Тухель: пришел, увидел, победил. «Челси» переиграл «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов

Финал должен был принять Стамбул, но в Турции плохи дела с коронавирусом. УЕФА после долгих колебаний и консультаций перенес игру. Вообще-то англичане хотели, чтобы игру принял «Уэмбли». С этой целью была организованная массированная информационная атака. Но и Порту – хороший вариант, они не возражали против поездки на «Драгау». Весь день толпы фанатов развлекались на набережных в уютных кафешках, а ближе к началу встречи, уже порядком разгоряченные, едва не сошлись в рукопашной. Полиция вовремя развела стороны, нейтрализовав самых буйных.

Градус стал повышаться уже накануне. В пятницу даже пострадали несколько стекол городских заведений. Но в целом вели себя английские фаны, соскучившиеся по большому футболу со зрителями, более-менее достойно.

Стадион в Порту разрешили заполнить на 33 процента от вместимости. Из 16 500 зрителей большая часть оказалась болельщиками «Сити» и «Челси». Клубам выделили по 6000 билетов. Таким образом, на всех остальных приходилось всего 4500. Но это точно лучше, чем играть в тишине. От футбола при пустых трибунах уже всех порядком тошнит.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед игрой был замечен за интересным занятием. Он развлекал своих футболистов, пародируя коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Немец активно жестикулировал руками, изобразив эмоциональное общение испанца с игроками. После того, как увидел снимающих его журналистов, с улыбкой махнул им рукой.

