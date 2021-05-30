Тухель: пришел, увидел, победил. «Челси» переиграл «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ПФЛ - Группа 3 13:00 Строгино 0 Авангард К 0
ПФЛ - Группа 3 14:00 Знамя 0 Факел-М 0 П1 1.24 Х 5.60 П2 8.80
ПФЛ - Группа 3 15:00 Салют Белгород 0 Калуга 0
ПФЛ - Группа 3 15:00 Химик-Арсенал 0 Химки-М 0
ПФЛ - Группа 3 16:00 Металлург Лп 0 Сокол 0
ЧМ-2021 16:15 Беларусь 0 Швейцария 0 П1 7.30 Х 6.30 П2 1.32
ЧМ-2021 16:15 Италия 0 Канада 0 П1 30.0 Х 30.0 П2 1.01
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Линкольн Сити 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.00
ПФЛ - Группа 3 17:00 Сатурн 0 Квант 0
Бразилия - Серия А 17:00 Атлетико Миней 0 Форталеза 0 П1 1.34 Х 5.80 П2 7.50
ПФЛ - Группа 3 17:00 Красный 0 Металлург-Видн 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Рязань 0 Сахалин 0
Евролига 18:30 Олимпия Милан 0 ЦСКА 0
Болгария - Первая лига 19:00 Арда 0 Черно море 0 П1 2.22 Х 2.80 П2 3.40
Испания - Сегунда 19:30 Альбасете 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.42
ЧМ-2021 20:15 Финляндия 0 Латвия 0 П1 1.41 Х 5.60 П2 6.00
ЧМ-2021 20:15 Швеция 0 Словакия 0 П1 1.65 Х 4.90 П2 4.10
Евролига 21:30 Барселона 0 Анадолу Эфес 0
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Альмерия 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.00
Испания - Сегунда 22:00 УД Логроньес 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.45 Х 4.60 П2 7.20
Бразилия - Серия А 22:00 Сеара 0 Гремио 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.50
Испания - Сегунда 22:00 Картахена 0 Жирона 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.50
Испания - Сегунда 22:00 Мирандес 0 Сабадель 0 П1 4.00 Х 3.70 П2 1.90
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Палмейрас 0 П1 1.76 Х 3.80 П2 4.50
Испания - Сегунда 22:00 Малага 0 Кастельон 0 П1 1.92 Х 3.50 П2 4.20
Испания - Сегунда 22:00 Алькоркон 0 Эспаньол 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Сегунда 22:00 Райо Вальекано 0 Луго 0 П1 1.60 Х 4.20 П2 5.40
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 Мальорка 0 П1 5.20 Х 3.60 П2 1.74
Испания - Сегунда 22:00 Сарагоса 0 Леганес 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.43
Тухель: пришел, увидел, победил. «Челси» переиграл «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов
30 мая 00:25
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Челси»

Тухель: пришел, увидел, победил. «Челси» переиграл «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» второй раз в истории стал обладателем главного еврокубка, выиграв в финале ЛЧ-2021 у «Манчестер Сити» – 1:0.

ПОРТУ БУРЛИЛ

Финал должен был принять Стамбул, но в Турции плохи дела с коронавирусом. УЕФА после долгих колебаний и консультаций перенес игру. Вообще-то англичане хотели, чтобы игру принял «Уэмбли». С этой целью была организованная массированная информационная атака. Но и Порту – хороший вариант, они не возражали против поездки на «Драгау». Весь день толпы фанатов развлекались на набережных в уютных кафешках, а ближе к началу встречи, уже порядком разгоряченные, едва не сошлись в рукопашной. Полиция вовремя развела стороны, нейтрализовав самых буйных.

Градус стал повышаться уже накануне. В пятницу даже пострадали несколько стекол городских заведений. Но в целом вели себя английские фаны, соскучившиеся по большому футболу со зрителями, более-менее достойно.

Стадион в Порту разрешили заполнить на 33 процента от вместимости. Из 16 500 зрителей большая часть оказалась болельщиками «Сити» и «Челси». Клубам выделили по 6000 билетов. Таким образом, на всех остальных приходилось всего 4500. Но это точно лучше, чем играть в тишине. От футбола при пустых трибунах уже всех порядком тошнит.

ТУХЕЛЬ ПАРОДИРОВАЛ ГВАРДИОЛУ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед игрой был замечен за интересным занятием. Он развлекал своих футболистов, пародируя коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Немец активно жестикулировал руками, изобразив эмоциональное общение испанца с игроками. После того, как увидел снимающих его журналистов, с улыбкой махнул им рукой.

