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Римская империя возвращается! В стартовом матче Евро-2020 Италия растоптала Турцию
12 июня 00:01
автор: Артем Зибрак

Римская империя возвращается! В стартовом матче Евро-2020 Италия растоптала Турцию

В матче открытия чемпионата Европы сборная Италии в Риме расправилась с командой Турции (3:0). Первый мяч в свои ворота забил Демирал, удвоил преимущество Иммобиле, а точку поставил Инсинье.

ВЕРРАТТИ У ТЕЛЕЭКРАНА, КЬЕЗА – НА СКАМЕЙКЕ

Сборная Италии – один из фаворитов чемпионата Европы, а Турция – команда-сюрприз, удивившая неожиданно классной обороной в ходе квалификационного раунда. Волею странного европейского жребия подопечные Шенола Гюнеша формально числились хозяевами и вышли в гармоничной расстановке 4-1-4-1, позволяющей высоко встречать соперника на чужой половине поля и за счет волнореза (его роль исполнял Окай Йокушлу) тормозить атаки соперника. Впрочем, они не слишком торопились лезть вперед.

А вот игроки Роберто Манчини были очень настроены на быстрый гол, чему способствовала и расстановка 4-3-3, в которой новоиспеченный победитель Лиги чемпионов Жоржиньо занимал позицию нижнего центрального полузащитника. Трио в середине поля вместе с ним составили Николо Барелла и Мануэль Локателли. Последний заменил травмированного Марко Верратти.

Из неожиданного отметим тот факт, что роль правого нападающего досталась Доменико Берарди из «Сассуоло» (справедливости ради, он действительно круто провел завершившийся сезон), тогда как Федерико Кьеза из куда более статусного «Ювентуса» начал встречу на скамейке запасных. Слева, конечно, расположился лидер «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Во время исполнения гимна итальянцы чуть не сорвали глотки от старания. Было видно, как безумно они настроены. И неудивительно, ведь последний крупный турнир для них – Евро-2016. ЧМ-2018 они пропустили. За пять много игроков сменилось, оставшиеся (как Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини) соскучились по такому высокому уровню в рамках сборных, а новички очень хотели проявить себя, доказывая, что являются достойными преемниками легендам прошлого.

ДАВЛЕНИЕ, АКТИВНОСТЬ ИММОБИЛЕ И НЕ НАЗНАЧЕННЫЙ ПЕНАЛЬТИ

Фактические хозяева и номинальные гости буквально помчались в чужую штрафную, оставив турок без мяча. Впрочем, отлично знакомый с большинством оппонентов Мерих Демирал («Ювентус») с партнерами поначалу довольно уверенно оборонялись. В первые 20 минут они лишь раз упустили Инсинье, получившего возможность пробить из пределов штрафной (мимо), однако за 45 минут позволили нанести аж 14 ударов (а сами не пробили ни разу).

Наиболее опасны итальянцы были при розыгрышах угловых. Дважды они выигрывали у оппонентов воздух и заставляли вратаря Угурджана Чакыра серьезно понервничать. Удар Кьеллини голкипер перевел над перекладиной, а следующий эпизод был прерван из-за вне игры. Если бы подопечные Манчини не распылялись на споры с арбитром Данни Маккели из-за каждого касания мяча рукой (а таких эпизодов в первом тайме было по крайней мере три), наверняка быстро решили бы поставленную задачу. Справедливости ради, перед самым перерывом они имели законное право на пенальти – Зеки Челик отставил руку и прервал прострел Леонардо Спинаццолы. VAR почему-то встал на сторону турецкой команды. В РПЛ это был бы скандал.

По первому тайму очень понравился Чиро Иммобиле. Центральный нападающий впечатлил объемом движения, вообще не позволяя защитникам соперника поднять голову при получении мяча и таким образом не позволяя начать ответную атаку. Он стабильно мощно ходил в прессинг, а пару ему поочередно составляли Берарди и Инсинье. Будь они столь же активны, перехватов было бы больше. А вот в плотных оборонительных рядах лучшему бомбардиру «Лацио» приходилось труднее. И все же свой момент он имел (выиграл позицию у Чаглара Сеюнджю и пробил головой мимо ближнего угла), а еще несколько раз здорово зацепился за мяч на чужой половине поля и резко разворачивался к воротам. Также отметим отлично подключавшегося по левому краю Спинаццолу, стабильно добиравшемуся до лицевой линии.

ДЕМИРАЛ ОТКРЫЛ ЯЩИК ПАНДОРЫ

Особенно заметна активность Спинаццолы была на фоне Алессандро Флоренци на противоположном краю. В перерыве его заменил Джованни ди Лоренцо, а у соперника вместо Юсуфа Языджи вышел Дженгиз Ундер. Он и создал первый острый момент у ворот Джанлуиджи Доннаруммы, убежав под углом к воротам после стандарта соперника. Турок этот эпизод вдохновил и расслабил. Едва ли не в следующей атаке итальянцы открыли счет. Барела открылся в пустующей опорной зоне соперника и покатил направо набегавшему Берарди. Доменико усадил оппонента на газон и прострелил – мяч рикошетом от Демирала влетел в сетку. Вот так первое взятие ворот на Евро-2020 оказалось автоголом.

За опорную зону отвечал Йокушлу, и после гола он как будто потерялся – слишком прижимался к центральным защитникам, не встречая соперников. Как следствие, у итальянцев пошли атаки на скорости и прицельные удары из-за пределов штрафной. Гюнеш понимал, что рано или поздно такими темпами команда пропустит и второй мяч и заменил полузащитника «Сельты» на Ирфана Кахведжи. Впрочем, от беды это не уберегло. Гол организовали два лучших игрока этого матча – Спинаццола здорово открылся на дальней штанге и пробил после прострела справа, а Иммобиле умело сыграл на добивании.

У турецкой сборной такой характер, что либо грудь в крестах, либо голова в кустах. При 0:2 они опустили руки и стали ошибаться на ровном месте. Третий гол откровенно привез вратарь Чакыр, не сумевший перебить ближайшего оппонента. Последовала быстрая контратака, которую завершил Инсинье.

В целом итальянцы провели не идеальный (у чужих ворот многое было на авось, отсюда 14 бесполезных ударов до перерыва), но отличный матч, продемонстрировав великолепную физическую готовность и бешеную страсть (а еще отличный матч провел Жоржиньо – 95% точности передач). Если они продолжат в том же духе (впереди матчи со Швейцарией и Уэльсом), с легкостью выйдут в плей-офф с первого места. А вот турецкие звезды разочаровали. Демирал забил в свои ворота, лидер «Милана» Хакан Чалханоглу отбегал вхолостую, герой «Лилля» Бурак Йылмаз потел без мяча, ничем не запомнился вышедший на замену Ундер.

Евро-2020. Группа A. 1-й тур

Турция – Италия – 0:3 (0:0)

Голы: Демирал, 53 – 0:1. Иммобиле, 66 – 0:2. Инсинье, 79 – 0:3.

Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу (Кахведжи, 65), Караман (Дервишоглу, 76), Языджи (Ундер, 46), Туфан (Айхан, 64), Чалханоглу, Йылмаз.

Италия: Доннарумма, Флоренци (ди Лоренцо, 46), Бонуччи, Кьеллини, Спинаццолла, Барела, Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 74), Берарди (Бернардески, 85), Инсинье (Кьеза, 81), Иммобиле (Белотти, 81).

Предупреждения: Сеюнджю, 88. Дервишоглу, 90.

Судья: Маккели (Нидерланды).

источник: «Советский спорт»
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