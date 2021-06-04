Катар в Санкт-Петербурге показал стадионы ЧМ-2022

Катар – главный гость Петербургского международного форума (ПМЭФ) в 2021 году. Ему отведена центральная роль в Конгрессно-выставочном центре. Хозяева ЧМ-2022 воспользовались предоставленной возможностью по полной программе, разместив на своей территории сразу несколько крупных павильонов. Один из них, естественно, был посвящен мировому первенству, которое пройдет в ноябре-декабре следующего года.

Катарские власти очень ждут туристов (будем надеяться, коронавирусная зараза к тому времени совсем отступит) и готовят очень гостеприимную программу. На специальном стенде можно было «заказать» эксклюзивный видеоролик о том, что ждет гостей мундиаля на основе их предпочтений. Любите спокойный спорт или экстрим? предпочитаете прогуляться по местным достопримечательностям или отдохнуть на пляже? Хотите погрузиться в местный колорит – историю, культуру, архитектуру? Или готовы комбинировать? В зависимости от ваших предпочтений ролик расскажет вам о различных возможностях – от полета к облакам до погружения на морское дно.

И все-таки центральная часть путешествия в новую для большинства страну – само футбольное действо. И ему была посвящена значительная часть экспозиции, в которой были представлены все восемь новехоньких арен, специально построенных к футбольному празднику планетарного масштаба. Большинство из них расположены в считанных километрах друг от друга, и это уникальная особенность будущего ЧМ. Такой концентрации футбола высшего уровня в истории еще не было.

Каждый стадион превращает окружающую его территорию в спортивный центр города, на котором помимо самой арены располагается масса спортивных и околоспортивных объектов. Например, вокруг Международного стадиона Халифа в Дохе вместимостью до 50 тысяч зрителей вся территория отдана на откуп местной невероятно быстро развивающейся академии Aspire. Здесь есть все – от различных спортивных площадок (футбольных полей, теннисных кортов) и антидопинговой лаборатории до отеля и Катарского олимпийского и спортивного музея.

Все это можно было разглядеть на плане и многое – на представленном макете. Вообще возможность взглянуть на арены своими глазами, пусть и в миниатюре, особенное удовольствие. Каждая из них будет иметь индивидуальную архитектуру и значительно отличаться друг от друга. «Эдьюкейшн Сити» очень напоминает домашний стадион мюнхенской «Баварии», а тот же Халифа куда ближе к «Уэмбли», только благодаря необычной конструкции и освещению аж над самой крышей ассоциируется с ракушкой моллюска, внутри которой роль жемчужины играет происходящее на футбольном поле.

А вот переливающийся разными цветами благодаря красочной подсветке стадион «Аль Джануб», от которого лучами отходят семь пальмовых аллей. Вообще он очень красиво вписан в окружающую его зеленую зону с парками, дорожками, бассейнами (или это такие прудики?) и прочим природным наполнением.

Ну, и конечно, самый вместительный из всех стадион «Лусаил» (80 тысяч зрителей), напоминающий одновременно и «Лужники», и чашу, наполненную ароматным арабским кофе.

«Советский спорт» традиционно является информационным партнером ПМЭФ.