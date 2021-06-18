Даниил Фомин: В матче с Данией постараемся решить задачу выхода из группы

- Расскажите, как в команде восприняли ситуацию с травмой Марио Фернандеса?

- Первое впечатление от травмы Марио было, конечно, тревожное. Мы все переживали. Особенно в том момент, когда к нам зашел врач и сказал, что непонятно, насколько может все быть серьезно. Но, слава богу, Марио сейчас в команде, он с нами, и мы его ждем. Сейчас уже все хорошо. Надеемся, что он сыграет в последнем матче с Данией.

- Какие были настроения после матча с Бельгией?

- После поражения эмоциональный фон был, конечно, неприятный. Мы готовились побеждать финнов, и это получилось. А после победы над Финляндией настроение, естественно, у нас улучшилось. После побед восстановление всегда лучше проходит. Но задачу по выходу из группы мы еще не решили. Постараемся ее выполнить. Надо, чтобы после встречи с Данией у нас сохранилось такое же хорошее настроение.

- Не лучше ли было проводить последний матч в Петербурге?