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Владимир Федотов: Нам крайне необходимо качественное усиление
14 июля 20:54
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Федотов: Нам крайне необходимо качественное усиление

ФК «Сочи» победил «Химки» на Кубке Пари Матч Премьер» (3:2).

Главный тренер «Сочи» Владимир Федоров прокомментировал победу над «Химками» (3:2) на турнире «Кубок Пари Матч Премьер».

- Поделитесь впечатлениями о матче.

- Мы забили мяч и создали еще несколько предпосылок, чтобы увеличить счет. Могли уйти на перерыв с более внушительным счетом. Были непростые погодные условия, нам было тяжело, но мы включили характер. Во втором тайме поначалу у нас все было под контролем. Был выход один на один, который мы не смогли реализовать. И до этого были хорошие атаки. Затем футбол наказал нас за расточительность. Мы начали делать ротацию. Надо сказать, что пока еще не все наши игроки соответствуют этому уровню. Но, думаю, через такие хорошие спарринги будет идти их рост. Для них это первый опыт игры на уровне РПЛ. На таком представительном турнире. Надо отдать должное, что ребята не растерялись. Соперник тоже сделал свою ротацию. Мы пошли вперед, пропустили, и нам хватило сил вырвать победу на финальном отрезке. С чем я и поздравляю наших болельщиков.

- Некоторые ваши новички хорошо проявили себя сегодня. Нужно ли «Сочи» еще усиление, и на какие позиции?

- Да, сто процентов нужно. Мы ждем усиления в линии атаки. Нам нужен форвард. Еще есть две – три позиции для российских футболистов. Качественное усиление нам крайне необходимо, потому что график жесткий. Надеемся, что в ближайшее время мы пополним свои ряды хорошими футболистами.

- Как можете оценить выступление Ангбан?

- Он приехал после месячного отпуска и мы приводим его в чувства. Он набирает кондиции. Пока у него еще присутствует языковой барьер, но в футбольном плане он достаточно много понимает. Он хорошо работает с мячом. Сегодня по движению с мячом он сыграл на хорошем уровне.

- Попов играл после тяжелой травмы в стартовом составе. Как можете оценить его игру?

- Ивелин еще находится в стадии восстановления после годичного перерыва. Мы видим, как трудно ему в тренировках и матчах. Пока этот темп ему нужно переварить. Для этого необходимо время, потому что чудес не бывает. У него была одна операция и, казалось, он уже выздоравливает. Был в хороших кондициях. Но пришлось почистить ему мениск. Это сопутствующие вещи при операции крестов. А так, он работает, у него есть желание.

- Трансферов ждать перед Лигой конференций или раньше?

- Здесь все настолько непредсказуемо, поэтому не будем загадывать. Все это долго, визы… И потом, они приезжают не совсем готовыми. Это не быстрое дело.

- Ожидали сегодня такой результативной игры со стороны обеих команд?

- Мы всегда настраиваемся на хороший, содержательный футбол. Перед игрой мы говорили, чего ждать. Очень сложные погодные условия, но мы неплохо двигались, контролировали мяч и имели хорошие комбинации. Но не всегда хватало завершения.

источник: «Советский спорт»
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