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«Аршавин же сказал: из этой сборной в команду 2008 года никто бы не попал»
13 июня 07:43
автор: Юрий Волохов

«Аршавин же сказал: из этой сборной в команду 2008 года никто бы не попал»

Двукратный чемпион России по шахматам, футбольный болельщик Евгений Томашевский высказал свои впечатления от матча Россия – Бельгия.

- Вам слово.

- Как я и говорил, готовимся к Финляндии. Все по плану. Даже и не знаю, что еще сказать об этом матче. Бельгия не тот соперник, с которым мы собирались достичь какого-то результата. Это и подтвердилось. Сегодня играли команды с разных планет. Разница в классе была колоссальной. После матча с финнами уже можно будет давать какие-то оценки.

С турнирной точки зрения ничего неожиданного не произошло. Я и раньше говорил, что матч с Бельгией можно будет использовать, как один из этапов подготовки. В противном случае, если бы случилось что-то невероятное: с первым голом повезло не бельгийцам, а нам. Тогда можно было поставить какой-то автобус или целую автоколонну.

- Как и считалось, такого Лукаку невозможно остановить.

- Третий гол в этом плане показательный. Защитник проигрывает позицию, и вратарь ничего не закрывает. Соперники делают все на такт быстрее, чем у нас привыкли. И при этом бельгийцы все исполняли пешком.

- При третьем голе, когда еще только шел пас Лукаку, он был метра на полтора сзади защитника, а оказался минимум вровень.

- Я и говорю: бельгийцы просто все исполняют на такт быстрее, хотя ситуация была простейшая. И ругать наших за это язык не поворачивается, наши просто в российском чемпионате не сталкиваются с таким исполнением.

- Еще многие эксперты считают, что Шунин не выручает. Если летит в него – отобьет, чуть в сторону – уже проблема. И при третьем мяче не выручил, не срезал угол, не дотянулся.

- Так и было. У Бельгии было четыре момента за три атаки. Понятно, что такое невозможно, если защитники и вратарь не ошибаются. Уровень наших футболистов падает. Даже Аршавин, казалось бы, сам из этой среды, сказал, что из этой сборной в команду 2008 года никто бы не попал, за редким исключением. Если профессионалы так не дипломатично высказываются, значит, так и есть. Возвращаясь к Шунину, когда был Акинфеев, добротный вратарь по европейским меркам, мы за последний рубеж не волновались. А сейчас уже и за вратарскую позицию беспокойно. Второй гол – это чистый привоз вратаря.

Словом, печальное зрелище. Можно отметить Головина, но один в поле не воин. Если команда на голову ниже соперника, что он может сделать? Были бы такие Головины во всех линиях, но таких больше у нас нет.

источник: «Советский спорт»
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