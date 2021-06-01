Первый зачет перед Евро-2020 сдан. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовски

ИГРАЕМ В ТРИ ЗАЩИТНИКА, КУЗЯЕВ – ЛЕВЫЙ ЛАТЕРАЛЬ

Дружина Станислава Черчесова в рамках подготовки к чемпионату Европы провела на австрийском сборе девять дней, и по его итогам провела первый тестовый матч. Он, по признанию наставника, должен был ответить, в насколько верном направлении движется тренерский штаб. Так что мы праве делать определенные выводы на фоне увиденного. Черчесов будет делать то же с той только разницей, что нам его планы неведомы.

Первое, что бросается в глаза, это расстановка. Против Польши россияне вышли играть в три центральных защитника. Сам выбор футболистов не удивил. Стоит отметить лишь три момента. Не полностью здорового Марио Фернандеса справа заменил Вячеслав Караваев, а на противоположном краю сенсационно вышел Далер Кузяев (профильный левый защитник Федор Кудряшов вышел в тройке). Кузяев уже играл осенью на фланге обороны, но тогда это было справа. Удивительный универсал.

Соответственно, фланговым игрокам атаки места на поле не было, поэтому два атакующих полузащитника расположились под Артемом Дзюбой. Ими стали наши легионеры Александр Головин и Алексей Миранчук, а пару в центре поля привычно составили Магомед Оздоев – Роман Зобнин. Эта игра должна была ответить, насколько совместимы молодые легионеры. Увы, выводы неутешительны. Экс-железнодорожник, в отличие от партнера, был малозаметен и непродуктивен, не говоря уж об отсутствии взаимодействия между ними, и по истечении часа игры уступил место на поле Рифату Жемалетдинову.

РАСПАСОВЩИК ГОЛОВИН

Уже на старте встречи российские футболисты продемонстрировали свою неготовность к высокому темпу. Поляки (они играли без попросившего передышку Роберта Левандовски) сразу включили высокий прессинг, вынудили соперника ошибиться и наказали голом. Россияне не смогли вывести мяч на чужую половину поля, его подхватил Матеуш Клих и подал за спины игрокам обороны. Пшемышлаф Франковски не только принял мяч в центре штрафной, но и с разворота выкатил его под удар Якубу Шверчоку, которому не составило труда с близкой дистанции переиграть Антона Шунина.

Россияне попытались перехватить инициативу, большими силами прессинговали соперников и сумели подчинить мяч своей власти, проведя несколько позиционных атак. Одна из них на 20-й минуте привела к ответному голу, частично системному, частично индивидуальному.

Александр Головин, оказавшись в левом полуфланге, вместо передачи на край здорово развернулся и запустил мастерскую диагональ на дальнюю штангу. Защитники сконцентрировались на Дзюбе и упустили подключившегося Караваева. Отметим также, что под потенциальный прострел Вячеслава здорово вбегал в штрафную Миранчук. Если фланговые игроки и впредь будут так активно врываться в штрафную, количественно атаки сборной могут стать еще весомее (Дзюба, Головин, Миранчук и два латераля).

НАСТОРАЖИВАЮТ ВЫХОДЫ ЧЕРЕЗ СЕМЕНОВА И ДЗЮБОЗАВИСИМОСТЬ В АТАКЕ

В оставшееся время тайма россияне не уступили полякам в динамике и превзошли во владении, что не может не радовать. Хватало и подходов к чужой штрафной, но на этом приятные впечатления заканчиваются. Вызывают сомнения два момента.

Первое – это выход из обороны через правого центрального защитника Андрея Семенова, не имеющего хорошего первого паса. Часто он предпочитал не рисковать и играл поперек, в результате чего на чужую половину команда выходила слева. А предсказуемость есть потенциальная слабость. Когда же Семенов играл вперед, не всегда получалось удачно. Второй по остроте момент в тайме соперники создали именно после обреза Андрея (он еще и опрометчиво выскочил спасать положение – атаку не прервал, зато заработал желтую). Неслучайно в перерыве его заменил Игорь Дивеев.

А впереди как бы сборная ни комбинировала вокруг штрафной, просочиться в нее она может только подачей на Дзюбу. Точнее даже так – последний пас всегда следует на Дзюбу. В редком эпизоде Миранчук, получив передачу низом в штрафной, пробить не решился, а пас на партнера не прошел. В других эпизодах навесы следовали еще раньше, но эффективности от них было мало. Даже если форварду удавалось выиграть борьбу, скидывать ему оказалось некому – Головин и Миранчук слабо под него подстраивались.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ОСНОВОЙ И ЗАПАСОМ ОЧЕНЬ ВЕЛИКА

Оценивать физическую форму на фоне нагрузок во время подготовки неправильно, однако отметим, что в движении российская команда была хороша и после перерыва, хотя полякам удалось как минимум выровнять игру. По второму тайму стоит поговорить об изменениях.

Например, с выходом Дивеева последовали изменения в центральной тройке. Армеец занял выбор самого центрального, Георгий Джикия ушел налево, а Кудряшов – направо. Благодаря этому ближе к флангам стали действовать игроки с более качественным первым пасом, что сделало игру более сбалансированной. Однако сам Дивеев не очень убедил. Он все еще не всегда чисто идет в отбор и правильно выбирает позицию.

С выходом группы резервистов (Матвей Сафонов, Максим Мухин, Юрий Жирков, Жемалетдинов, Антон Заболотный) игра сборной России перестала быть цельной, Польша плотно завладела инициативой. Если в обороне за счет дисциплины (и примитивности атак также поменявшего половину состава соперника) ничего создать полякам не позволили, то впереди совсем потухли сами. Только Головин искал какие-то варианты обострения, тогда как остальные и мяч-то получали редко. Это значит, что разница в классе между первыми 11 и всеми остальными очень велика. И все же удивительно, что Черчесов вторым нападающим видит Заболотного, а не Александра Соболева. У новоиспеченного армейца почти за полчаса не было даже полумомента.

В общем и целом, впечатление от игры сборной России нормальное. Проблема, однако, заключается в том, что для выхода из группы на чемпионате Европы нашей команде нужны будут победы над Финляндией и Данией, и если в первом случае сомнений мало, то во втором – достаточно. Увиденное во Вроцлаве достаточно для того, чтобы не проиграть в Копенгагене, но на три очка такими темпами мы наиграем вряд ли. Можно сказать, что по схеме «зачет/незачет» результат по итогам данной встречи положительный, тем не менее, когда дело дойдет до оценок, от сборной потребуется больше усилий.

Контрольный матч

Польша – Россия – 1:1 (1:1)

Голы: Шверчок, 4 – 1:0. Караваев, 20 – 1:1.

Польша: Фабиански, Кендзера (Берешиньски, 56), Хелик, Пентковски (Беднарек, 57), Франковски (Линетти, 80), Крыховяк, Клих (Козловски, 70), Пухач, Свидерски (Модер, 67), Ковнацки (Юзвяк, 56), Шверчок.

Россия: Шунин (Сафонов, 63), Семенов (Дивеев, 46), Джикия, Кудряшов, Караваев, Зобнин, Оздоев (Мухин, 57), Кузяев (Жирков, 67), Миранчук (Жемалетдинов, 63), Головин, Дзюба (Заболотный, 67).

Предупреждения: Семенов, 26. Кудряшов, 54.

Судья: Гуида (Италия).