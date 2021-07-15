ЦСКОВИДИОТЫ, или Корона не жмет

Когда увидел сегодня эту новость, подумал: может, случайно ленту куда-то не туда пролистал? Может, это было 1 апреля? Но нет: 15 июля, экватор лета, непройденная очередная волна ковида в России. Сотни смертей в одной только столице каждый день. Огромное количество знакомых, которые на ИВЛ, которые в реанимации, которые в коме, которых уже нет.

ЦСКА не просто поощряет безответственное поведение своих футболистов – клуб транслирует инфу об этом в публичное пространство. С какой целью? Вы, болельщики, будете приходить на стадион только с QR-кодами (разумное решение, которое мы только приветствуем – стадион не должен быть рассадником инфекции), а мы, футболисты, мы ж не такие, как все, мы даже пример положительный подать не хотим.

Когда в ЦСКА осознали, какую информацию выпустили наружу (увы, для некогда одного из самых закрытых клубов), тут же решили отыграть назад. Но лучше бы этого не делали? Потому что получилось совсем нелепо.

- Это полная ерунда, - заявил директор по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергей Аксенов. И дальше – цитирую по сайту Sport24: - Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент.

Тут блестяще ровно все. И некоторые журналисты сразу же обратили на это внимание. Сравните следующие тезисы.