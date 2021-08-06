Баринов притормозил «Локомотив». Железнодорожники довольствовались ничьей в Уфе

Гости вообще могли уехать из столицы Башкортостана без очков, пропустив с пенальти за спорный фол Дмитрия Баринова. Москвичей выручили замены Марко Николича. Его команда отыгралась в меньшинстве.

В «Локомотиве» предпочитают не говорить, а побеждать. В клубе никак не комментируют трансферные слухи, даже переход в «Краснодар» лидера команды Крыховяка. Заявившего, что его вынудили сменить прописку.

Правда, сумму отступных в 5 миллионов евро за полузащитника Тикнизяна, выкупленного у ЦСКА, железнодорожники назвали взятой с потолка. Новичок остался в запасе. А в стартовом составе вышел бразильский защитник Пабло. Он заменил своего соотечественника Мурило, успешно сыгравшего в дерби с ЦСКА (1:0). Возможно, последнему из них противопоказана синтетика. Напомним, поле в Уфе остается единственным искусственным в РПЛ.

Уфимцы, стесненные скромным бюджетом, несмотря на два поражения на старте чемпионата от ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3), произвели приятное впечатление. Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед игрой заявил, что соперник проиграл не по делу.

Алексей Стукалов с первых минут бросил в бой атакующего полузащитника Касинтуру, который бороздил левую бровку. Еще в прошлом сезоне анголец играл в мини-футбол за «Новую генерацию». На большом поле ему не хватает физики, зато с лирикой все в порядке. С мячом на «ты», старается играть накоротке, его передачи отличаются точностью и изяществом.