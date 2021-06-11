ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 2-й тайм, 90+1' Турция 0 Италия 3
Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 52' Тунис 0 Алжир 2 П1 24.0 Х 17.0 П2 1.05
Опера, графика, легенды. В Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы
11 июня 23:20
автор: Артем Зибрак

Опера, графика, легенды. В Риме состоялась церемония открытия чемпионата Европы

Перед стартовым матчем чемпионата Европы – 2020 Италия – Турция на стадионе в Риме прошла очень яркая церемония открытия турнира.

20 ТЫСЯЧ НА ТРИБУНАХ

Целый год мы ждали старта чемпионата Европы, перенесенного с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Все это время итальянские болельщики смотрели футбол только по телевизору, поэтому открытие турнира они встретили с особым трепетом.

Тем более, что у них была возможность увидеть церемонию открытия воочию, ведь провести первую игру выпало Олимпийскому стадиону в Риме. Он вмещает 72 тысячи зрителей, а на трибуны были допущены 20 тысяч. Они небольшими островками расположились по периметру всей арены. Оказались на матче и турецкие болельщики. Из Турции прилететь на матч было практически невозможно, зато в Европе живет много их соотечественников, особенно в Германии. Они заполонили римские улочки, размахивая флагом страны и скандируя речевки в поддержку своей команды.

МУЗЫКА В ВОЗДУХЕ

Сама церемония открытия получилась по-итальянски яркой. Она началась с гимна страны в исполнении местного оркестра, под который вышли 24 артиста с большими разноцветными шарами, символизировавшими страны-участники финального раунда чемпионата Европы. А идею о том, что футбол – это полет к мечте, изобразили барабанщики, взмывшие в воздух на специальных тросах. И все это на фоне громыхающей пиротехники. Выглядело зрелищно.

Забавно, что телезрители оказались в выигрыше по сравнению с теми, кто посетил стадион, поскольку часть визуальных эффектов была выполнена с помощью компьютерной графики. В определенный момент штрафные площади «раскрылись», и оттуда в небо взмыли множество графических шаров.

НЕСТА, ТОТТИ И U2

Ну, и какая Италия без оперы? Музыкальную часть шоу продолжил знаменитый местный оперный тенор Андреа Бочелли. Он исполнил Nessun Dorma – арию из последнего акта оперы «Турандот» композитора Джакомо Пуччини. А завершила футбольный музыкальный концерт официальная песня Евро-2020 We are The People («Мы – люди»), созданная участниками ирландской группы U2 Боно и Эджем, а также диджеем Мартином Гарриксем. Вот тут организаторы не стеснялись в употреблении компьютерной графики, от которой аж рябило в глазах. А стилизация чем-то напомнила какое-нибудь выступление на Евровидении.

Также в церемонии открытия приняли участие легендарные итальянские футболисты Алессандро Неста и Франческо Тотти.

После всего этого пиршества цветов, музыки и компьютерной графики на поле вышли непосредственные участники матча сборные Италии и Турции и после исполнения гимнов (хозяева свой горланили, не жалея глоток, так что настрой их не оставлял сомнений) приступили непосредственно к тому, ради чего все собрались. Футбол!!!

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стали известны полуфинальные пары Кубка СтэнлиВиктория Ричи - обзор сборной Украины на Чемпионате ЕВРО - 2020"Вест Хэм" приостановил переговоры по полузащитнику "Спартака"Вот что заявил Шевченко после скандала с формой сборной УкраиныАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиЛипницкую после рождения дочери не узнать (фото)
Турция — Италия: прямая трансляция матча открытия Евро-2020 11.06.2021
11 июня 2021 года в Риме очередной чемпионат Европы открывается матчем сборных Турции и Италии.
Газизов отсудил у «Спартака» почти 300 миллионов. Но это еще не победа — впереди второй тайм
Шамиль Газизов еще долго будет снится первым лицам «Спартака», которые имели неосторожность пригласить уфимского гендиректора на аналогичную должность в своем клубе.
Слуцкий выбирает между Жирковым и Караваевым, Евгеньев заменил Мостового
У Леонида Слуцкого три вопроса по составу сборной России, у Украины снова появились «герои». Последние новости с Евро-2020.
Франция снова сыграет с Португалией в финале, Россию выбьет будущий чемпион. Масштабный прогноз на Евро-2020
Перед стартом чемпионата Европы «Плеймейкером» прикинул возможную сетку турнира и пришел к выводу, что в решающем поединке вновь, как в и в Сен-Дени в 2016-м, могут встретиться сборные Франции и Португалии.
«Выход из группы станет успехом». Юран — о шансах сборной России на Евро-2020
Один из лучших форвардов российской сборной конца прошлого столетия, а ныне главный тренер клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился с «Плеймейкером» мнением о составе и перспективах национальной команды на Евро-2020.
Трио могикан-1996 и семь творцов чуда-2008. Символическая сборная России на Евро
Перед стартом Евро-2020 «Плеймейкер» собрал в одной виртуальной команде всех самых ярких отечественных футболистов, выступавших на континентальных первенствах в российский период.
Первая после Шараповой! Как Павлюченкова сенсационно вышла в финал «Ролан Гаррос»
Анастасия Павлюченкова победила в полуфинале Открытого чемпионата Франции словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3) и сделала предпоследний шаг к мечте.
Наши ожидания — больше не проблемы. Как Россия дожила до того, что не ждет чудес от своей футбольной сборной
11 июня стартует очередной чемпионат Европы, а 12-го свой первый матч на турнире проведет сборная России - против грозных бельгийцев.
УЕФА все-таки запретил украинских «героев», Россию и Бельгию рассудит испанский болтун. Дайджест Евро-2020
«Плеймейкер» рассказывает о последних событиях вокруг стартующего 11 июня чемпионата Европы.
Ему давали на лапу, а он отказался и никому об этом не сказал. Как судью Лапочкина забанили на 10 лет
Дисквалификация футбольного арбитра Сергея Лапочкина затмила новости о приближающемся Евро-2020.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика