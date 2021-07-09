Отставка Черчесова: танцуйте на костях очередной жертвы, только не сворачивайте с дороги в ад

Больше всего меня сейчас забавляют отсылы к зарплате Станислава Саламовича. А то, что всякие Хиддинки, Адвокаты и прочие Капеллы получали в нищей, но гордой – за наш с вами счет! - стране в разы больше россиянина – это нормально?! В СМИ просочилась информация, что за досрочный разрыв контракта итальянца щедрый РФС выплатил очередному штамму Калиостро XXI века – внимание! – 930 миллионов рублей. Или 15 млн евро по тогдашнему курсу!

Это как? А так: разве человек, выдавший с вечными лузерами высший результат на ЧМ за всю постсоветскую историю, не достоин тех 2,5 млн евро в год, за которые его пинают все кому не лень! У меня для всех этих хунвейбинов один ответ: идите в сборную и добейтесь того, чего достиг на ЧМ-2018 Черчесов. Слабо?! Так и не фига тут свистеть, умники дешевые!

Не менее чудесно и нарядно меня при этом умиляет тот факт, что все эти горе-обличители спустя пару недель после финиша нашей еврокампании почему-то дружно забыли об окладах этих… Ну как помягче выразиться?.. Нет, лучше любимого артиста Сергея Шакурова не скажешь:

- Кое-как побегать по полю 90 минут, откланяться и уйти… При этом получают чумовые деньги. Это меня бесит! Лучше шахтерам отдайте. Кончайте воровать! Вы, пацаны, не стоите этих денег. Вы – засранцы и ублюдки.

Вы не поверите, но прорвало лауреата Государственной премии СССР не сейчас, а девять лет назад! После такого же безвольного вылета Аршавина и Ко с Евро-2012. Варшава. Греция. Эпик фейл Игнашевича. 0:1.