Владимир Федотов: Футболисты «Ахмата» вытащили из себя последние силы, но «Сочи» не дрогнул

- Поделитесь впечатлениями о матче, - вопрос Федотову.

- На мой взгляд, это была заслуженная победа. Мы контролировали первый тайм, и то, что он закончился со счетом 1:0 – большая удача для соперника. У нас были очень хорошие подходы к воротам. Могу здесь отметить голкипера «Ахмата», который взял пару мертвых мячей. Второй тайм не изменил соотношение сил. Мы чувствовали себя уверенно до гола, который все перевернул. Футболисты «Ахмата» вытащили из себя последние силы, финальный штурм был нелегким. Но мы не дрогнули, отоборонялись и заслуженно взяли три очка.

- Когда мы увидим на поле Юсупова, Джанаева и Жоаозиньо?

- Жоаозиньо здесь, с нами, и при других обстоятельствах мог появиться на поле уже сегодня. Джанаев также у нас в обойме, тренируется по полной программе и находится в прекрасной форме. Юсупова мы оставили дома. Он проходит последний курс реабилитации, но тоже в строю и не испытывает боли в ноге.

- Прошла жеребьевка Лиги конференций. Какие у вас ожидания от противостояния с «Партизаном»?

- Нас ожидает очень непростой соперник - один из лидеров сербского чемпионата. Это флагман футбола Сербии, поэтому намечается очень хорошее противостояние. Наша задача – восстановить силы, на что мы и потратим ближайшие дни подготовки. Единственное, обидно, что нас снова не будут поддерживать наши болельщики. Сегодня мы видели, какая атмосфера была на стадионе, и как зрители помогли команде организовать финальный штурм. Это здорово. А мы, к сожалению, будем этого лишены.

«ХОЧУ УВЕРИТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ, ЧТО МЫ МОЖЕМ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ»

- Расскажите, как вам игра, - вопрос Талалаеву.

- Самое главное, что должно быть в футболе – реализация. Если в первом матче из трех голевых моментов мы реализовали два, а потом спокойно играли по счету, то сегодня в первом тайме мы действовали неправильно. Мы давали установку, что вскрывать оборону «Сочи» надо флангами, как можно чаще переворачивать игру, заходить с флангов и дальше находить адресатов в штрафной. К сожалению, ни Конате головой, ни Уткин прострел с линии вратарской не смогли реализовать. А первый же штрафной у наших ворот закончился голом, причем забил его наш футболист, который не должен был там оказаться.

Сказывается то, что у нас очень много новых футболистов. Плюс перед этой игрой не было двух лидеров, поэтому первый тайм получился неудовлетворительным. В перерыве у нас состоялся серьезный разговор, и на второй тайм команда вышла с другим настроением и в другом состоянии. Плюс, хорошо в игру вошли футболисты, которые изменили схему. Мы удвоили позиции на флангах, у нас стало получаться заходить в штрафную, но не хватило реализации. Четыре прострела мы сделали в никуда.