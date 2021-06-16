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Евгений Ловчев: Думаю, не Гинер принял решение по Оличу, в ЦСКА начался бардак, как в «Спартаке»
16 июня 07:40
автор: Юрий Волохов

Евгений Ловчев: Думаю, не Гинер принял решение по Оличу, в ЦСКА начался бардак, как в «Спартаке»

Вчера ЦСКА объявил, что Ивица Олич покидает пост главного тренера команды. И. о. главного тренера назначен Алексей Березуцкий. Хорватский специалист проработал на этой должности менее трех месяцев.

Бывший защитник сборной СССР, лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев считает, как только Евгений Гинер перестал быть единоличным руководителем армейского клуба, в ЦСКА стало больше беспорядка.

- При нехватке денег, лучшим руководителем клуба в российском футболе был Евгений Гинер, - говорит Ловчев. - При нем никогда не было никаких скандалов, но всегда поддерживал тренеров. Как он поддержал Слуцкого, который до прихода в ЦСКА все-таки не был такой заметной фигурой в нашем тренерском цехе. Гончаренко поддерживал до конца. И думаю, что решение об уходе Олича, также как и об уходе Гончаренко, принимал не Гинер. Не хочу сказать, что Гончаренко уволили неправильно, но сделали это очень не вовремя.

- Олич сказал, что у него и у руководства клуба расходятся взгляды на будущее команды. В этом причина ухода. Как думаете, что это за расхождение взглядов?

- Думаю, когда пришел Олич, он обговорил покупку каких-то игроков, чтоб выйти на другой уровень. А ЦСКА остался без еврокубков. Видимо, ему сказали, что в такой ситуации нет смысла тратиться на футболистов. Плюс, видимо, Оличу стали «пихать», что он не занимается командой, а уехал в сборную Хорватии. А Олич все-таки был футболистом с именем, со своим «я». Вот и нашла коса на камень. Как только у руководства клуба появляются люди с большими деньгами, как из «Лукойла» или ВТБ, принимаются такие скоропалительные решения, частые смены тренеров.

- Алексей Березуцкий не имеет опыта самостоятельной работы. Не понятно, как он справится.

- Но он пока и.о., видимо, будут подыскивать какого-то более авторитетного специалиста. Но, опять же, уход Олича и назначение Березуцкого выглядит спонтанным решением. В этом плане нынешнее руководство ЦСКА стало похоже на руководителей «Спартака», начался какой-то бардак.

Поэтому я думаю, что это не решение Гинера, он никогда не делал опрометчивых ходов.

источник: «Советский спорт»
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