Опера, графика, легенды. В Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы

20 ТЫСЯЧ НА ТРИБУНАХ

Целый год мы ждали старта чемпионата Европы, перенесенного с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Все это время итальянские болельщики смотрели футбол только по телевизору, поэтому открытие турнира они встретили с особым трепетом.

Тем более, что у них была возможность увидеть церемонию открытия воочию, ведь провести первую игру выпало Олимпийскому стадиону в Риме. Он вмещает 72 тысячи зрителей, а на трибуны были допущены 20 тысяч. Они небольшими островками расположились по периметру всей арены. Оказались на матче и турецкие болельщики. Из Турции прилететь на матч было практически невозможно, зато в Европе живет много их соотечественников, особенно в Германии. Они заполонили римские улочки, размахивая флагом страны и скандируя речевки в поддержку своей команды.

МУЗЫКА В ВОЗДУХЕ

Сама церемония открытия получилась по-итальянски яркой. Она началась с гимна страны в исполнении местного оркестра, под который вышли 24 артиста с большими разноцветными шарами, символизировавшими страны-участники финального раунда чемпионата Европы. А идею о том, что футбол – это полет к мечте, изобразили барабанщики, взмывшие в воздух на специальных тросах. И все это на фоне громыхающей пиротехники. Выглядело зрелищно.

EURO 2020 Opening ceremony at the Olimpico in Rome! 😍#EURO2020 pic.twitter.com/ADcB2yZZIE — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

Забавно, что телезрители оказались в выигрыше по сравнению с теми, кто посетил стадион, поскольку часть визуальных эффектов была выполнена с помощью компьютерной графики. В определенный момент штрафные площади «раскрылись», и оттуда в небо взмыли множество графических шаров.

НЕСТА, ТОТТИ И U2

Ну, и какая Италия без оперы? Музыкальную часть шоу продолжил знаменитый местный оперный тенор Андреа Бочелли. Он исполнил Nessun Dorma – арию из последнего акта оперы «Турандот» композитора Джакомо Пуччини. А завершила футбольный музыкальный концерт официальная песня Евро-2020 We are The People («Мы – люди»), созданная участниками ирландской группы U2 Боно и Эджем, а также диджеем Мартином Гарриксем. Вот тут организаторы не стеснялись в употреблении компьютерной графики, от которой аж рябило в глазах. А стилизация чем-то напомнила какое-нибудь выступление на Евровидении.

Bono looking more and more ~* Jurgen Klopp’s Elderly Dad pic.twitter.com/AwBFFHgLQq — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 11, 2021

Также в церемонии открытия приняли участие легендарные итальянские футболисты Алессандро Неста и Франческо Тотти.

🏟️ Legends in Rome!



🇮🇹 Alessandro Nesta & Francesco Totti 😎#EURO2020 pic.twitter.com/U5PmpxfwW1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

После всего этого пиршества цветов, музыки и компьютерной графики на поле вышли непосредственные участники матча сборные Италии и Турции и после исполнения гимнов (хозяева свой горланили, не жалея глоток, так что настрой их не оставлял сомнений) приступили непосредственно к тому, ради чего все собрались. Футбол!!!