Для меня это чисто душевный момент. Неожиданно тут позвонили ребята-волонтеры. Они организовали этот турнир. Приятно, что эти дети, которые никогда не были в Москве, увидели столицу. Ребята получили грант и потратили его на это прекрасное мероприятие. Ну как им было не помочь. Мне самому интересно с ними пообщаться. Услышать из взгляды. Сейчас они собрались на финальную серию игр. Теперь все познакомятся, будут дружить. Может, кто-то из этих мальчишек выбьется на какой-то приличный уровень в нашем футболе.

Волонтеры, признаюсь, меня растрогали. А дети играли с таким желанием и самоотдачей. Футбольное сообщество обязательно должно помогать такому проекту. И название у него замечательное - «Игра твоей мечты». Просто классное.

- Вы читаете прессу. Что думаете о сегодняшних материалах о футболе? О журналистах, которые избрали вас постоянным объектов троллинга и насмешек? Не было желания встретиться и разобраться?

- Я понимаю, кто критикует в интересах дела. Кому-то, наверное, нужны фейковые новости. Хайп всем нужен, чтобы попасть на первую полосу. В любом интервью выбирается в название самая резкая фраза. Такова жизнь сейчас. Отвечать же недругам не хочу. Неинтересно мне это.

Свое мнение о чемпионате я готов высказывать. Закончился турнир. Мне не все нравится. Не понравилась ситуация с «Тамбовыом». С «Ротором». Ну как так. Мы смотрим в Испании - все играют в одно время. А тут взяли и перенесли матч важнейший. Как они температуру мерили? У меня был случай, когда мы стали чемпионами, у нас в Хабаровске измеряли температуру. У поля минус 12 градусов, в двух с половиной метрах от него – минус 21. Играем в итоге. У нас после того матча трое бронхитом заболели.

Календарь, который есть в чемпионате России, он, наверное, правильный. Но, есть и ошибки. Вот, на примере, «Краснодара». У них календарь был очень плотный. Они чисто физически не выдержали. Мне кажется, что команды, принимающие участие в ЛЕ и ЛЧ должны иметь определенную прерогативу. Это важно.

- В Англии такого нет.

- А «Аяксу» в свое время делали щадящий режим, когда они забрались на самый верх. И «Зениту» с ЦСКА делали, когда выиграли Кубок УЕФА. У нас нет таких игроков в лиге, как в Англии. Когда будут, и много, тогда можно играть чаще. По английскому календарю.

- С Абрамовичем у вас какие отношения? О вас шли разговоры, что вы учили его разбираться в футболе. Что просили матчи «Локомотива» ставить на 13.30, чтобы после этого успевать к Абрамовичу на футбол.

- Да никогда такого не было. Он во всем сам разбирается лучше нас. Достаточно вспомнить, какое участие он принимал, в свое время, в развитии нашего футбола и какое количество полей построил в нашей стране. Потому и такая команда у него. Потому и ушел быстро из Суперлиги.

- Говорят, попросили.

- Кто его попросит, он сам себе хозяин.

- Про вашу коллекцию вин писалось. Какие у вас еще хобби?

- Сейчас хожу на мероприятия. Это мое хобби.

- Но подвальчик с вином большой?

- Не уменьшается коллекция. Я всегда ее пополняю. Всегда привожу из винных стран пару бутылочек. Когда вижу новое, старое или просто хорошее вино. Иногда и здесь покупаю.

- То есть к вам с вином лучше не приходить.

- Приходите так, а я сам открою (смеется).

- Мы все ниже падаем в рейтинге УЕФА. Реально ли эту ситуацию исправить, или просто в какой-то момент наш футбол прыгнул выше головы? А сейчас наше реальное место - футбольной страны третьего мира?

- Нет, мы не прыгали выше головы. В тот период у нас была очень сильная лига. Много было сильных игроков. От этого все зависит, и коэффициент в том числе. От того, кто в лиге играет. 7-8 лет назад у нас были футболисты, которые дальше пошли в большие клубы. Сейчас не хватает топ-игроков. И менеджеров. Не той квалификации люди, которые подбирают футболистов. Нужно более тщательнее относиться к тому, кого привозят в Россию. С 2001 года наша лига сильнее вряд лине стала. В те времена «Спартак» выигрывал свою группу (в Лиге чемпионов. – Прим), победив во всех матчах.

- Но Европа с тех пор рванула вперед.

- А мы не рванули. Остались на месте. Всем надо посмотреть, почему так случилось.

- Спасибо, что пришли к нам в «Советский спорт».

- Вам спасибо. У меня, кстати, мама была любителем спортивные события почитать. Политику не любила. А за «Советским спортом» меня по утрам посылала, будила. За газетой тогда очередь была. «Советский спорт» - большая газета. Удачи вам».