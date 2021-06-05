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Три повода для оптимизма: Марио вышел, Головин в порядке, а перед ЧМ-2018 было еще хуже
05 июня 21:25
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: РФС

Три повода для оптимизма: Марио вышел, Головин в порядке, а перед ЧМ-2018 было еще хуже

Размышления после победы сборной России над Болгарией (1:0) в генеральной репетиции перед Евро.

Что порадовало

То, что в двух товарищеских матчах накануне Евро не проиграли – победили Болгарию, соперника очень средненького, правда, с минимальным счетом, но победа есть победа. Она важна перед таким турниром. Перед этим была ничья с Польшей (1:1), причем в гостях. И это тоже хороший результат.

В двух матчах пропущен один мяч. Тоже повод для сдержанного оптимизма. Команда берет свое. Однако на чемпионате Европы для выхода из группы ей надо немножечко подпрыгнуть выше головы.

В хорошей форме Александр Головин. Он один из немногих, кто идет в обводку, благодаря дриблингу получает преимущество над соперником. Без него осенью игра совсем не клеилась.

Что расстроило

Станислав Черчесов очевидно переживает за защиту. Тройка центральных пока не выглядит отлаженным звеном. В игре с болгарами на этой позиции вышел полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, для него это необычное место. Главный тренер экспериментирует не от хорошей жизни. На разминке перед игрой дернул мышцу Федор Кудряшов. Судя по всему, он рискует пропустить теперь как минимум игру с бельгийцами, потому как подобного рода повреждения за пару дней не проходят. А в игре с фаворитом нельзя выпускать не совсем здорового футболиста.

Баринов матч также не доиграл. Во втором тайме в борьбе за мяч соперник грубо ударил его по лицу, отмахнувшись в прыжке. От греха подальше Дмитрия заменили. В обороне у Черчесова каждый солдат на счету, лучше перестраховаться. Сменил железнодорожника Игорь Девеев. Молодой армеец выходит со скамейки во второй встрече подряд. Тренеры явно не определились, кто начнет чемпионат в защите.

Хорошо хоть, что вернулся Марио Фернандес. После перерыва ему дали сыграть, чтобы почувствовать игровой ритм. С Фернандесом в составе будет уже не так страшно с финнами и датчанами. Но с Бельгией без валидола к экранам лучше не садится.

Что насторожило

Игра в атаке оставляет желать лучшего. С Польшей в первом тайме провели пару хороших атак. Во втором в нападении было бледновато. Но то Польша и на выезде, с Болгарией дома от сборной России ждали совсем другого футбола. Но команда его не показала. Острота создавалась эпизодами. А ведь нам противостоял соперник, уступающий в рейтинге более трех десятков мест. Не та сейчас у болгар сборная, чтобы играть с ней на равных. Но если бы Алексей Миранчук не заработал пенальти во втором тайме (его четко реализовал Соболев), вполне могли откатать по нулям.

Вся острота шла после стандартов. Георгий Джикия имел момент после углового, Юрий Жирков после штрафного, ну и единственный гол был забит с 11-метрового. И это – с Болгарией. Мы как собираемся играть с Бельгией? Как на ЧМ-2018 с Испанией, когда встали сзади и весь матч отбивались, практически не переходя на чужую половину?

Тогда номер прошел, доигрались до ничейного результата, но снаряд дважды в одну воронку не падает. К тому же испанцы в 2018-м были уже на сходе, пик той блестящей команды прошел. Чего точно не скажешь о бельгийцах. Наш первый соперник на Евро, с которым встречаемся 12 июня, в самом соку.

Еще один повод для тревоги – молчание Артема Дзюбы. Вышедший на замену спартаковец Соболев забил единственный мяч нападающих нашей сборной в двух товарняках. Один на трио, считая еще и Антона Заболотного. Маловато будет.

Что обнадеживает

За исключением Кудряшова все основные игроки в строю. Это важно, припоминая, какой блеклой выглядела по осени игра национальной команды в отсутствие Марио, Головина, Баринова и Миранчука. Еще есть ощущение, что не выкладываемся по полной. Главная задача – беречь себя. Характерный момент был при травме Баринова. Сам Дмитрий давал понять, что готов продолжить встречу, а Дзюба сигнализировал лавке, чтобы делали замену. Это точно для перестраховки, ну и правильно.

Скучный футбол также не должен давать повода для пессимизма. Перед ЧМ-2018 смотрелись еще хуже в контрольных играх, да тогда еще и в отборочном турнире не играли. Сейчас все не так печально. Одно это дает заряд оптимизма.

источник: «Советский спорт»
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