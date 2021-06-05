Три повода для оптимизма: Марио вышел, Головин в порядке, а перед ЧМ-2018 было еще хуже

Что порадовало

То, что в двух товарищеских матчах накануне Евро не проиграли – победили Болгарию, соперника очень средненького, правда, с минимальным счетом, но победа есть победа. Она важна перед таким турниром. Перед этим была ничья с Польшей (1:1), причем в гостях. И это тоже хороший результат.

В двух матчах пропущен один мяч. Тоже повод для сдержанного оптимизма. Команда берет свое. Однако на чемпионате Европы для выхода из группы ей надо немножечко подпрыгнуть выше головы.

В хорошей форме Александр Головин. Он один из немногих, кто идет в обводку, благодаря дриблингу получает преимущество над соперником. Без него осенью игра совсем не клеилась.

Что расстроило

Станислав Черчесов очевидно переживает за защиту. Тройка центральных пока не выглядит отлаженным звеном. В игре с болгарами на этой позиции вышел полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, для него это необычное место. Главный тренер экспериментирует не от хорошей жизни. На разминке перед игрой дернул мышцу Федор Кудряшов. Судя по всему, он рискует пропустить теперь как минимум игру с бельгийцами, потому как подобного рода повреждения за пару дней не проходят. А в игре с фаворитом нельзя выпускать не совсем здорового футболиста.

Баринов матч также не доиграл. Во втором тайме в борьбе за мяч соперник грубо ударил его по лицу, отмахнувшись в прыжке. От греха подальше Дмитрия заменили. В обороне у Черчесова каждый солдат на счету, лучше перестраховаться. Сменил железнодорожника Игорь Девеев. Молодой армеец выходит со скамейки во второй встрече подряд. Тренеры явно не определились, кто начнет чемпионат в защите.