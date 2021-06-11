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Товарищеские матчи (сборные) 18:00 ДР Конго 0 Мали 0
Товарищеские матчи (сборные) 18:30 Мавритания 0 Либерия 0 П1 2.42 Х 3.20 П2 3.10
Италия - Серия А 20:00 Виртус Болонья 0 Олимпия Милан 0
Товарищеские матчи (сборные) 20:00 Косово 0 Гамбия 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.46
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Как сделать просмотр футбольных матчей максимально комфортным
11 июня 15:00
автор: Дмитрий Кузнецов

Как сделать просмотр футбольных матчей максимально комфортным

До долгожданного футбольного чемпионата остаются считанные дни. Для многомиллионной армии болельщиков футбола как всегда перед такими грандиозными спортивными мероприятиями актуален вопрос: где и как смотреть предстоящие матчи? Отвечаем.

Кто покажет

Правами на показ владеют крупные телеканалы. Между ними и будут поделены все игры. Помимо ТВ-показа, трансляции можно увидеть на интернет-ресурсах этих компаний.

Большинство игр пройдут в режиме комментариев из студии в Москве, поскольку из-за известных событий физические перемещения не очень доступны.

Где смотреть в сети

Все матчи будут транслироваться на сайтах телекомпаний, а также в онлайн-кинотеатрах. Для просмотра футбола в хорошем качестве в сети нужен скоростной интернет. При этом преимущества просмотра в сети очевидны. Нет привязки ко времени. Если игра идет в тот момент, когда нет возможности ее посмотреть, в интернете можно сделать это в записи. С любой минуты. Можно перемотать трансляцию назад, посмотреть самому повтор момента. В общем, тут есть куча своих преимуществ.

На арене, в баре или дома?

В нынешнее время этот вопрос «Где смотреть футбол?» встает как никогда остро. Из-за событий 2020-2021 годов мы не так свободны в перемещениях.

Что делать, если неохота идти на стадион или же планы сходить на футбол в компании друзей родились прямо перед началом встречи, а фан-зона не привлекает? Тут на помощь приходит просмотр футбола в барах или дома. Первый вариант был очень популярен раньше. Нынче приоритеты сменились. Компании принято звать все чаще домой. И тут есть один важный нюанс.

Когда собираешь большую компанию, необходим не только большой экран - крайне важно качество показа. А есть еще «особые случаи», когда классный футбол застает тебя на рыбалке, на даче или в других неожиданных местах. В таких случаях нужен классный проектор.

Если компания собирается к вам в гости, то проектор нужен для домашнего кинотеатра. В этом плане, например, можно посоветовать продукты LG. Только что компания выпустила на наш рынок новую модель LG CineBeam HU810PW для домашних кинотеатров высокого уровня с диагональю до 300 дюймов. Среди главных преимуществ новинки - 3-канальный 2-цветный лазерный источник для точной цветопередачи, широкий цветовой охват для реалистичности цветов, разрешение 4К UHD для высочайшей детализации, а также яркость 2700 ANSI люмен для высокого контраста и расширенного цветового диапазона HDR.

Футбол с этой техникой будет смотреться подчас ярче и живее, чем на арене. Адаптивная контрастность придаст большую глубину вашему изображению. Яркие сцены выглядят ярче, в то время как темные сцены остаются детализированными с глубокими черными деталями и тенями. Благодаря способности пропускать звук в формате Dolby Atmos не потребуется дополнительное оборудование для получения звука высокого качества. Кроме того, встроенные в проектор динамики позволяют воспроизводить звук, не подключая внешней аудиосистемы. Для шумных компаний хороший звук - крайне важная вещь.

Срок службы источника света - 20 000 часов (при высокой яркости) и 30 000 часов (в экономичном режиме). Такой проектор позволит создать персональный домашний кинотеатр с отличным качеством изображения и звука, что весьма актуально, если вы предпочитаете смотреть предстоящий футбольный чемпионат и другие интересные спортивные соревнования вне общественных мест.

Осталось подготовиться к просмотру, позвать друзей и выбрать топ-матчи. Ну и надеяться, что любимая футбольная команда победит.

источник: «Советский спорт»
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