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ЦСКОВИДИОТЫ, или Корона не жмет
15 июля 15:42
автор: Николай Яременко
автор фото: ПФК ЦСКА

ЦСКОВИДИОТЫ, или Корона не жмет

Клуб из Москвы оказался клубом из Средневековья. В полном составе ПФК ЦСКА отказался вакцинироваться. Это абсолютно преступное решение, считает главный редактор в своей полемической колонке.

Когда увидел сегодня эту новость, подумал: может, случайно ленту куда-то не туда пролистал? Может, это было 1 апреля? Но нет: 15 июля, экватор лета, непройденная очередная волна ковида в России. Сотни смертей в одной только столице каждый день. Огромное количество знакомых, которые на ИВЛ, которые в реанимации, которые в коме, которых уже нет.

ЦСКА не просто поощряет безответственное поведение своих футболистов – клуб транслирует инфу об этом в публичное пространство. С какой целью? Вы, болельщики, будете приходить на стадион только с QR-кодами (разумное решение, которое мы только приветствуем – стадион не должен быть рассадником инфекции), а мы, футболисты, мы ж не такие, как все, мы даже пример положительный подать не хотим.

Когда в ЦСКА осознали, какую информацию выпустили наружу (увы, для некогда одного из самых закрытых клубов), тут же решили отыграть назад. Но лучше бы этого не делали? Потому что получилось совсем нелепо.

- Это полная ерунда, - заявил директор по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергей Аксенов. И дальше – цитирую по сайту Sport24: - Никакого коллективного решения не было. У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент.

Тут блестяще ровно все. И некоторые журналисты сразу же обратили на это внимание. Сравните следующие тезисы.

ВОЗ: Наличие антител не гарантирует защиту от вируса, эксперты рекомендуют вакцинацию.

Минздрав РФ: Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.

Президент РФС: Попав в больницу, люди поменяли точку зрения и поняли, какими были идиотами, что не вакцинировались. Не вакцинироваться — это игра в русскую рулетку.

И тут выходит на арену пресс-служба ЦСКА: У 85 процентов наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент…

Но давайте не обучать директоров по коммуникациям базовым медицинским знаниям. Речь о другом. Странно, что никто не обратил внимания. Тут скандальчик покруче будет. Смотрите: если у 85 % игроков, антитела, и если они не вакцинировались, то это означает, что они все вместе переболели. А когда они были вместе до сборов? Правильно, в сезоне они были, матчи играли в нашей РПЛ. И как подсказывает мне коллега Зибрак, за оставшиеся 15% отвечают, видимо, новички – Заболотный и Мухин.

Если футболист хочет рисковать своим здоровьем - это его личный выбор. Его право. Которое можно и нужно уважать. Но только - отчислив из команды.

И мне очень интересно, тот самый Роспотребнадзор, который так активно всем рулит в нашей стране в последний год, как отреагирует? Футбольная команда – это тоже организация. Среди ОКВЭДов там точно значится «торговля», а все предприятия с таким ОКВЭДом, как известно, до 15 июля должны загрузить на определенных ресурсах информацию о 60 процентах вакцинированных. Если этого не будет – организация получает штраф, а главное – ее деятельность приостанавливается на 90 дней. Так что ждем реакции.

источник: «Советский спорт»
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