Георгий Джикия: Козырь сборной Финляндии – стандарты и штрафные

- Удивила ли вас игра финнов с датчанами в первом туре группового этапа чемпионата Европы?

- Сборная Финляндии - это очень дисциплинированная команда и серьезный соперник. Что касается их результата в матче с Данией, мы видели, что они сыграли организованно и компактно, сумели добиться победы. Они играют терпеливо, ждут свой момент, чтобы забить. Мы сегодня еще посмотрим их игры, но могу сказать, что стандарты и штрафные это их козырь. Считаю финнов серьезным соперником.

- Сборная России довольно жестко критиковали после поражения от Бельгии. Вы не думаете, что журналисты зашли слишком далеко? И что можете сказать об основном составе, который завтра выйдет на игру, например, о Миранчуке?

- Что касается давления, понятно, что у нас большая страна, и у всех есть право высказать свое мнение. После проигрыша от Бельгии мне и другим ребятам поступало много смс со словами поддержки. Люди писали, что у нас все еще впереди. Хочется говорить о таких моментах. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает и верит в нашу команду. Прошел только первый тур из трех, и нам предстоит провести еще два матча. А что касается стартового состава на завтра и команды, я футболист, как и другие ребята, и за выбор состава не отвечаю. Что касается Миранчука, то это большой футболист, который становится с каждым днем все лучше. Мне приятно следить за ним и его игрой, как в клубе, так и в сборной. Очень приятно смотреть на подготовку Алексея и на то, как он прогрессирует. Он большой молодец.

- Что вы знаете о нападающих финской сборной Пукки и Похьянпало?