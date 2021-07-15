Бинго! Президент РФС против лимита. Ура! За баскетболом умрет футбол – у хоккея не будет конкурентов

По первому пункту, разумеется, тишина. Ведь государственные деньги, как неоднократно констатировали непосредственные участники процесса, ничьи деньги. Кто же откажется от бездонной и абсолютно бесконтрольной кормушки, которая ежечасно развращает весь отечественный спорт!

- что значит заявление неизвестного чиновника Минспорта о том, что лимит на легионеров в РПЛ будет смягчаться и дальше?

- когда государство уйдет из профессионального спорта РФ, в частности, футбола, вслед за чем сами по себе исчезнут ничем необоснованные миллиардные зарплаты никчемных аборигенов и мусорных легионеров?

По второй позиции чуть лучше.

Оказывается, проблема в том, что «журналисты об этом не спрашивают»! На самом деле, по словам Дюкова, «РФС уже немало сделал. Запустили много проектов, в том числе межрегиональные лиги, две юношеские лиги».

Однако далее президент РФС сам же торпедирует это высказывание, рассуждая о единой философии в сборных:

- Что касается стиля, я не говорю о том, чтобы вся наша вертикаль сборных играла по одной схеме. Международный опыт подсказывает, что федерации выстраивают общие подходы для всех сборных. Это позволяет игрокам быстро адаптироваться при переходе из сборной в сборную. Но при этом сами тренеры выбирают схемы игры под конкретного соперника. А вот у нас, к сожалению, нет четко сформулированных принципов. Есть примерное понимание, какими должны быть наши молодые игроки, в какой футбол играть, но каких-то заповедей – нет. И нам это нужно обязательно сделать.

Уважаемый Александр Валерьевич, но кто вам мешает давным-давно это сделать?! Как вообще солидная организация может функционировать без плана, ориентиров в деятельности – куда идем, к чему стремимся, что хотим получить на выходе. Ведь это краеугольные основополагающие моменты в любой работе! Тем более столь объемной, охватывающей развитие футбола почти в 150-миллионной стране. Чего же тогда удивляться, что российские сборные всех возрастов играют в первобытнообщинный футбол – совершенно бестолковый и бессмысленный с нулевым творчеством и такой же техникой?!

Понимаю, это банально до изжоги, но если корабль (человек) не знает, к какой пристани держит путь, для него ни один ветер не будет попутным.

К счастью, несколько лет назад это поняли в Федерации хоккея России, разработали общенациональную систему по подготовке резерва «Красная машина», внедрили во всех детских школах страны и она успешно функционирует, дает первые осязаемые результаты. Так, юношеская сборная России уже два турнира кряду играет в финале ЮЧМ для 18-летних.

Ну и самое лакомое – давно всех доставший, пресловутый лимит на легионеров. Александр Дюков никогда не скрывал, что не приемлет ограничений. Подтвердил он эту позицию и сейчас:

- Я давно говорил, что являюсь противником лимита. В прошлом сезоне мы донастроили лимит. Система «8+17» более эффективна, чем другие. Клубы стали более избирательны к качеству легионеров. Сейчас тренерам стало проще работать. Выросло игровое время молодых россиян. Но любой лимит априори имеет недостатки, поэтому оптимальна система, когда его вообще нет. Вопрос о лимите сейчас обсуждается с правительством.

Миллион раз писал о том, с какого перепуга государство за наши налоги на убой кормит тьму спортивных гастарбайтеров? Разве мы, народ России, кого-то в этом уполномочили?! Почему правительство позволяет госкорпорациям самовольно транжирить миллиарды народных денег на иностранных граждан? Хотите в команде легионера, платите ему из своего кармана! Да и что от них толку, если даже ведущие клубы РПЛ в еврокубках только позорят Россию!

Что в ответ? Дней десять назад из Минспорта кинули неблагодарному пиплу инсайд:

- Нет решения по ужесточению лимита. Наоборот, в последнее время идет крен в сторону его упрощения. В Минспорта не будут против и не будут вмешиваться, если в российском футболе его ослабят или сделают более эффективным.

Ха-ха-ха. Бинго! Что и требовалось доказать. Министерство, которому поручено контролировать ситуацию с иностранной рабочей силой в отечественном спорте, не против еще шире открыть двери для мигрантов. РФС в лиге его лидера мечтает вовсе снять все преграды для футбольных чингисханов и батыев.

Так в чем же дело? Вперед – к победе капитализма! Здесь и сейчас отменяйте в РПЛ квоты на гастарбайтеров полностью. И посмотрим, что через пару-тройку лет будет с нашим футболом. Владелец «Спартака» Леонид Федун уже пригрозил в этом случае прикрыть академию, ибо содержать ее будет попросту незачем – дешевле очередных варягов завезти. Заполним РПЛ под завязку иноземным шлаком – и будет всем счастье! Ура!

Ну что тут сказать? Хотите вслед за баскетболом, где загибаются один за другим клубы, а игроков для сборной уже не осталось от слова совсем, угробить российский футбол – в добрый путь! Мы, хоккейная семья, будем это только приветствовать – все спортивные болельщики, а вместе с ними рекламодатели и прочие денежные мешки, перетекут к нам, рабам шайбы. Лузеры типа наших баскетболистов, которые пропускают вторую Олимпиаду кряду, ведь никому не нужны. Футболисты, к слову, после развала СССР вообще на Игры ни разу не съездили. С отменой лимита отечественные чародеи мяча точно так же вскоре забудут о финальных частях ЧМ и Евро.

В хоккее мы по-прежнему конкурентоспособны на мировом рынке. Российских звезд заваливают десятками миллионов долларов в НХЛ. Присоединится футбол к баскетболу, уйдет в подполье, на дно, в отстой, нам только выгода: не будет отбоя от мальчишек и девчонок в детских хоккейных секциях.

Только не подведи, проект «Красная машина»!