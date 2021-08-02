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Владимир Федотов: Футболисты «Ахмата» вытащили из себя последние силы, но «Сочи» не дрогнул
02 августа 23:24
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Ахмат»

Владимир Федотов: Футболисты «Ахмата» вытащили из себя последние силы, но «Сочи» не дрогнул

После матча 2-го тура чемпионата России «Ахмат» - «Сочи» (1:2) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Андрей Талалаев и Владимир Федотов.

- Поделитесь впечатлениями о матче, - вопрос Федотову.
- На мой взгляд, это была заслуженная победа. Мы контролировали первый тайм, и то, что он закончился со счетом 1:0 – большая удача для соперника. У нас были очень хорошие подходы к воротам. Могу здесь отметить голкипера «Ахмата», который взял пару мертвых мячей. Второй тайм не изменил соотношение сил. Мы чувствовали себя уверенно до гола, который все перевернул. Футболисты «Ахмата» вытащили из себя последние силы, финальный штурм был нелегким. Но мы не дрогнули, отоборонялись и заслуженно взяли три очка.

- Когда мы увидим на поле Юсупова, Джанаева и Жоаозиньо?
- Жоаозиньо здесь, с нами, и при других обстоятельствах мог появиться на поле уже сегодня. Джанаев также у нас в обойме, тренируется по полной программе и находится в прекрасной форме. Юсупова мы оставили дома. Он проходит последний курс реабилитации, но тоже в строю и не испытывает боли в ноге.

- Прошла жеребьевка Лиги конференций. Какие у вас ожидания от противостояния с «Партизаном»?
- Нас ожидает очень непростой соперник - один из лидеров сербского чемпионата. Это флагман футбола Сербии, поэтому намечается очень хорошее противостояние. Наша задача – восстановить силы, на что мы и потратим ближайшие дни подготовки. Единственное, обидно, что нас снова не будут поддерживать наши болельщики. Сегодня мы видели, какая атмосфера была на стадионе, и как зрители помогли команде организовать финальный штурм. Это здорово. А мы, к сожалению, будем этого лишены.

«ХОЧУ УВЕРИТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ, ЧТО МЫ МОЖЕМ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ»

- Расскажите, как вам игра, - вопрос Талалаеву.
- Самое главное, что должно быть в футболе – реализация. Если в первом матче из трех голевых моментов мы реализовали два, а потом спокойно играли по счету, то сегодня в первом тайме мы действовали неправильно. Мы давали установку, что вскрывать оборону «Сочи» надо флангами, как можно чаще переворачивать игру, заходить с флангов и дальше находить адресатов в штрафной. К сожалению, ни Конате головой, ни Уткин прострел с линии вратарской не смогли реализовать. А первый же штрафной у наших ворот закончился голом, причем забил его наш футболист, который не должен был там оказаться.

Сказывается то, что у нас очень много новых футболистов. Плюс перед этой игрой не было двух лидеров, поэтому первый тайм получился неудовлетворительным. В перерыве у нас состоялся серьезный разговор, и на второй тайм команда вышла с другим настроением и в другом состоянии. Плюс, хорошо в игру вошли футболисты, которые изменили схему. Мы удвоили позиции на флангах, у нас стало получаться заходить в штрафную, но не хватило реализации. Четыре прострела мы сделали в никуда.

Порадовало наличие характера и функциональное состояние. Мы в концовке прижали соперника, который имеет преимущество, как минимум, в два еврокубковых матча. То есть «Сочи» лучше готов. Это хороший показатель. Когда вернутся наши прошлогодние лидеры Бериша и Полярус, они дадут другое качество на флангах. Плюс Швец вернется в середину поля. А пока не хватает сыгранности. По первому тайму хорошо было видно, что центральные полузащитники Уткин и Коновалов имеют хороший потенциал, но пока делают не то, что нужно. Это даже видно в простых эпизодах со штрафными. Мы говорим ребятам, что каждый штрафной удар должен идти в створ, а вместо этого игроки засаживают по воробьям. Во втором тайме было два штрафных, мяч отскакивал, и можно было забивать. То есть, опасные моменты возникали тогда, когда мы били в створ ворот. Это выполнение установки, игровых характеристик и дисциплины.

Кроме того, мы совершаем ошибки в обороне. Гудиев ценой собственной почки отстоял ворота с «Крыльями Советов» и сейчас вынужден был пропустить игру. У него серьезная травма. Кровь идет откуда не нужно. Но мы надеемся, что он быстро восстановится. Георгий Шелия вышел и посильно нам сегодня помог. Он очень хорошо играет ногами и быстро разводит мячи, но ему не хватает сыгранности с новой линией обороны. Лысцов с Нижичем не разобрались, и мы пропустили совсем необязательный второй мяч. Но не могу сказать, что у соперника было глобальное преимущество. Игра была ближе к ничейной. Хочу уверить наших болельщиков, что мы можем играть лучше, и второй тайм это показал. Мы поедем в Казань, чтобы доказать это.

источник: «Советский спорт»
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