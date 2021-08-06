Алексей Стукалов: «Уфа» не реализовала свои моменты и потеряла очки

- «Уфа» впервые в этом сезоне повела в счете и в целом вела игру. Что у вас получилось изменить в игре по сравнению с предыдущими матчами?

- Игра была равная до удаления. Во втором тайме мы, к сожалению, не реализовали свои моменты. Соперник совершил два удара по нашим воротам, и один из них закончился голом. К сожалению, мы сегодня потеряли очки.

- Отмечу, что в двух предыдущих встречах мы тоже достойно выглядели. Где-то нам не хватило удачи в игре с ЦСКА и «Динамо». Там мы тоже могли набирать очки. У нас не было никаких упаднических настроений. Если бы нас вчистую обыгрывали – это одно. Но мы где-то рядом ходили. Мы настраивались на «Локомотив». Это хорошая, играющая команда. В какой-то степени с ним нам было играть даже проще, чем с «Динамо» и ЦСКА, которые выбирали тактику контригры. Мы немного видоизменили схему и хорошо вошли в игру. К сожалению, Жамалетдинов получил травму на предыгровой тренировке, а так, он тоже планировался. За счет изменения схемы и свежей крови дали положительный результат. Мы сдвинулись с мертвой точки. Это положительный момент.

- Эгаш Касинтура заявлен в РПЛ как нападающий, но сегодня вышел играть слева на фланге в защите. Кто он по позиции?

- Мы рассматриваем эту схему не как пять защитников. Он у нас играет как линейный футболист, нацеленный на атаку. Сегодня он создал достаточно остроты и замена правого защитника «Локомотива» в перерыве об этом говорит. Туда отправили Рыбчинского – более быстрого футболиста. Это говорит само за себя.

«Нам ясно, что каждую игру мы должны начинать с минус один»

- Прокомментируйте игру, - вопрос Николичу.

- Во-первых, ничего особенного я не буду комментировать. Хочу лишь поздравить команду, что она сегодня сражалась в сложных условиях. Мы заработали одно очко, а могли взять три. Могли пропустить, и вообще не заработать очков. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас на этом матч, несмотря на долгое путешествие в Уфу из Москвы. У нас теперь в копилке семь очков после трех туров. По игре ничего не буду говорить. Мы очень тяжело начали этот чемпионат. Была явная ошибка в матче первого тура на четвертой минуте, когда нам отменили забитый Крыховяком мяч. Потом случилась явная ошибка во втором туре, когда мы пропустили мяч со штрафного в игре с ЦСКА. Думаю, что завтра тоже будем считать явной ошибкой, как пропустили мяч сегодня. Нам ясно, что каждую игру мы должны начинать с минус один, а потом разворачивать ее в нашу сторону.