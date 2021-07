Отставка Черчесова: танцуйте на костях очередной жертвы, только не сворачивайте с дороги в ад

Ничего не изменилось! И не изменится, потому что корневые проблемы искусно замазываются. Диву даешься, как игрок, отдающий мяч назад чужому форварду на свои пустые ворота, может получать – не зарабатывать! – 3,5 млн евро?! Или еще хлеще: как нападающему, весь арсенал которого столбить и скидывать, раз в месяц на карту исправно капают 30 миллионов рублей?! Этим и всем остальным нашим магам мяча нигде в мире, кроме РПЛ, таких денег близко не дадут. По меркам мирового рынка они гроша не стоят ломаного. При СССР подобное квалифицировалось как расхищение социалистической собственности в особо крупных размерах. А у нас проза жизни, стесняюсь вымолвить, профессиональных спортсменов. Зато на пенсионеров денег нет, но вы держитесь.

Вот это никого не бесит? Кроме меня и Шакурова. А также вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который неделю назад заявил:

- Игра наших футболистов на Евро, поражение хоккеистов в четвертьфинале на чемпионате мира, проигрыш Мексике в баскетбольном отборе на Олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство. В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий.

РПЛ на пару дней вроде как напряглась. Притихла. Затаилась. Однако вскоре последовало опровержение из министерства спорта, которому, со слов Чернышенко, и поручили до середины июля подготовить предложения по установлению потолка зарплат игроков и по оптимизации числа иностранцев в клубах:

- Нет решения по ужесточению лимита. Наоборот, в последнее время идет крен в сторону его упрощения. В Минспорта не будут против и не будут вмешиваться, если в российском футболе его ослабят или сделают его более эффективным. В частности, может ужесточиться критерий отбора иностранцев по принципу заигранности за сборные своих стран.

Ха-ха-ха. Как видите, о никак необоснованных непрозрачных миллиардных тратах клубов, которые финансируются госкомпаниями либо напрямую из бюджетов разных уровней, вообще ни слова! НИ ЕДИНОГО СЛОВА.

Опять всех наивных футбольных болел насадили на крючок аки последних лохов. Искусно направили их праведный гнев на рядового исполнителя, отведя его от давно изжившей себя системы. Но она и только она будет и впредь исправно продуцировать фиаско сборных и финансовый разврат в клубах. Иного не дано.

Ну а эти крикливые фанаты-правдорубы пусть обгладывают кости новой жертвы из бесконечной шеренги тренеров-неудачников. Пошумят и успокоятся. Как Сергей Шакуров. До следующего облома. До следующего остановочного пункта дороги в ад:

No stop signs

Speed limit

Nobody's gonna slow me down

Like a wheel

Gonna spin it

Nobody's gonna mess me around

Hey satan

Payin' my dues

Playin' in a rockin' band

Hey mumma

Look at me

I'm on the way to the promised land

I'm on the highway to hell

Highway to hell

I'm on the highway to hell

Highway to hell

Don't stop me

AC/DC «Highway to hell» (1979)