Дмитрий Селюк: Не верю, что Месси уйдет из «Барселоны», клуб и лига найдут компромисс

- Вы не раз говорили, что Месси не уйдет из «Барселоны» и завершит карьеру в Каталонском клубе. Но все де уходит.

- Я и сейчас не верю, что он уйдет. Настолько Месси и «Барселона» тесно переплетены, что я не понимаю, для чего уходить. Зачем? Ему осталось играть год-два. Либо есть что-то такое, чего мы не знаем.

- Есть объективная реальность, она и прижала руководство «Барсы» к стенке. Миллиардный долг клуба, клуб не вписывается в требования Ла лиги по зарплате Месси. И руководство каталонского клуба переводит все стрелки на лигу. А мы-то мечтаем, чтобы он остался.

- Месси – это же специфичный футбольный продукт. Зарплата – далеко не самое главное в его доходах. Лео является лакомным куском для рекламодателей. Это он приносит часть доходов клубу, а не наоборот.

- Его отец сказал, что они готовы ужаться оп зарплате.

- Ну, вот, видите, зарплата здесь не на первом месте. Другое дело, что в период пандемии многие потенциальные рекламодатели сильно ужались.

- Считается, что Ла лига с уходом аргентинца потеряет в привлекательности.

- Это очевидно: Роналду ушел, Рамос, теперь еще и Месси. А это все знаковые фигуры. Но уйти он может только в два клуба – «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Вряд ли еще кто-то может на него претендовать.

- Скоро президент «Барсы» выступит с заявлением, где все объяснит. Но вы все же не верите, что Месси уйдет.

- Не верю. Думаю, походят по кругу и найдут какой-то компромисс.