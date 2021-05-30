Тухель: пришел, увидел, победил. «Челси» переиграл «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов

ПОРТУ БУРЛИЛ

Финал должен был принять Стамбул, но в Турции плохи дела с коронавирусом. УЕФА после долгих колебаний и консультаций перенес игру. Вообще-то англичане хотели, чтобы игру принял «Уэмбли». С этой целью была организованная массированная информационная атака. Но и Порту – хороший вариант, они не возражали против поездки на «Драгау». Весь день толпы фанатов развлекались на набережных в уютных кафешках, а ближе к началу встречи, уже порядком разгоряченные, едва не сошлись в рукопашной. Полиция вовремя развела стороны, нейтрализовав самых буйных.

Градус стал повышаться уже накануне. В пятницу даже пострадали несколько стекол городских заведений. Но в целом вели себя английские фаны, соскучившиеся по большому футболу со зрителями, более-менее достойно.

Стадион в Порту разрешили заполнить на 33 процента от вместимости. Из 16 500 зрителей большая часть оказалась болельщиками «Сити» и «Челси». Клубам выделили по 6000 билетов. Таким образом, на всех остальных приходилось всего 4500. Но это точно лучше, чем играть в тишине. От футбола при пустых трибунах уже всех порядком тошнит.

ТУХЕЛЬ ПАРОДИРОВАЛ ГВАРДИОЛУ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед игрой был замечен за интересным занятием. Он развлекал своих футболистов, пародируя коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Немец активно жестикулировал руками, изобразив эмоциональное общение испанца с игроками. После того, как увидел снимающих его журналистов, с улыбкой махнул им рукой.

Chelsea boss Thomas Tuchel entertains the Chelsea squad with his best Pep Guardiola impression 😂



The look when he sees the camera is golden 🤣 pic.twitter.com/rVLoBrLEzW — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 29, 2021

Психологический момент был очень важен. Тухель таким образом очевидно давал понять своим футболистам, что не испытывает боязни перед игрой с куда более именитым коллегой. Гвардиола дважды брал главный европейский клубный трофей с «Барселоной», но с «Ман Сити» у него в этом турнире долгое время не задавалось. До нынешнего сезона Пеп никак не мог перешагнуть четвертьфинальный барьер. Тухель же играл год назад с «ПСЖ» в финале против «Баварии». Да, он проиграл – 0:1, но парижане выглядели очень достойно.

То есть для немецкого специалиста это был второй финал кряду с разными клубами. Нашелся еще один игрок решающего матча из тех, кто летом 2020-го также сражался в финальном поединке за «ушастого». Защитник «Челси» Тьяго Силва в прошлом сезоне был игроком «ПСЖ». Бразилец стал пятым футболистом, сыгравшим в двух финалах ЛЧ подряд за два разных клуба.

Составы оказались оптимальными. У «горожан» проблем не было в принципе. «Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии и мог спокойно готовиться к главному сражению, дав возможность всем лидерам подлечить болячки. У синих под вопросом было участие в матче Канте. А без него «Челси» – совсем другая команда. Он был чертовски хорош в полуфинале с «Реалом», сделав игру в Лондоне. Но Канте вышел. Как и основной голкипер Менди, который также был под вопросом. В таких встречах на поле выходят даже мертвые, как любят шутить спортсмены.

Фаворитом видели «Сити». Букмекеры, к удивлению, расценивали шансы «горожан» на трофей более чем вдвое выше, чем у их оппонентов. Парни Гвардиолы действительно эффектно прошли свой путь к финалу, выиграв в 11 матчах из 12. Но в Англии Тухель, возглавив в «Челси» посреди сезона, дважды обыграл испанца: в Кубке и чемпионате. Почему бы было не сделать это в третий раз?

«ЧЕЛСИ» БЫЛ КОНКРЕТНЕЕ

Первые 15 минут прошли в разведке. Мяч чаще гостил у «горожан», но синие огрызались очень остро. Самым активным был Вернер. Немецкий нападающий лондонцев дважды оказывался в прекрасной позиции для удара. Но сначала не разобрался с собственными ногами после опасного прострела соотечественника Хаверца и пробил неуклюже метров с девяти. Мяч стал легкой добычей Эдерсона. Минуты четыре спустя голкипер «Сити» снова забрал мяч после атаки Вернера. Старая болезнь Тимо в Лондоне - плохая реализация - давала о себе знать.