Психологический момент был очень важен. Тухель таким образом очевидно давал понять своим футболистам, что не испытывает боязни перед игрой с куда более именитым коллегой. Гвардиола дважды брал главный европейский клубный трофей с «Барселоной», но с «Ман Сити» у него в этом турнире долгое время не задавалось. До нынешнего сезона Пеп никак не мог перешагнуть четвертьфинальный барьер. Тухель же играл год назад с «ПСЖ» в финале против «Баварии». Да, он проиграл – 0:1, но парижане выглядели очень достойно.

То есть для немецкого специалиста это был второй финал кряду с разными клубами. Нашелся еще один игрок решающего матча из тех, кто летом 2020-го также сражался в финальном поединке за «ушастого». Защитник «Челси» Тьяго Силва в прошлом сезоне был игроком «ПСЖ». Бразилец стал пятым футболистом, сыгравшим в двух финалах ЛЧ подряд за два разных клуба.

Составы оказались оптимальными. У «горожан» проблем не было в принципе. «Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии и мог спокойно готовиться к главному сражению, дав возможность всем лидерам подлечить болячки. У синих под вопросом было участие в матче Канте. А без него «Челси» – совсем другая команда. Он был чертовски хорош в полуфинале с «Реалом», сделав игру в Лондоне. Но Канте вышел. Как и основной голкипер Менди, который также был под вопросом. В таких встречах на поле выходят даже мертвые, как любят шутить спортсмены.

Фаворитом видели «Сити». Букмекеры, к удивлению, расценивали шансы «горожан» на трофей более чем вдвое выше, чем у их оппонентов. Парни Гвардиолы действительно эффектно прошли свой путь к финалу, выиграв в 11 матчах из 12. Но в Англии Тухель, возглавив в «Челси» посреди сезона, дважды обыграл испанца: в Кубке и чемпионате. Почему бы было не сделать это в третий раз?

«ЧЕЛСИ» БЫЛ КОНКРЕТНЕЕ

Первые 15 минут прошли в разведке. Мяч чаще гостил у «горожан», но синие огрызались очень остро. Самым активным был Вернер. Немецкий нападающий лондонцев дважды оказывался в прекрасной позиции для удара. Но сначала не разобрался с собственными ногами после опасного прострела соотечественника Хаверца и пробил неуклюже метров с девяти. Мяч стал легкой добычей Эдерсона. Минуты четыре спустя голкипер «Сити» снова забрал мяч после атаки Вернера. Старая болезнь Тимо в Лондоне - плохая реализация - давала о себе знать.

Команда Гвардиолы за первую половину матча отметилась быстрым выпадом Стерлинга после потрясающего паса своего вратаря, который с ноги выбил мяч через все поле. Рахим пытался пробить, но Менди был начеку и перевел мяч на угловой. Еще один шанс был у «Манчестер Сити» на исходе 28-й минуты. Де Брюйне сделал хороший прострел на Фодена, но тому успел помешать Рюдигер, в падении отведя угрозу. Фоден с расстройства забил по газону – такие моменты в таких матчах транжирить нельзя.

И все же «Челси» в первом тайме был в атаке конкретнее. Особенно классно организовывали свои наступления синие на левом фланге. Одно из них на 43-й минуте привело к голу Хаверца. Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход немцу, тот убежал от Зинченко, финтом убрал Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота.

Счет 1:0 был объективным результатом первых 45 минут. Гвардиолу выхватила камера. Испанец пил водичку, размышляя очевидно над тем, что будет менять после перерыва. Стоит также упомянуть о травме Силвы. Бразилец дернул мышцу в игровом эпизоде и уходил на трибуну со слезами на глазах.

СЛЕЗЫ ДЕ БРЮЙНЕ, ПРОМАХ АГУЭРО

Вторые слезы случились на исходе четверти часа второго тайма. Рюдигер в центре поля жестко встретил Де Брюйне, поставив своим мощным корпусом умышленную блокировку. Оба рухнули на газон. Но немец быстро встал и удостоился желтой карточки. А вот лидер «Сити» и сборной Бельгии продолжить встречу не смог. Уходил в раздевалку он в сопровождении врача – убитый и физически, и морально.

За пару минут до этого эпизода Гвардиола занервничал конкретно. Выбежал к бровке, что-то эмоционально показывал жестами. На лице испанца было нехорошее предчувствие. В атаке у «горожан» не получалось ровным счетом ничего. И самое печальное для главных толстосумов английского футбола – соперник был очень уверен в своих силах. Это ощущалось в атмосфере «Драгау».

После потери Де Брюйне «Сити» свалился на навал. Давление было большим, но до реальных моментов дело не доходило. Напротив, «Челси» должен был забивать второй. Пулишича, сменившего Вернера, Хаверц вывел тонкой передачей к воротам Эдерсона, но Кристиан, перебрасывая вратаря, промахнулся.

