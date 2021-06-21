Зарема Салихова: Федун – не еврей, а на 50% финн! Хватит поздравлять его с Ханукой!

Знала, что он был женат, поэтому сразу и не бежала. Потом ему сказала: «Что ты мне можешь дать? Ты меня на тридцать лет старше. У тебя жена, дети». И он мне сказал: «Деньги». Но мне это было не совсем интересно, потому что я жила в Уфе и в принципе могла встречаться с более молодыми мужчинами. Да, там у меня не было бы частного самолета, супердорогого отеля на Мальдивах, но это в любом случае были бы Мальдивы и бизнес-класс «Аэрофлота». И я ему дала понять, что мне важна семья, что я хочу много детей, потому что я была одна в семье. И у меня были свои ориентиры. И он сказал: «Ну, подожди». Я спросила: «Сколько ждать?». И он ответил сколько. Я спросила: «Точно столько?». Он сказал: «Точно».

Потом «Русская Медиагруппа» делала «Золотой граммофон» и пригласила участниц. Там в гардеробе на мне длинное черное платье, и я чувствую, что мне кто-то наступает на шлейф и кусок платья отрывается. Я поворачиваюсь и смотрю, что это Федун. Он сказал: «Блин, это опять ты». У меня не было никаких его телефонов, а у него – моих. А потом он просто позвонил и предложил встретиться, но я не поехала на встречу. Сказала, что у меня сессия и экзамены, не могу. И еще полгода, наверное, мы просто созванивались.

И все побежали, стали набирать бусы, купальники, а я стояла у входа и думала: «Вот цирк». Почему? Ну что, я побегу в эту толпу что ли? И потом, у меня была с собой какая-то теплая одежда, я предусмотрительная. И Федун спросил меня: «Почему ты не идешь?» А я ответила: «Не хочу». И он пошел, сам нашел мне какой-то розовый спортивный костюм на три размера больше, чем мне надо, и сказал: «На, оденься, замерзнешь».

- Мы познакомились в Хорватии в 2005 году. Мне было 18 лет, и я знать не знала кто такой Федун. Был июнь и нетипичная для Хорватии погода, всего 6 градусов, по ночам выпадал снег. А он там играл в теннис. И было очень много девушек, готовившихся к конкурсу красоты «Русского радио», где-то 27. И все замерзли, потому что ни у кого не было одежды рассчитанной в июне на снег. Мы гуляем по Дубровнику, и Федун загоняет всех в магазин, типа Esprit, и говорит: «У вас 15 минут, покупайте теплую одежду – кто что унесет, все оплачу».

- В модельный я пошла только по одной причине. У меня была ужасная прыгучая походка, потому что с детства я играла только с мальчишками и даже не умела двигаться, как девочки. Когда мне было 16 лет, в школе проходил кастинг. Я тогда жила в Ульяновске. Был скаут, который нашел Наташу Водянову. Он привез меня в Москву, сходил со мной в Третьяковскую галерею и предложил улететь в Японию, но я отказалась, потому что выбрала учебу. Почему? Трезво оцениваю, что во мне недостаточно роста, а если становиться моделью, то как минимум уровня Victoria’s Secret. Зато походку я исправила.

«ТЫ СВОЕЙ БАБЕ ОПЛАЧИВАЛ ФОТОСЕССИЮ В ЖУРНАЛЕ, А МНЕ ЗА НЕЕ ЗАПЛАТИЛИ»

- Playboy это был вызов. Потому что, по большому счету, мне вообще это было не нужно. У меня была школа с медалью, университет с красным дипломом, я сама поступила в МГИМО. При этом я сказала Федуну, что хочу там учиться. Нн сказал: «Подожди еще год». И я, не говоря ему, все-таки подала документы, втихаря сдала экзамены и поступила. То есть, учась в МГИМО, сняться в такой фотосессии было абсолютно не в моем характере. Просто, опять-таки, можно сказать, что он был виноват. Это он меня подтолкнул. У него до меня всегда было много поклонниц.

И вот он показывает журнал. В эту медиагруппу входил журнал «Пингвин», кто там только не снимался. А я – нет. И значит, мне он показывает съемку с девушкой там, с его бывшей. И значит, он ею восхищается. А я на нее смотрю. И это такое, конечно. Адский силикон, пластика начала двухтысячных, там ни одного сантиметра живого тела. Это, конечно, не Вика Лопырева, и тем не менее видно, что человек треть жизни провел под наркозом. Федун мне говорит: «Смотри какая она красивая. Какие у нее красивые сиськи, не то что у тебя».

И меня это так оскорбило. Говорю: «Я же из Башкортостана. Что ты мне такое говоришь?» И сама отправила свои приличные фотографии в Playboy. И меня пригласили съемку. Мы сделали фотосессию, и мне заплатили тысячу долларов. Прям помню эту пачку бумажек по сто долларов. Я прихожу, кладу ему эти деньги на стол. Он спрашивает, что это. Я говорю, что снялась в Playboy, и мне заплатили. Ты вот своей бабе оплачивал фотосессию в журнале, а мне заплатили. Он такой типа напрягся. И в принципе это был весь разговор. А через два месяца выходит журнал. И у него был шок.

«ФЕДУН САМ НЕ ЗНАЛ, ЧТО НЕ ЕВРЕЙ»

- Есть ли у нас брачный договор? Да, с этим все в порядке. Почему у детей такие необычные имена? Они родились во Франции, и я хотела, чтобы имела нормально звучали и здесь, и там.

На одну букву, как у евреев? Кстати, Леонид – не еврей! Это откровение! Хватит поздравлять его с Ханукой. Пожалуйста! А у детей имена на одну букву, потому что он сам не знал, что не еврей. Как узнали? Сдали генетический тест. После этого он звонит и говорит загробным голосом: «Зарема, ты знаешь…». Я думала, кто-то умер: «Что?» «Я не еврей». По генетическому коду он на 50% финн, у него мама финка. А папа – Западная Украина. А ашкенази – 0,0002%. «А я всю жизнь думал, что у меня бабушка – еврейка».

«НИКАКИХ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «МАТЧ ТВ», ОНИ С ПРЕДУБЕЖДЕНИЕМ ОТНОСЯТСЯ К “СПАРТАКУ”»

- Про эскорт абсолютные бредни. Мне кажется, что у нас любую симпатичную девушку во что-то такое ввяжут. Мне кажется, что у эскорт-проститутки должны быть определенные внешность, поведение, манеры. И если посмотреть на мой характер – неужели я могу под кого-то подстраиваться?

Когда я только появилась в «Спартаке», в «Матч ТВ» и «Газпром Медиа» сидели и неделю хихикали эти эксперты, у которых на четверых IQ меньше, чем у меня. Столько выпусков мне посвятили. И Тина Канделаки нашла свою фотосессию в журнале «Максим» и в инстаграм выложила: «Мол, я тоже снималась, но у меня все чинно, в трусах». Иногда неправильно подобранные трусы – это еще хуже, чем без трусов. Это был камешек в мой огород? Конечно. Это ведь было сделано в то же время, когда пошли эти передачи на «Матч ТВ». А теперь: «Зарема, Зарема, дайте интервью. Мы же женщины, должны друг друга поддерживать. Вы такая сильная, нам так интересно».

Каждый комментатор от Георгия Черданцева до кого-то там обратились и лично написали, но для меня никаких «Матч ТВ», потому что я знаю, как они фотошопят. Даже повторы не показывают, когда пенальти должен быть в нашу пользу. Как руки у других команд, «руки не было». Если мяч попал в плечо, они фотошопом двигают в руку. Уверена, что «Матч ТВ» с предупреждением относится к «Спартаку».

«ПРИДЯ В «СПАРТАК», МАТЕРИТЬСЯ СТАЛА В 10 РАЗ БОЛЬШЕ»

- Что если Лео, когда вырастет, захочет пойти на фанатскую трибуну? Он другой, но если надо, я и сейчас с ним могу пойти, пропитаться духом. Сейчас три года в еврокубках не играли, а раньше мы с Леонидом ездили, сидели в пивных на улице. Болельщики такие: «О, Федун, ничего себе!»

Мне в фанатскую среду идти не страшно. У нас даже тренер ходил. Но вообще туда с детьми не ходят. На «Спартаке» есть специальный семейный сектор. Мы специально его развили – он безопасный, там территория без мата. Кстати, я как сама пришла в «Спартак», материться стала в 10 раз больше. Иногда слов не хватает, даже матных.

«НЕ ЗНАЛА, ЧТО ФЕДУН – ВЛАДЕЛЕЦ “СПАРТАКА”»

- С детства играла в футбол, с шести лет. Играла с мальчишками во дворе в футбол и «квадрат» - щеточкой в девяточку надо забить гол. Но на матчи не ходила. Болела за «Спартак», потому что у меня была любовь – такой красивый рыжий мальчик Антон Байдак, и у него была футболка «Спартака» еще со спонсором АКАЙ. А другой мальчик в футболке «Интера» с Pirelli. Они мне оба нравились, поэтому я знала две команды – «Спартак» и «Интер». Тогда еще наклейки собирали. Кто барби собирал, кто животных, так вот у меня были футболисты. И фишки с футболистами.

Когда мы познакомились с Федуном, я не знала о том, что он владелец «Спартака». Он знал, что я играю в футбол, потому что мы как-то ездили отдыхать, и он увидел, что я хорошо стою на воротах. Я была вратарем. У меня еще мама переживала: «Что ты все время играешь с мальчишками? Они тебя там мячиком пнут по голове». На дни рождения всегда папу просила подарить мяч, потому что в детстве постоянно же – выйдешь погулять, и мяч всегда с собой.

Когда Федун сказал, что он владелец «Спартака»? Ну, мне реально это было очень интересно. А глубже в это стана вникать, когда стали брать не тех тренеров, которые мне нравятся.

У АЛЕНИЧЕВА САЛЬНАЯ ГОЛОВА, А КОНОНОВ – ВЯЛЫЙ

- Я смотрю на футбол по-другому. Тренер – это харизма. Внешность, голос, лицо клуба. Когда они взяли Дмитрия Аленичева, и все ветераны: «Должен быть свой, свой». Я говорю: «Ленечка, пожалуйста, не бери его. Посмотри на его глаза. Голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Не бери его, у него не получится».

Карпин был до Аленичева, но все равно он яркий и из того поколения единственный тренер, который остался на плаву после «Спартака». Он брался за любой клуб. Федун его назвал «сбитым летчиком»? Я с этим не согласна. Как тренер он вырос и сейчас в «Ростове» у него каждый год уходит по восемь футболистов. «Ростов» живет тем, что зарабатывает на футболистах. Он должен их развить, довести, чтобы купил условный «Зенит»… И Карпин хорошо делает свою работу. У него яркие пресс-конференции, он критикует судей – делает все, что нравится болельщикам.

Нравятся иностранные тренеры? Это не важно, просто у иностранцев выше уровень, лучше тренерская школа. И дальше, когда был Олег Кононов, я говорила: «Пожалуйста, не бери его. Он нам не подходит, он же вялый». Он говорит: «Нет, он как Гончаренко. Тебе Гончаренко нравится?» Я говорю: «Да, он реальный мужик, в раздевалке всех там дрючит, а этот не сможет». «Нет, он как Гончаренко». Он как Гончаренко только тем, что белорус.

«КОГДА УВОЛИЛИ ЭМЕРИ, ДВА ГОДА НЕ ХОДИЛА НА МАТЧИ»

- Как поменялись отношения с Федуном после ухода из совета директоров? Какое-то время он был на меня обижен, но я его предупреждала. Надо стараться, чтобы профессиональное не переходило в личную жизнь. Хотя это тяжело. Главное, удержаться и промолчать: «Я же говорила». И глаза вот так не закатывать. Я готова даже не смотреть матчи. А может, у них все получится и скажут: «Ты, Зарема, дура. Ничего не понимаешь и не видишь». Я признаю: «Скажу, ну ладно».

В новом сезоне ходить на матчи «Спартака» не буду. Федун привык к такого рода протестам. Когда уволили Эмери через пять месяцев после назначения… Мне очень нравился этот тренер, сейчас он в четвертый раз взял Лигу Европы с клубом из города численностью 51 тысяча жителей. Он берет любой клуб в Испании, и этот клуб занимает третье место после «Барселоны» и «Реала». Выше нереально подняться, только в этом году это удалось «Атлетико». И каждый раз Эмери выигрывает Кубок, а у нас его уволили через пять месяцев.

При том я видела, как он работает. Он требовал очень профессионального отношения футболистов к тренировочному процессу. А у нас тогда был Артем Дзюба, такой деструктивный парень. Он назвал Эмери «тренеришкой». Тогда я сказала Леониду: «Если ты уволишь Эмери, я не буду ходить на игры». И не ходила, пока Карпин был тренером, то есть года два. Это был самый громкий скандал с Федуном на футбольную тему.

Сейчас тоже буду столь принципиальна? Нет, пусть у них все получится.

«ЕСЛИ ФЕДУН ОШИБАЕТСЯ, НЕСЕТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

- Как оказалась в совете директоров? Это красиво звучит, но ничего не значит. В нем Леонид Арнольдович, Юсуф Алекперов (сын Вагита Алекперова), Андрей Федун. Клуб содержится на их личные деньги. Те дивиденды, которые они зарабатывают в «Лукойле», они тратят на «Спартак». У «Лукойла» очень низкий спонсорский контракт, это не как «Газпром», поэтому их нахождение в совете директоров очень логично. По сути, это семейное предприятие.

Раньше там были другие люди, которые там годами находились, и никакого толку от них не было. А главное, никакой ответственности. В один момент меня это достало: «Почему всегда виноват только Федун? Давайте ответственность персонализируем, кто как проголосовал, кто какую кандидатуру предложил. Давайте заведем протокол. Трансферы: какие кандидаты были представлены, кто был инициатором, кто провел сделку. Будет понятно, кто как работает».

Федун даже если где-то ошибается, несет за это материальную ответственность. Часто ли ошибается? Он просто добрый и в «Лукойле» привык к тому, что везде профессионалы. Он же не может быть профессионалом и в добыче, и в транспортировке. Если приходит менеджер, который отвечает за свою сферу, и говорит, что вот это вот лучше, руководитель его послушает. А проблема всего российского футбола в том, что у нас нет этих менеджеров, которые приходят и говорят: «Я знаю, вот он хороший футболист». Везде агенты, везде свой интерес. Спортивный директор аффилирован с определенными агентами, другой спортивный директор – с другой группой агентов. Для них футбольный клуб – лакомый кусочек, каждый пытается от него оторвать.

«ФЕДУН КУПИЛ ЛАРССОНА, ЧТОБЫ Я ЗАТКНУЛАСЬ»

- Франко Камоцци не агент, а мой советник. Он абсолютно не бедный человек – виллы, феррари. То, что написал Игорь Рабинер о том, что я познакомилась с Камоцци через маникюршу, которая познакомилась с ним в тиндере, бред. На уровне сказок «Матч ТВ» о том, что я эскорт.

Нет, я познакомилась с ним через его супругу, но она не маникюрша. Катя Мухина тогда снимала ее для своего издания, а я была беременная за три недели до родов. Она говорит: «У тебя третья беременность, а мы тебя ни разу беременной не снимали. Давай снимем хоть раз». И во время съемок во Франции супруга Камоцци сказала, что ее муж занимается футболом. Ладно, думаю. Потом мы из вежливости пригласили их на обед, и вдруг они начинают говорит, что вот наши Педро Рошу покупают. Камоцци говорит: «Не нужно его покупать». Он говорит, и я вижу, что он реально понимает.

Он стал мне объяснять, на какие моменты надо обращать внимание при покупке футболистов. Смотреть его историю травм, их характер. Его биографию, чтобы был не наркоман или гуляка. Рассказывал агентские расклады в Европе. Он натаскал меня на профессиональном уровне, стал учителем в футболе. Он посоветовал Джордана Ларссона, а до того часто объяснял, почему того или иного футболиста покупать нельзя из тех, кого мы брали. Он делал заключение и со временем оказывалось, что был прав.

Он действительно убедил меня, что надо брать Ларссона, а я убедила Федуна. Сказала, что может не покупать мне никаких подарков три года, главное взять его. Его можно было взять за 2,5 млн евро, а привезли его за 4,5 млн. Леонид ничем не рисковал, просто сделал это, чтобы я заткнулась. Я здесь настояла, потому что у него офигенный возраст. 22 года – лучшее время для покупки игроков. В 19 еще можно ошибиться. Например, габаритные игроки вообще позже раскрываются. Это тоже от позиции зависит.

Про Ларссона все узнали. Что у него отец известный футболист, у него школа «Барселоны», и за такие деньги… А сейчас его все хотят. Мне просто обидно, что достаточно много таких игроков, от которых мы отказались за 5-7 млн, а теперь они стоят по 24 млн.

«ТРЕБУЮ ПРЕКРАТИТЬ В КЛУБЕ АНАРХИЮ»

- Я не согласна не с выбором Руя Витории, а с процедурой выбора. С декабря я просила посмотреть минимум трех кандидатов. Мне не нужен длинный вишлист, где будет Эрнесто Вальверде, Марселино и тренеры, которые к нам никогда не пойдут. Нужен список, в котором если у первого жена отказалась ехать в Россию, ты звонишь второму, и он завтра прилетит. Нужен список рабочих вариантов. Этот список я не получила.

У Дмитрия Попова масса плюсов. Как он в прошлом привозил нашего любимого футболиста Веллитона, Алекса. Но я требую прекратить в клубе анархию. Команда играет стабильно и дает результат, когда есть стабильность, а за нее отвечает не тренер, а спортивный директор. Приходит один – у него одно видение на развитие, приходит другой – у него другое.

Поэтому если у нас расхождения, хорошо. Ты ответственный за результат. Я просила исполнить вот эти процедуры, мне их не исполнили. Ну, значит, все. Дай бог, у них все получится, и этот тренер покажет результат, команда пройдет стыки в Лиге чемпионов.

«ПРИ ВИТОРИИ ВСЕ БУДЕТ ИНАЧЕ, А МНЕ ХОТЕЛОСЬ СОХРАНИТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ»

- Профессионально я не могу оценивать Виторию. Вот эти треугольнички, высокий прессинг, линии обороны и нападения, как он учит принимать мяч. В этом я не компетентна. У меня вызвало вопросы то, что человек летит из Лиссабона и не смотрит игры. Хотя сейчас он, может, посмотрел 100 игр.

Сомнение вызывает подход, потому что знаю – Доменико Тедеско после игры прыгал в машину, возвращался в отель и на трех мониторах сразу анализировал игру, пока свежо. На следующий день восстановительная тренировка, и каждому игроку надо объяснить, что и как он сделал.

Мы с ним виделись 4-5 раз, но общались довольно много, в том числе по телефону. И теперь я увидела, что при Витории все будет иначе, а игроки-то привыкли к тому, что было. Мне хотелось сохранить то, что есть.

«ГАЗИЗОВ ГОВОРИЛ, ЧТО ТЕДЕСКО – ГЕЙ С КРАСНЫМИ ГЛАЗАМИ. МОЛ, ЧТО ОН ПРИНИМАЕТ?»

- Конечно, уговаривала Тедеско продлить контакт. Когда он сказал, что не будет продлевать контракт, вообще неделю плакала. Я-то знала сильно заранее, еще до «Зенита». И мне было жалко команду. Думаю, ему было тяжело. Плюс этот Шамиль Газизов постоянно ему устраивал какие-то неприятности. Как европеец он никогда об этом не скажет, но это было видно.

Например, Газизов говорил, что Доменико нетрадиционной ориентации. Однажды он услышал, как я разговаривала с агентством по подбору гувернеров. Для меня самое основное, чтобы был не гей. Я к ним нейтрально отношусь, но у меня три мальчика, и я не хочу, чтобы моих сыновей воспитывал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Газизов это услышал и понял, как можно избавиться от Тедеско. Типа если просто предлагать других тренеров, они отказываются, а тут придется что-то делать.

Доменико, кстати, не гей. Мы тогда впервые встретились с Тедеско, и я его спросила напрямую. Он говорит: «Вы что?!» А Газизов мне: «Вот, никто не видит его семьи, нет фотографий. Наверное, там что-то такое. И почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает». Мы же тогда не знали, что Газизов такой балабол. Плести интриги – он в этом мастер. Тедеско объяснил: «Вот моя семья, вот моя дочка. Просто я их оберегаю, не хочу, чтобы их это касалось, а глаза красные, потому что много компьютера – у меня сухость». Но когда гендиректор занимается такой грязной клеветой…

Если бы Тедеско был геем, наверное, его бы уволили. У нас однажды был футболист нетрадиционной ориентиции – Деми де Зеув. И что? Да ничего хорошего. Спрашиваю Газизова: «Как это может быть? Команда бы это почувствовала». А он: «Ничего они не могли почувствовать. Они же молодые, ничего не понимают». Они же не девственники, что за бред?

БОНЯ ЗАГУБИЛА КАРЬЕРУ ВЕЛЛИТОНА

- Виктория Боня встречалась с нашим любимым Веллитоном, который был лучшим бомбардиром РПЛ. И тот пришла Боня: «Ха, давай я тебе Москву покажу». У него в субботу игра, а в пятницу он в клубе до утра. Он выходит на поле и еле волочет ноги. Боня карьеру ему загубила. Он уехал в Арабию, а мог уехать в топ-чемпионат.

