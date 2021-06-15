Станислав Черчесов: Критика в наш адрес абсолютно заслуженная

- По Жиркову я не могу вам сказать точный диагноз, но боюсь, что мы потеряли его на весь турнир. Кудряшов сегодня первый раз немного потренировался с командой. Мы его постепенно готовим. Кузяев тоже тренировался. Дивеев после матча один день пропустил. Джикия вчера пропустил день, а сегодня занимался в легкой форме. Головин тоже работал в облегченном режиме. Одним словом, после такой игры на таком турнире не только мы недосчитываемся футболистов. Есть некоторые болячки, которые остаются после матчей такого уровня. Поэтому подготовка меняется и подход к каждому футболисту.

- Это второй матч турнира, плюс соперники разные по уровню и системе игры. Мы восстанавливались после первого матча больше, чем готовились, потому что к бельгийцам мы готовились, а сейчас абсолютно другая подготовка к встрече. Ситуация перед игрой понятная, другое дело, что у нас есть некоторые футболисты, которые пока находится под вопросом. К вечеру получу от них ответ и от медицинского штаба. Будем исходить из этого.

- Матч с Финляндией будет складывать не так, как с Бельгией, потому что это команды разного уровня. Расскажите про разность подходов в подготовке к этим играм. Чем отличается подготовка к игре с финнами?

- Понятно, результат немного удивил, но игра Финляндии и их отношение к матчу, абсолютно нет. Когда нам попадаются соперники, мы их изучаем. Финская команда - крепкая, что и показала в первом матче на турнире. Игра могла сложиться и по-другому, но факт в том, что это не простой соперник. Мы это изначально знали.

- Насколько у нас велика вариативность выбора в атаке? Была схема с Головиным и Дзюбой, которая не очень получилась в матче с бельгийцами. Как много у вас вариантов игры в нападении против финнов. Будет ли что-то другое?

- Естественно, мы готовимся к турниру и каждому матчу по отдельности, поэтому вырабатываем определенную стратегию. Сегодня у нас была тактическая тренировка, и мы наигрывали несколько вариантов. Но я не буду об этом говорить. Не сработала связка Дзюба – Головин, но это был матчи с непростым соперником, поэтому какие-то моменты у нас не получились. Тем более в начале встречи выбыло два футболиста, которые готовились к этой игре и должны были делать определенные вещи – это Жирков и Кузяев. Когда по ходу матча ломаются какие-то вещи, это уже и к нам вопрос. Понятно, что во время матча сложно докричаться и подсказать что-то лишний раз, но в этом раз получилось так. Я согласен, что некоторые моменты, которые мы изначально планировали, не получились.

- Вчера Ольга Бузова в студии Матч ТВ говорила о своих пожеланиях сборной России, что она хочет прийти в раздевалку и дать напутствие. Она сказала, что вы ее большой фанат. Вы видели этот эфир, и правда ли что являетесь ее фанатом?

- Я не сморю телевизор, когда идет турнир. Единственное, я смотрел немецкое телевидение, потому что там была студия, в которой разбирали наших соперников. Мне надо было узнать их мнение, чтобы было мнение со стороны, и я мог понять, в правильном ли направлении мы думаем. Остальное я не смотрел. Мы рады, что за нас болеют. Эфир с Бузовой я не видел, и в раздевалку женщину пускать не будем. Со мной рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек. Что касается критики в наш адрес, она абсолютно заслуженная. Она бывает даже после побед. Правы и те, кто нас критикует, и те, кто поддерживает. Наша задача – взять реванш за поражение.

- Чувствуете ли вы более сильное давление от того, что теперь труднее выйти из группы?

- Ситуации бывают разные. У каждого свой характер. Если перед Бельгией было одно, теперь для того, чтобы остаться в турнире нам надо побеждать. Мне, как спортсмену, было легче четко понимать, что надо делать и для чего. Сейчас у меня состояние лучше, оно более конкретное. И я не первый раз нахожусь в такой ситуации. Я бы назвал это состояние абсолютно спокойным и рабочим.

- В матче с Бельгией, с Джикией вместе играл Семенов, потом Дивеев. Против Болгарии в тройке защитников играл Баринов. Что думаете об обороне и какие сочетания будут дальше?

- Когда некоторые журналисты задаются вопросом, мы недосчитались одного защитника, потом другого. Турнир идет, и варианты нам всегда надо знать. Когда в контрольных матчах мы проверяем игроков, то заранее знаем, что нас ждет впереди, против какой команды как нужно играть. Есть травмы, от которых никто не застрахован. Мы стараемся наиграть возможные варианты связок, чтобы Джикия первый раз Дивеева или Баринова не увидел во втором матче чемпионата Европы. Когда мы что-то делаем на тренировках, то заранее все обговариваем с ребятами, чтобы у них не было внутреннего дискомфорта, и они знали, почему мы это делаем.