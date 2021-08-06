Баринов притормозил «Локомотив». Железнодорожники довольствовались ничьей в Уфе

Гости вообще могли уехать из столицы Башкортостана без очков, пропустив с пенальти за спорный фол Дмитрия Баринова. Москвичей выручили замены Марко Николича. Его команда отыгралась в меньшинстве.
В «Локомотиве» предпочитают не говорить, а побеждать. В клубе никак не комментируют трансферные слухи, даже переход в «Краснодар» лидера команды Крыховяка. Заявившего, что его вынудили сменить прописку.
Правда, сумму отступных в 5 миллионов евро за полузащитника Тикнизяна, выкупленного у ЦСКА, железнодорожники назвали взятой с потолка. Новичок остался в запасе. А в стартовом составе вышел бразильский защитник Пабло. Он заменил своего соотечественника Мурило, успешно сыгравшего в дерби с ЦСКА (1:0). Возможно, последнему из них противопоказана синтетика. Напомним, поле в Уфе остается единственным искусственным в РПЛ.
Уфимцы, стесненные скромным бюджетом, несмотря на два поражения на старте чемпионата от ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3), произвели приятное впечатление. Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед игрой заявил, что соперник проиграл не по делу.
Алексей Стукалов с первых минут бросил в бой атакующего полузащитника Касинтуру, который бороздил левую бровку. Еще в прошлом сезоне анголец играл в мини-футбол за «Новую генерацию». На большом поле ему не хватает физики, зато с лирикой все в порядке. С мячом на «ты», старается играть накоротке, его передачи отличаются точностью и изяществом.
Впрочем, французский форвард гостей Камано не менее искусно выложил мяч под удар Жемалетдинову уже на восьмой минуте. Однако автор трех голов в двух предыдущих матчах и победного в дерби с ЦСКА ухитрился из штрафной пробить в «молоко».
Вскоре защитник железнодорожников Магкеев начал активно голосовать в чужой штрафной, требуя пенальти за попадание мяча в руку центрального защитника хозяев Журавлева. Рефери из Питера Сиденков – ноль внимания, промолчала и комната VAR. Кстати, сам Магкеев в недавнем дерби рисковал схлопотать «пендаль», когда мяч после длинной передачи армейца Дивеева попал ему в руку. Судья же посчитал, что она находилась в естественном положении. При этом остается вопрос: почему Магкеев, активно обнимавший форварда Заболтоного, только в последний момент увидел мяч, летевший чуть ли не полчаса?
Это в квалификации еврокубков, где не работает VAR, судьи пропускают мелкие нарушения проавил в штрафной. В РПЛ все по-другому. Перед самым свистком на перерыв подвел Баринов, атаковавший соперника на грани фола. К огорчению сидевшего на трибуне тренера сборной России Виктора Онопко. Монитор заставил рефери подписать участнику Евро-2020 «смертный приговор» - пенальти и желтая карточка, оказавшаяся для железнодорожника второй.
Опытный капитан хозяев Иванов (бронзовый призер Евро-2008), любящий обсуждать каждый судейский свисток, с «точки» не промахнулся.
Пришлось Николичу перестраивать ряды. Наконец, он показал хорватского защитника-новичка Едвая. Потом вышли Лесакович и Живоглядов. Тренер угадал с заменами. Белорус Лесакович расчетливым обводящим ударом левой ногой с линии штрафной после скидки Куликова сравнял счет.
А ведь хозяева к тому времени должны были вести 2:0, а то и 3:0. Не загуби Журавлев и Кротов жирные моменты.
Свежие Зе Луиш и Миранчук не помогли одному из лидеров чемпионата одержать волевую победу. Тикнизян же весь матч провел на скамейке запасных.
СТАТИСТИКА
«Уфа» - «Локомотив» - 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 Иванов (45+8, пен.), 1:1 Лисакович (73).
Вратари: Беленов – Гильерме.
Удаление: Баринов («Локомотив», 45+6, 2 ж.к.).
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
6 августа. Уфа. 500 зрителей.