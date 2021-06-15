ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ПФЛ - Группа 3 не начался Факел-М 0 Металлург Лп 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.60
ПФЛ - Группа 3 17:00 Знамя 0 Строгино 0
ПФЛ - Группа 3 17:00 Калуга 0 Красный 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Металлург-Видн 0 Квант 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Сокол 0 Химик-Арсенал 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Авангард К 0 Рязань 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Сатурн 0 Салют Белгород 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Венгрия 0 Португалия 0 П1 8.20 Х 4.60 П2 1.46
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Джибути 0 Сомали 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Франция 0 Германия 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.80
Товарищеские матчи (сборные) 22:30 Тунис 0 Мали 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.00
Георгий Джикия: Козырь сборной Финляндии – стандарты и штрафные
15 июня 15:21
автор: Юлия Григорьевская

Георгий Джикия: Козырь сборной Финляндии – стандарты и штрафные

Нападающий сборной России Георгий Джикия перед матчем группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндией поделился ожиданиями от предстоящей встречи, а также высказал свое мнение о линии нападения у соперника.

- Удивила ли вас игра финнов с датчанами в первом туре группового этапа чемпионата Европы?

- Сборная Финляндии - это очень дисциплинированная команда и серьезный соперник. Что касается их результата в матче с Данией, мы видели, что они сыграли организованно и компактно, сумели добиться победы. Они играют терпеливо, ждут свой момент, чтобы забить. Мы сегодня еще посмотрим их игры, но могу сказать, что стандарты и штрафные это их козырь. Считаю финнов серьезным соперником.

- Сборная России довольно жестко критиковали после поражения от Бельгии. Вы не думаете, что журналисты зашли слишком далеко? И что можете сказать об основном составе, который завтра выйдет на игру, например, о Миранчуке?

- Что касается давления, понятно, что у нас большая страна, и у всех есть право высказать свое мнение. После проигрыша от Бельгии мне и другим ребятам поступало много смс со словами поддержки. Люди писали, что у нас все еще впереди. Хочется говорить о таких моментах. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает и верит в нашу команду. Прошел только первый тур из трех, и нам предстоит провести еще два матча. А что касается стартового состава на завтра и команды, я футболист, как и другие ребята, и за выбор состава не отвечаю. Что касается Миранчука, то это большой футболист, который становится с каждым днем все лучше. Мне приятно следить за ним и его игрой, как в клубе, так и в сборной. Очень приятно смотреть на подготовку Алексея и на то, как он прогрессирует. Он большой молодец.

- Что вы знаете о нападающих финской сборной Пукки и Похьянпало?

- Знаю, что это игроки атаки. Про Пукки знаю больше. Это классный футболист, который забил много мячей в прошлом году. И сейчас в матче сборной Финляндии с Данией я обратил внимание, что он очень агрессивен, старается настойчиво бежать вперед, хорошо замыкает в штрафной, и вообще хорошо умеет играть в штрафной площади. Это опасный нападающий.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Gif-обзор Евро 2020: Шотландия – Чехия – 0:2Сборная Нидерландов одолела Украину на Евро-2020Австрия вырвала победу у Северной Македонии на Евро-2020Американец объяснил, чем отвратительны русские девушкиКанделаки прокомментировала скандал Губерниева и БузовойУ Бузовой началась истерика после вопроса Губерниева (видео)
Календарь РПЛ — словно дань уважения Зареме и Семину
Бросаем беглый взгляд на календарь сезона-2021/22, который Российская Премьер-Лига опубликовала в разгар Евро-2020.
«Россия — фаворит, но чисто гипотетически». Игнатьев — о предстоящем матче с Финляндией
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от второго матча команды Станислава Черчесова на Евро-2020 - против финнов 16 июня в Санкт-Петербурге.
Видео всех голов Евро-2020 15.06.2021: Венгрия против Португалии, Франция против Германии
Видеообзоры двух матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 15 июня: Венгрия - Португалия, Франция - Германия.
РПЛ опубликовала календарь сезона-2021/22: «Спартак» начнет в гостях у Слуцкого, закончит — в Химках
Российская Премьер-Лига обнародовала даты матчей внутрироссийских соревнований следующего сезона.
Франция — Германия: прямая трансляция матча группы F на Евро-2020 15.06.2021
15 июня 2021 года в Мюнхене состоится матч 1-го тура в группе F между сборными Франции и Германии.
Венгрия — Португалия: прямая трансляция матча группы F на Евро-2020 15.06.2021
15 июня 2021 года в Будапеште состоится матч 1-го тура в группе F между сборными Венгрии и Португалии.
Шведские «быки» не испугались испанского «тореро». Как на Евро-2020 случилась первая безголевая ничья
В матче 1-го тура в группе E испанская сборная в Севилье не смогла распечатать ворота героического Робина Ульсена.
Испания — Швеция: прямая трансляция матча группы Е на Евро-2020 14.06.2021
14 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1-го тура в группе Е между сборными Испании и Швеции.
Левандовски растворился, Крыховяк удалился, экс-зенитовец забил. Как Польша проиграла в Питере Словакии
В матче 1-го тура группы Е поляки неожиданно оступились в игре со словаками (1:2).
Видео всех голов Евро-2020 14.06.2021: Чехия забила Шотландии с центра поля, Польша проиграла Словакии, Испания и Швеция сгоняли нули
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 14 июня: Шотландия - Чехия, Польша - Словакия, Испания - Швеция.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика