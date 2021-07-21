Владимир Федотов: Что представляет собой «Кешля» - для нас загадка

- Завтра вам и клубу предстоит дебютировать в еврокубках. Что чувствуете?

- У нас приподнятое настроение. Завершился этап подготовки, команда сыгралась, плодотворно тренировалась, и завтра мы представим на суд болельщиков наши наработки.

- Не опасаетесь дрожи в коленях у футболистов?

- Да, для нас это дебют. Клуб молодой, но опытных игроков хватает. Хорошая подготовка дает основания чувствовать себя уверенно. Мандраж - это здорово, дает правильный посыл. Если его нет, то надо переживать. Команда показывает, что находится на правильном пути и чувствует себя очень уверенно.

- На какой из российских клуб похож «Кешля»?

- Мы изучили соперника. Большая группа игроков у него ушла, большая пришла. «Кешля» провел три матча, но нам не удалось найти ни одного видео. Они сработали очень хорошо. Мы не смогли получить информацию. Спарринги они проводили со своими командами из Азербайджана. Знаем только о новичках. Мы видели предыдущие матчи под руководством тренера Гурбанова и понимаем в каком стиле они будут играть. Собрали только общую информацию.

- Насколько ваша команда готова к старту в еврокубках? Удалось ли привести кондиции футболистов к общему знаменателю?

- У наших новичков разная степень готовности, тем не менее, заключительные игры на «Кубке Париматч Премьер» дают повод для оптимизма. В короткий срок все делать нельзя, но нам удалось более-менее привести всех к общему знаменателю. Матч с «Рубином» показал, что мы на верном пути. Есть движение, понимание и командные взаимодействия, которые позволяют нам чувствовать себя уверенно.

- Какие цели в чемпионате и сезоне стоят перед «Сочи»? И насколько сложен насыщенный график, который предстоит вашей команде в августе?

- График у нас сложный. Если дойдем до группового этапа, надо будет пройти три соперника. Получается двенадцать матчей за 35 дней. Нужна ротация и грамотное использование наших ребят. У всех будет игровая практика. Сложно, но мы справимся. А задачи? Надо стартовать, почувствовать ритм, дыхание турнира и РПЛ, и двигаться вперед.