У «горожан» шанс отыграться был за минуту до конца. Гвардиола дал возможность выйти на поле в последнем матче за клуб Агуэро. Аргентинец провел в «Сити» большую часть своей карьеры. За 20 минут, с учетом семи добавленных ко второму тайму, свой момент Серхио все-таки создал. Бил в правую от себя девятку с линии штрафной, но не хватило для счастья всем поклонникам «Манчестера Сити» каких-то сантиметров.

Томас Тухель взял трофей в своем 30-м матче с «Челси». Вот уж действительно: пришел, увидел, победил.

Третий год подряд Лигу чемпионов выигрывает немецкий тренер. Год назад с «Баварией» это сделал Флик, в 2019-м с «Ливерпулем» - Клопп. Ну а Гвардиола после ухода из «Барселоны» до заветного Кубка никак не дотянется.

Фото: «Манчестер Сити»

Может, пора возвращаться?

Лига чемпионов
Финал

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ – 0:1 (0:1)

Гол: Хаверц, 42.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Уокер, Зинченко, Фоден, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Стерлинг (Агуэро, 77), Де Брюйне (Габриэл Жезус, 60), Марез, Гюндоган.

«Челси»: Менди, Чилуэлл, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт (Ковачич, 80), Жоржиньо, Хавертц, Канте, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Вернер (Пулишич, 66).

Предупреждения: Гюндоган (34), Рюдигер (57), Габриэл Жезус (88).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Перевод на английский. "Манчестер Сити" и "Челси" сегодня сыграют в финале Лиги чемпионов"Спартак" узнал возможных соперников по Лиге ЕвропыСергей Бобровский сыграет за сборную России на чемпионате мираСборная России по хоккею проиграла Швейцарии«Трусливый поступок». В Америке защищают Овечкина«Внезапно русские заиграли по-русски». Что пишут в Швейцарии
«Не думаю, что Шалунова нужно реанимировать». Бадюков — о победе России над швейцарцами на ЧМ-2021
Итоги матча россиян против Швейцарии (4:1) «Плеймейкеру» прокомментировал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.
А ведь тренеры не хотели брать в Ригу Толчинского… Три вывода по матчу Россия — Швейцария
Победа сборной России на ЧМ-2021 над швейцарцами (4:1) имеет принципиальное турнирное значение.
Сооснователь FUTURUOS GAMES Левон Бакунец: Наша цель — объединить олимпийский дух и технологии
Один из основателей движения FUTUROUS GAMES, объединяющего спорт и современные технологии, Левон Бакунец вместе с заместителем генерального директора БК «Лига Ставок» Игорем Столяровым стали гостями студии «Плеймейкера» во время V Международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo в Лужниках.
Боец Чоршанбе Чоршанбиев: В детстве занимался легкой атлетикой, потом решил, что драться лучше, чем бегать
Звезда кулачных боев и смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиев стал гостем студии «Плеймейкера» во время V Международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo в Лужниках.
Дмитрий Сергеев: Надо поставить барьеры для лудоманов — чтобы не получить нового «казанского стрелка»
Директор представительства букмекерской компании Parimatch в России и СНГ Дмитрий Сергеев стал гостем студии «Плеймейкера» во время V Международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo в Лужниках.
«Тренд на кулачные бои сложно не замечать». Камил Гаджиев — об амбициозных планах Fight Nights
Президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев стал гостем студии «Плеймейкера» во время V Международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo в Лужниках.
Видео всех голов ЧМХ 29.05.2021: Словакия и Финляндия возглавили свои группы
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в девятый соревновательный день: Чехия - Великобритания, Италия - Казахстан, Швейцария - Россия, Норвегия - США, Словакия - Дания, Германия - Финляндия.
Гвардиола не проигрывал большие финалы, но дважды уступил «Челси» Тухеля. Расклад на решающий матч ЛЧ
Финал Лиги чемпионов завершает клубный сезон в Европе: 29 мая в 22:00 (мск) на поле стадиона «Драгау» в Порту сойдутся английские «Манчестер Сити» и «Челси».
«Выбирать себе соперника по четвертьфиналу нет никакого смысла». Вайсфельд — о сборной России на ЧМ-2021
Бывший элитный судья и известный хоккейный функционер, а ныне телевизионный эксперт Леонид Вайсфельд оценил для «Плеймейкера» перспективы сборной России на чемпионате мира в Риге.
«Это не война, а диалог». Николай Оганезов — о противостоянии букмекеров и государства
Председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов стал гостем студии «Плеймейкера» во время V Международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo в Лужниках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Москвы по аквабайк-фристайлу и гидрофлайту. 23.05.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика