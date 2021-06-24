Александр Кержаков: Надеюсь, новички скоро появятся

- Это игрок высокого уровня. Понятно, что по такой жаре и по тому уровню общекомандной активности, которая была, он как мог сыграл свои эпизоды, попал в перекладину и был достаточно активен. Это его первая игра, и в такую жару. Был не очень динамичный футбол. Это не совсем, наверное, его стезя. Все-таки это сверх мобильный футболист с высоким уровнем скоростных качеств и ведения единоборств и интенсивности. Никак любая контрольная игра не изменит нашего мнения о нем.

- Мы и в прошлом году проводили свои летние матчи в рамках подготовки к сезону именно здесь. Это наша основная арена. Чем больше будем здесь играть, тем быстрее привыкнем. К тому же, на этом стадионе поменяли агронома, поэтому и поле меняется по качеству. Мы и контрольный матч с «Уралом» тоже проведем на «Ак Барс Арене». А время начала матча связано с логистикой. «Нижний Новгород» сразу после матча улетает. Мы смотрели температурный режим, и чтобы играть более-менее комфортной обстановке, матч должен был пройти часов в десять вечера. А так, что в 11:30 начинать, что в 14:00, допустим, разница в один градус. Мы следующий матч в Екатеринбурге проведем в 15:00. Потому что, выигрывая один градус, мы не успеваем восстанавливаться.

- Расскажите про большую группу футболистов, которые сегодня отсутствовали: Хвича, Бакаев, Уремович, Йевтич, Меркулов и другие. Вы просто решили не рисковать или они пока не готовы?

- Уремович, Бакаев, Меркулов, Кварацхелия, Ин Бом, Бегич будут завтра работать в общей группе. У них есть усталостные мини повреждения. Не было смысла форсировать и готовить их сюда. Они все будут готовиться к матчу, который пройдет 27 июня. Если бы была какая-то необходимость, они могли бы выйти и сегодня. Просто мы посчитали, что у них должен быть более плавный вход в сезон. У Костюкова воспалились лимфоузлы. Ему понадобится два – три дня для восстановления работы.

- В какой форме находится Игнатьев и способен ли он сыграть полезнее, чем в прошлом сезоне?

- Он очень хорошо выглядит в тренировках, много забивает. Это молодой футболист и мы все надеемся, что он сможет совершить качественный прорыв. Если бы мы на него не надеялись, Игнатьева бы уже не было в команде.

- Как оцениваете игру Савицкого и когда планируете принять решение по этому футболисту?

- Это молодой игрок 2003 года рождения. Селекция всегда идет в нескольких направлениях: когда ты покупаешь людей гарантированно в стартовый состав, которые должны быть лидерами, как Шабанов, когда приходит игрок, которого можно взять в ротацию, и молодые игроки с большим потенциалом. Такая молодежь уже сегодня конкурентоспособна в тренировочном процессе. Можно надеяться на их быстрый рост и их игру в основном составе. Савицкий относится к третьей категории. Мы специально летали смотреть его живьем, когда он играл за «Ленинградец». Пока все это оправдывается, но окончательное решение примем в ближайшие дни.

- Какие выводы можно сделать по сегодняшнему матчу?

- Никаких. Я больше делаю выводы индивидуального характера, потому что я с трудом представляю, что тот вариант состава, который был у нас в первом тайме, когда-то выйдет на поле без Уремовича, Бегича, Ин Бома, Кварацхелии, Макарова, Бакаева. Понятно, что какая-то группа лидеров может отсутствовать, но чтобы все одновременно – вряд ли. Поэтому сегодня фланги были относительно экспериментальные. Йевтича мы поставили в эту зону. Я больше оцениваю текущий индивидуальный уровень готовности. Есть определенные выводы, но они не глобальные. Мы просто получили новую информацию.

«У игроков и тренерского штаба есть взаимопонимание»

- Для вас это был первый матч во главе команды. Насколько успели познакомиться с ситуацией в клубе и как ее оцениваете? – вопрос Кержакову.

- Конечно, не успел. Мы всего неделю работаем. У нас не так много футболистов в распоряжении. А тех, кто на контракте, еще меньше. Поэтому знакомимся через сегодняшний матч. Нужно было посмотреть, как ребята будут действовать в игре. Сегодня они молодцы, потому что пришлось играть в тяжелых погодных условиях. И учитывая те нагрузки, которые они получают на сборах, сегодня они выдерживали.

- Как оцените прошедший матч?

- Неплохая игра. Были и те моменты, которые мы пытаемся прививать команде, как только мы сюда пришли, с первого дня. Понятно, что времени еще мало. Плюс функциональное состояние футболистов соответствует тому времени, сколько они проводят на тренировочном сборе после отпуска. Поэтому неплохо. Были хорошие моменты. Видно, что есть понимание. Ребята нас слышат. Это самое главное. Для нас информация по каждому футболисту сегодня была очень объемная. Оценить их индивидуальные качества не тренировке – это другое, нежели в игре. Спасибо «Рубину», который согласился провести с нами два матча. Второго числа будет ответная встреча у нас дома. Это для нас и ребят очень хороший опыт, потому что многие из них ни разу не играли в РПЛ, и для них это проверка собственных сил.

- Сегодня у вас была достаточно короткая заявка. Стоит ждать каких-то приобретений?

- Ответ кроется в вопросе. У нас было четырнадцать полевых игроков, из которых только десять на контракте. Естественно, будут приобретения, и чем раньше, тем лучше для нас. Времени до начала чемпионата не так много, и то, что мы пытаемся здесь привить игрокам, наши требования, не все ребята с ними сталкивались. Нужно время, чтобы понять их, и воплощать в жизнь, чтобы это было на уровне автоматизма. Надеюсь, новички скоро появятся. Здесь не все зависит от меня, а от руководства клуба.