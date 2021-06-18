Даниил Фомин: В матче с Данией постараемся решить задачу выхода из группы

- Расскажите, как в команде восприняли ситуацию с травмой Марио Фернандеса?
- Первое впечатление от травмы Марио было, конечно, тревожное. Мы все переживали. Особенно в том момент, когда к нам зашел врач и сказал, что непонятно, насколько может все быть серьезно. Но, слава богу, Марио сейчас в команде, он с нами, и мы его ждем. Сейчас уже все хорошо. Надеемся, что он сыграет в последнем матче с Данией.
- Какие были настроения после матча с Бельгией?
- После поражения эмоциональный фон был, конечно, неприятный. Мы готовились побеждать финнов, и это получилось. А после победы над Финляндией настроение, естественно, у нас улучшилось. После побед восстановление всегда лучше проходит. Но задачу по выходу из группы мы еще не решили. Постараемся ее выполнить. Надо, чтобы после встречи с Данией у нас сохранилось такое же хорошее настроение.
- Не лучше ли было проводить последний матч в Петербурге?
- Мы даже не думали об этом. Готовимся к игре в Копенгагене.
- Можно ли сказать, что наша сборная прибавляет по ходу турнира? У вас есть такое ощущение?
- Наверное, можно сказать, что от матча к матчу наша команда прибавляет в физическом плане и по атмосфере. Сейчас у нас лишний день на восстановление. Мы уже вкатились в турнир, готовимся бороться в последнем матче группового этапа. Надеюсь, все для нас сложится хорошо. Каждый следит за ситуацией в группе, но мы не обсуждаем расклады между собой. У нас настрой на ближайшую игру, готовимся играть от себя.
- А что скажете о сборной Дании, нашем предстоящем сопернике?
- Дания – это хорошая команда. Конечно, мы смотрели ее матч с бельгийцами. Мы готовимся к серьезному сопернику. В матче с Данией нам нужно отдать все силы. Главный тренер еще подскажет плюсы и минусы датчан. Мы активно готовимся. Соперник хороший, первый тайм они очень качественно провели. Готовимся к серьезному противнику.