«ЕСЛИ У ВИТОРИИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ, СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕНЕР – ТОЖЕ ФЕДУНА»

- О том, что выйду из состава совета директоров, говорила заранее, потому что если с этим тренером не получится, весь хейт будет направлен на меня. Я готова отвечать за свои ошибки, за свою зону ответственности. Но не в этой ситуации. Я Леониду уже сказала, что если у этого тренера не получится, следующий тоже ваш. Не хочу быть кризис-менеджером.

Мне не хватает знаний. Сейчас поступила при «Барселоне» на MBA на футбольного менеджера. В октябре начинается курс при «Ливерпуле». Хочу ли стать менеджером? Футбол – такая страсть, что если ты туда попал, уже не выскочишь.

Хочу ли управлять именно в «Спартаке»? Прямо сейчас я очень хочу, чтобы у них все получилось. Это команда, которую я люблю, знаю историю каждого футболиста. Они молодцы и очень достойны побед, поэтому очень хочу, чтобы у них получилось.

«С «ОРЕНБУРГОМ» У «ЗЕНИТА» НЕ ПРОКАТИЛО, ЗАТО «НИЖНИЙ НОВГОРОД» НА ПОДХОДЕ»

- «Спартак» - это эмоции. Он очень непредсказуем. Например, к «Зениту» все привыкли. Каждый год он на первом месте, это уже обыденность, теряется интерес к футболу и вообще смотреть их игры. И так все понятно. Здесь вот фарм-клуб «Сочи». С «Оренбургом» не прокатило, но вот «Нижний Новгород» с Кержаковым на подходе. С ними все понятно. Как с ними «Урал» играет… Поэтому у «Зенита» ничего не получается в еврокубках.

А у нас люди приходят болеть, думают: «Домашний матч, сейчас мы забьем раз-два, будет супер». А тут раз, и «Спартак» какому-нибудь аутсайдеру проигрывает. Ничего невозможно предугадать. Можно 300 раз провести хорошую селекцию, а потом что-то такое произойдет, и «Спартак» поведет себя непредсказуемо.

И «Спартаку» очень много внимания уделяется. В других клубах 30 человек увольняют – две статьи, четыре комментария. А мы уволили Михаила Бутовского (бывший врач «Спартака»), никто ни в чем не разобрался, и все написали: «Зарема уволила Бутовского из-за переплаты на 10 рублей». «Спартак» это хайп, его или любят, или ненавидят. Причем «Спартак» никогда не поменяют на другую команду. Можно поменять страну, жену, мужа, но команду – никогда.

«У НАС МАТЧ ПРОТИВ САУДОВСКОЙ АРАВИИ, А ГЛУШАКОВА – В ЗЕЛЕНОМ»

Думаю, у Даши Глушаковой все прекрасно. У нее дни рождения делают такие декораторы, которых мы себе не можем позволить. Бриллианты, платья Ульяны Сергиенко, лимитированные коллекции. Я Лене всегда говорила: «Жди от Глушакова беды».

У нас дети одного возраста, и они дома ходят в Dolce & Gabbana. У меня дети абсолютно просто одеты, одежда должна быть удобная, но такой, чтобы было не жалко засрать. Помню, была игра сборной против Саудовской Аравии, и Глушакова приходит вся в зеленом. Думаю, блин, она что, не знает, что Саудовская Аравия в зеленой форме?

«КАРРЕРА САМ СЕБЯ СЛИЛ»

Массимо Каррера сам себя слил. Когда он перестал быть тренером, а начал вести экономическую деятельность. Зачем он Петковича купил? Были трансферы, которые команду не усиливали. А футболисты ж не дураки, они видят, что тренер здесь зарабатывает. Они перестают его уважать.

«В BLACK MIRROR ЧЕТЫРЕ ДОКУМЕНТА ПОДЛИННЫЕ, ПЯТЫЙ – ФЕЙК»

В телеграм-канал Black Mirror, по моему предположению, информацию слил Шамиль Газизов. Потому что слили абсолютно все, даже личные дела. Но не слились документы по Газизову. Да, у Романа Зобнина зарплата 3,5 млн евро в год, но смотрите как они делают – сливают три-четыре правдивых документа, пятый – фейковый. А люди привыкли и верят. Зарплата у Зобнина нормальная, у него ведь высокая трансферая стоимость.