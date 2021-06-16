Евгений Ловчев: Думаю, не Гинер принял решение по Оличу, в ЦСКА начался бардак, как в «Спартаке»

Бывший защитник сборной СССР, лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев считает, как только Евгений Гинер перестал быть единоличным руководителем армейского клуба, в ЦСКА стало больше беспорядка.

- При нехватке денег, лучшим руководителем клуба в российском футболе был Евгений Гинер, - говорит Ловчев. - При нем никогда не было никаких скандалов, но всегда поддерживал тренеров. Как он поддержал Слуцкого, который до прихода в ЦСКА все-таки не был такой заметной фигурой в нашем тренерском цехе. Гончаренко поддерживал до конца. И думаю, что решение об уходе Олича, также как и об уходе Гончаренко, принимал не Гинер. Не хочу сказать, что Гончаренко уволили неправильно, но сделали это очень не вовремя.

- Олич сказал, что у него и у руководства клуба расходятся взгляды на будущее команды. В этом причина ухода. Как думаете, что это за расхождение взглядов?

- Думаю, когда пришел Олич, он обговорил покупку каких-то игроков, чтоб выйти на другой уровень. А ЦСКА остался без еврокубков. Видимо, ему сказали, что в такой ситуации нет смысла тратиться на футболистов. Плюс, видимо, Оличу стали «пихать», что он не занимается командой, а уехал в сборную Хорватии. А Олич все-таки был футболистом с именем, со своим «я». Вот и нашла коса на камень. Как только у руководства клуба появляются люди с большими деньгами, как из «Лукойла» или ВТБ, принимаются такие скоропалительные решения, частые смены тренеров.

- Алексей Березуцкий не имеет опыта самостоятельной работы. Не понятно, как он справится.