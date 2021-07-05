Алексей Сорокин: Этот Евро был одним из самых сложных турниров в плане организации

- Мы обменивали впечатлениями с теми, кто приезжал на матчи. Некоторые руководители УЕФА были на четвертьфинале. Отзывы положительные. Но все оценки будут даны после турнира. Пока впечатления очень хорошие. Мы подробно беседовали с Александром Клерком, самым старшим представителем УЕФА, и отзывы положительные.

Что касается турнира, он непростой. Мы неоднократно говорили о его неординарности. Он войдет в историю, как обладающий многими особенностями, переносами. Турнир еще не закончился. Но все прошло в хорошей, теплой атмосфере. Нас посетило много иностранных болельщиков, и для них было сделано все: безвизовый въезд, бесплатный проезд, все культурные возможности города были открыты. В нынешних условиях, когда не со всеми странами есть сообщение, было сделано максимум, чтобы турнир получился. Мы соблюдали все требования безопасности, уделяли внимание анкиковидным мерам. Факт наличия трех фан-зон – это своего рода антиковидная мера. Они не были заполнены на сто процентов, чтобы избежать скопления народа, и была обеспечена социальная дистанция. Они продолжают работать. У нас жили две команды - финны и словаки. Они уехали с самыми теплыми впечатлениями. У нас получилась хорошая социальная программа, яркая культурная составляющая. Завершаем турнир с хорошим настроением и с оптимизмом смотрим в будущее на организацию финала Лиги чемпионов в Питере.

- Хочется подвести итоги, назвать особенности, которыми ознаменовался этот Евро. У наших волонтеров была красивая форма, одна из лучших, которые я видел. Их зовут Смурфики, благодаря этой форме. Мы благодарны волонтерам. В субботу на стадионе было теплое мероприятие, где мы их поблагодарили. У нас было 1200 волонтеров. Все ребята отработали просто великолепно. Было 270 иногородних волонтеров. Самому младшему было 18 лет. Самому старшему – 75. Был волонтер из Венесуэлы, пролетел 11 тысяч километров. Была целая семья – мама, папа и дочка, которые работали волонтерами. Было 54 тысячи смен. Это большой труд. Жаль, что некоторые волонтеры не дошли до конца в силу коронавируса. Но у нас нет тяжелых случаев, все бессимптомные. Мы перед ними в долгу.

- Турнир был одним из самых сложных по многим причинам. Когда разразилась пандемия, стало труднее его организовывать. Коллеги из УЕФА той же командой, которой обычно организовывают Евро, смогли организовать турнир в одиннадцати городах. Трудно представить эту задачу. Но удалось сохранить целостность турнира. Он проводился во всех городах по одним принципам, и тут большая заслуга коллег. Из того, что мы пока видим, в нынешних условиях был сделан максимум.

- Более четырехсот граждан Финляндии заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге. Есть случаи заражения граждан других стран. Высказывали ли в УЕФА претензии на этот счет?

- Нет. Когда люди путешествуют, у них больше шансов заразиться, чем когда они сидят дома. В УЕФА было масштабное исследование о влиянии посещения стадиона на возможность заразиться коронавирусом. После исследования сотен матчей, выявили, что на стадионе сложно заразиться. Футбол сложно в этом винить. Не могу принять обвинения к организаторам матчей.

- В СМИ появлялась информация о потраченных 39 млн. евро, а, например, Мюнхен потратил 16 миллионов. Как можно объяснить такие цифры?

- Подсчеты - дело неблагодарное и требующее высокой точности. Мы не знаем методику подсчетов затрат другими городами. Мы собираем в Петербурге все расходы в одну программу. Как подсчитывали другие города – не знаем. А о некоторых городах мы вообще ничего не знаем. В других городах есть отдельные аспекты. В одном городе был построен стадион. Это учитывать или нет? Мы подошли целостно к тому, что было потрачено. Даже сэкономили. Чтобы корректно сравнивать расходы, нужно применять одни и те же критерии. Например, оплату труда. Это экономический вопрос. Учитывая наш предыдущий опыт, расходы остались в скромных рамках. У нас была инфраструктура. Где можно было сэкономить, мы это сделали.

- Правильно ли было выбирать место организации фан-зоны на Дворцовой площади, так как во время чемпионата мира сделать там фан-зону не получилось?

- Эта площадь – статусная и центральная в городе. Сердце культурной столицы. Там проходит много значимых мероприятий. Выбор был естественным. Фан-зона была согласована с руководством города. Есть еще две такие фан-зоны: на Конюшенной и спортивном комплексе «Юбилейный». Мне она нравится. Она яркая и обеспечивает хорошее впечатление о городе.

- Зачем нужно было делать фан-зону на Дворцовой площади, если она себя не оправдал?

- Нам не кажется, что она себя не оправдала. Но сам факт наличия фан-зон не влияет положительно на риски заболевания короновирусом. Мы максимально разнесли массы болельщиков, которые желают посмотреть футбол по экрану. У всех свое мнение.

- Планирует ли Россия подать заявку на Чемпионат Европы в 28 и 32-м году? И какие шансы, что нам его дадут?

- Такое планирование осуществляется в РФС. Шансы велики, как мне кажется. У нас есть опыт и инфраструктура, чтобы такой турнир был успешно проведен. Нам кажется, что Россия себя зарекомендовала, как надежный партнер УЕФА.

- Что уже сделано при подготовке к финалу Лиги чемпионов и чем она отличается от подготовке к Евро? Чем Питер будет удивлять?

- Работу по финалу Лиги чемпионов мы начали давно. Это не оргкомитет, а власти города и федеральное правительство. Мы ведем диалог с властями о том, что надо сделать. Есть много отличий от Евро. Это один матч, и большое количество клубных болельщиков. Они приезжают на один – два дня. Другая нагрузка на транспорт. Это не растянуто во времени. На финал Лиги чемпионов в Москве прилетело 130 чартеров. Были организованы бесплатные шаттлы. Болельщиков двух команд разводили. Это большой вызов, много усилий. Но это самый топовый матч по разовой теле аудитории. У нас достаточно времени. На подготовку такого матча уходит год.

- Кто ваш фаворит в финале?

- В полуфинал вышли достойные команды. Случайностей нет. Датчане удивляют хорошей игрой, англичане тоже. Мне жаль французов. Мы их ждали в Питере. Всегда обидно проиграть на последнем пенальти. Но ничего не поделаешь. Это игра. В целом нас ожидают яркие полуфиналы. Будем следить. А кто победит – не знаю.

- Кубок Конфедераций, чемпионат мира, чемпионат Европы, финал Лиги чемпионов. Удастся ли вам отдохнуть?

- Мы стараемся весело и с огоньком все сделать. У нас хорошая команда, веселые волонтеры. Мы не устаем. Нельзя такими вещами заниматься с надрывом и через силу. Есть представители, которые сами себя называют «эвент-фрики». Они не могут быть в офисе и галстуке. Силами таких людей и организовывается успешное мероприятие. Главное – делать то, что нравится.