Команда Гвардиолы за первую половину матча отметилась быстрым выпадом Стерлинга после потрясающего паса своего вратаря, который с ноги выбил мяч через все поле. Рахим пытался пробить, но Менди был начеку и перевел мяч на угловой. Еще один шанс был у «Манчестер Сити» на исходе 28-й минуты. Де Брюйне сделал хороший прострел на Фодена, но тому успел помешать Рюдигер, в падении отведя угрозу. Фоден с расстройства забил по газону – такие моменты в таких матчах транжирить нельзя.

И все же «Челси» в первом тайме был в атаке конкретнее. Особенно классно организовывали свои наступления синие на левом фланге. Одно из них на 43-й минуте привело к голу Хаверца. Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход немцу, тот убежал от Зинченко, финтом убрал Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота.

А вот и главный момент первого тайма 🤩



Хавертц ушел от защиты, обыграл Эдерсона и вывел «Челси» вперед 💙



У «Сити» еще целых 45 минут на спасение. pic.twitter.com/drpq76fXSQ — Матч ТВ (@MatchTV) May 29, 2021

Счет 1:0 был объективным результатом первых 45 минут. Гвардиолу выхватила камера. Испанец пил водичку, размышляя очевидно над тем, что будет менять после перерыва. Стоит также упомянуть о травме Силвы. Бразилец дернул мышцу в игровом эпизоде и уходил на трибуну со слезами на глазах.

СЛЕЗЫ ДЕ БРЮЙНЕ, ПРОМАХ АГУЭРО

Вторые слезы случились на исходе четверти часа второго тайма. Рюдигер в центре поля жестко встретил Де Брюйне, поставив своим мощным корпусом умышленную блокировку. Оба рухнули на газон. Но немец быстро встал и удостоился желтой карточки. А вот лидер «Сити» и сборной Бельгии продолжить встречу не смог. Уходил в раздевалку он в сопровождении врача – убитый и физически, и морально.

За пару минут до этого эпизода Гвардиола занервничал конкретно. Выбежал к бровке, что-то эмоционально показывал жестами. На лице испанца было нехорошее предчувствие. В атаке у «горожан» не получалось ровным счетом ничего. И самое печальное для главных толстосумов английского футбола – соперник был очень уверен в своих силах. Это ощущалось в атмосфере «Драгау».

После потери Де Брюйне «Сити» свалился на навал. Давление было большим, но до реальных моментов дело не доходило. Напротив, «Челси» должен был забивать второй. Пулишича, сменившего Вернера, Хаверц вывел тонкой передачей к воротам Эдерсона, но Кристиан, перебрасывая вратаря, промахнулся.

У «горожан» шанс отыграться был за минуту до конца. Гвардиола дал возможность выйти на поле в последнем матче за клуб Агуэро. Аргентинец провел в «Сити» большую часть своей карьеры. За 20 минут, с учетом семи добавленных ко второму тайму, свой момент Серхио все-таки создал. Бил в правую от себя девятку с линии штрафной, но не хватило для счастья всем поклонникам «Манчестера Сити» каких-то сантиметров.

Томас Тухель взял трофей в своем 30-м матче с «Челси». Вот уж действительно: пришел, увидел, победил.

Третий год подряд Лигу чемпионов выигрывает немецкий тренер. Год назад с «Баварией» это сделал Флик, в 2019-м с «Ливерпулем» - Клопп. Ну а Гвардиола после ухода из «Барселоны» до заветного Кубка никак не дотянется.

Фото: «Манчестер Сити»

Может, пора возвращаться?

Лига чемпионов

Финал

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ – 0:1 (0:1)

Гол: Хаверц, 42.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Уокер, Зинченко, Фоден, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Стерлинг (Агуэро, 77), Де Брюйне (Габриэл Жезус, 60), Марез, Гюндоган.

«Челси»: Менди, Чилуэлл, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт (Ковачич, 80), Жоржиньо, Хавертц, Канте, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Вернер (Пулишич, 66).

Предупреждения: Гюндоган (34), Рюдигер (57), Габриэл Жезус (88).