Сергей Герасимец: Отставка Черчесова стала следствием его поведения и высказываний

- Технический комитет выразил тренеру доверие, но РФС все равно принял решение отправить его в отставку. Нет тут расхождения?

- Я бы хотел, чтобы в РФС у нас работали самостоятельные люди. Они ведь почему приняли сейчас такое решение – это произошло на фоне общественного мнения. А принимать решение надо было по результату выступления на чемпионате Европы, на котором задача не была решена. Я лишний раз убедился, что у нас в РФС работают люди, которые не управляют футболом. Это вызвало у меня удивление.

- Сегодня РФС принял решение расстаться со Станиславом Черчесовым, и контракт с ним был расторгнут. Как вы восприняли эту новость?

- Я вообще не понимаю, что такое технический комитет. Это, на мой взгляд, папин дом, где люди друг друга покрывают. Надо было принимать решение по итогам выступления, ведь мы на домашнем чемпионате не вышли из такой группы. И потом, действия Черчесова должны были быть более мужскими. Любой уважающий себя тренер в такой ситуации сказал бы, что он не справился. Ну и РФС повел себя выжидательно.

- На пресс-конференции Черчесов сказал, что не может уйти сам и заявил, что его работа и результат команды – это разные вещи. Как отнеслись к его словам?

- Что значит, не может уйти сам? Любой человек не может уйти с таких условия – это да, ведь ему платили 200 тысяч евро в месяц. Но с позиции дела и с позиции достойного человека, коим я считаю Черчесова, надо было уходить. Тем более, что его отставка связана не только с результатами, но во многом с поведением и высказываниями тренера. Отставка и стала следствием поведения и высказываний Черчесова. Мне показалось, что в какой-то момент тренер вообще поставил себя выше всех. А сборная – это народное достояние. Тренер сборной – слуга народа. Но я этого не чувствовал.

- На пресс-конференции был задан вопрос, что футболисты чувствуют себя не комфортно, работая с Черчесовым. Допускаете, что внутри команды не все гладко?

- Слухам я не верю. Надо чтобы ребята об этом сказали. Я не видел, чтобы внутри команды были проблемы, но не видел и должной самоотдачи игроков на поле, которая была присуща многим другим сборным.

- РФС теперь будет выбирать нового тренера. Кто им должен стать на ваш взгляд?

- Считаю, что сборную должен тренировать отечественный специалист. И вижу только одну кандидатуру – Карпин. А в его тренерский штаб я бы обязательно включил Онопко и Тихонова. Это трио могло бы добиться результата и что-то поменять в сложной ситуации.

- Писали, что российские тренеры отказываются от этой должности: Семак, Карпин, Слуцкий. Почему, как думаете?

- У Семака действующий контракт. Слуцкий неудачно работал со сборной. А Карпин – тренер с хорошим опытом, плюс это подходящая личность. Он авторитетный, и смог бы объединить ребят.

- Вас не смущает, что у Карпина нет опыта работы в сборной?

- Это больше касается клубной работы. А в сборной нужна больше личность, авторитет. У Шевченко тоже не было такого опыта, когда его назначали, но он пришел и сплотил всех вокруг себя. Нужна личность. У Манчини тоже нет опыта работы в сборной. И я бы не хотел, чтобы назначали иностранца. Это было бы ошибкой.

- Но, например, Доменико Тедеско знает наш чемпионат и футболистов. Может быть, у него получилось бы?

- Может и получилось бы. Но мне бы хотелось видеть отечественного тренера. Иностранцы не знают наш язык, менталитет. Сборная больше руководствуется языком и сердцем. Зачем нам немецкое сердце нашей сборной?

- Но языковой барьер на клубном уровне же не мешает работать?

- Согласен. Но это мое мнение.

- Что теперь ждет нашу сборную: смутные времена или подъем?

- Мне не хочется, чтобы сейчас стали говорить, что у Черчесова было все плохо. Надо брать все лучшее из того, что он сделал: все связки и наработки, и добавил что-то свое, что позволило бы сборной двигаться вперед и конкурировать с лучшими сборными. Мне не понравилось одно выражение Черчесова, когда он сказал, что мы понимали, что с Бельгией нам тягаться сложно. Я этого не приемлю. Считаю, что если ты работаешь в сборной, то должен тягаться с любым соперником. Нельзя внедрять в головы футболистов такую психологию. Новый тренер должен говорить, что мы можем обыграть любую сборную.