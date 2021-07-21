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Владимир Федотов: Что представляет собой «Кешля» - для нас загадка
21 июля 17:04
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Сочи"

Владимир Федотов: Что представляет собой «Кешля» - для нас загадка

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов накануне первого матча второго отборочного раунда Лиги конференций с «Кешля» рассказал о готовности своего клуба к игре и сопернике.

- Завтра вам и клубу предстоит дебютировать в еврокубках. Что чувствуете?
- У нас приподнятое настроение. Завершился этап подготовки, команда сыгралась, плодотворно тренировалась, и завтра мы представим на суд болельщиков наши наработки.

- Не опасаетесь дрожи в коленях у футболистов?
- Да, для нас это дебют. Клуб молодой, но опытных игроков хватает. Хорошая подготовка дает основания чувствовать себя уверенно. Мандраж - это здорово, дает правильный посыл. Если его нет, то надо переживать. Команда показывает, что находится на правильном пути и чувствует себя очень уверенно.

- На какой из российских клуб похож «Кешля»?
- Мы изучили соперника. Большая группа игроков у него ушла, большая пришла. «Кешля» провел три матча, но нам не удалось найти ни одного видео. Они сработали очень хорошо. Мы не смогли получить информацию. Спарринги они проводили со своими командами из Азербайджана. Знаем только о новичках. Мы видели предыдущие матчи под руководством тренера Гурбанова и понимаем в каком стиле они будут играть. Собрали только общую информацию.

- Насколько ваша команда готова к старту в еврокубках? Удалось ли привести кондиции футболистов к общему знаменателю?
 - У наших новичков разная степень готовности, тем не менее, заключительные игры на «Кубке Париматч Премьер» дают повод для оптимизма. В короткий срок все делать нельзя, но нам удалось более-менее привести всех к общему знаменателю. Матч с «Рубином» показал, что мы на верном пути. Есть движение, понимание и командные взаимодействия, которые позволяют нам чувствовать себя уверенно.

- Какие цели в чемпионате и сезоне стоят перед «Сочи»? И насколько сложен насыщенный график, который предстоит вашей команде в августе?
- График у нас сложный. Если дойдем до группового этапа, надо будет пройти три соперника. Получается двенадцать матчей за 35 дней. Нужна ротация и грамотное использование наших ребят. У всех будет игровая практика. Сложно, но мы справимся. А задачи? Надо стартовать, почувствовать ритм, дыхание турнира и РПЛ, и двигаться вперед.

- Насколько процентов сформирована команда и сколько новичков еще нужно?
- У нас есть одна позиция российского игрока и позиция легионера. И есть игроки в списке Б – это игроки младше 2001 года, которые не занимают место в заявке и могут за нас выступать.

- Что важнее: выход на пик формы к Лиге конференций или основной упор идет на РПЛ?
- Мы не успели доделать, и на пик пока рано забиваться. График матчей позволит нам обрести баланс, который необходим.

- Вы дебютировали в еврокубках как игрок и дошли до полуфинала Кубка Интертото. Насколько далеко «Сочи» пройдет в Лиге конференций?
- Ощущения, как у игрока, у меня были прекрасные. Это аналоговый турнир. Мы хорошо шли по турниру, но «Селькеборг» в полуфинале не смогли пройти. Уверенно начали, повели и доминировали. Но минутное замешательство, и мы два пропустили. На выезде выиграли 1:0, но по сумме двух матчей дальше не прошли. Потом «Селькеборг» оказал жесточайшее сопротивление «Спартаку», который успел в последний момент – в добавленное время. Впечатления прекрасное. Это тогда было чем-то новым для нас. Были турки, «Страсбург». Это другой уровень ощущений, эмоциональное состояние. Это пойдет на пользу и «Сочи».

- Кто из ребят не сможет сыграть, и сыграет ли Жоаозиньо?
- Он не сможет сыграть. Он активно тренируется в общей группе, но большой объем тренировок вызвал мышечный спазм. Вчера он включился в процесс, и скоро мы его увидим.

- Ждать ли кадровых изменений?
- Появилась пара центральных защитников. Опорники. Вчера приехал Воробьев из «Оренбурга». Это новички, которые заполнили ниши после ухода ребят. Для гармоничной ротации это необходимый минимум для участия в двух турнирах.

- Что можете сказать о сопернике?
- Мы знаем игроков, а что представляет собой команда - для нас загадка. Первые десять минут помогут разобраться.

источник: «Советский спорт»
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