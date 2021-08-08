Запоминающийся дебют Макарова! Вышел на замену и сделал победный гол в ворота ЦСКА

«ДИНАМО» ГОТОВО К ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКЕ?

После тех штормов, в которые угодили остальные московские клубы, «Динамо» стало последней надеждой на чемпионскую интригу в РПЛ. Тем более, что и причин для этого хватает – бело-голубые развиваются планомерно, ведут сколь разумную, столь и задорную кадровую политику, да еще и стартовали с двух выездных побед подряд в Ростове и Уфе. Столичное дерби с ЦСКА должно было подтвердить, насколько Сандро Шварц со своей молодежью готов бросить перчатку Петербургу. Несмотря на неоднозначный первый тайм, во втором динамовцы подтвердили свои чемпионские амбиции.

По сравнению с предыдущим туром немецкий специалист не сделал ни одного изменения в стартовом составе, так что уже можно говорить о том, что старт сезона Роман Евгеньев, Гильермо Варела, Дмитрий Скопинцев, Вячеслав Грулев и Сильвестр Игбун проводят в роли запасных. На скамейке начал игру и последний новичок Денис Макаров, но он только приехал в команду, так что тут далеко идущих выводов делать не стоит. Он вышел на замену на последние полчаса.

Предсказуемость состава и игровых идей сыграла с бело-голубыми плохую шутку. Соперник очень здорово начал матч, прижал хозяев и быстро открыл счет, тогда как средняя линия динамовцев оказалась не готова к такой активности. В первом тайме подопечные Шварца оказались парализованы четкой структурой армейцев и агрессивностью их прессинга.

ВЛАШИЧ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СТАРТ, ЧИДЕРА НАКРУЧИВАЕТ ПАРШИВЛЮКА

Алексей Березуцкий мало-помалу определяется с игроками основы, которая в предыдущих матчах казалась размытой. После проигранного дерби с «Локомотивом» (1:2) он сделал две замены, и одна из них вынужденная, ведь Наир Тикнизян отпросился в Черкизово. Любопытен не этот факт, а сам выбор наставника, ведь имея в распоряжении Кирилла Набабкина, Константина Марадишвили и Бактийора Зайнутдинова (Георгий Щенников травмирован), он определил на левый край обороны… Ивана Облякова.

Так что вкупе с Якой Бийолом в центре защитная линия армейцев не выглядит монолитной. А если учесть, что Федор Чалов по-прежнему выходит на правом фланге атаки, то сразу три футболиста ЦСКА играют не на своих родных позициях. Форвард очень слабо смотрелся на краю и за 64 минуты ничем полезным не запомнился.

Второе изменение выглядит ключевым – впервые с начала чемпионата с первых минут на поле появился ключевой полузащитник Никола Влашич (наставник объяснил это тем, что игрок решил с клубом все трансферные вопросы), и армейцы сразу стали выглядеть намного интереснее в финальной трети поля. Впрочем, счет они открыли без участия хорвата. Антон Заболотный здорово зацепился за длинную передачу и скинул мяч Чидера Эджуке. Тот прорвался в штрафную, развернул Сергея Паршивлюка и рикошетом от оппонента выстрелил под перекладину.

Эджуке прорвался по флангу и ввалил под перекладину. Шунин лишь развел руками 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/WNZD7re7x5 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021

ДВА МОМЕНТА НЖИ

Смотревшие матч с трибуны новый главный тренер сборной России Валерий Карпин и звезда НХЛ Александр Овечкин наблюдали в первые 20 минут почти тотальное преимущество ЦСКА. Помимо гола армейцы имели еще два хороших момента, но Заболотному (головой с угла вратарской) и Влашичу (из-за пределов штрафной) не хватило точности.

Хозяева пришли в себя только к середине тайма – перехватили инициативу, стали лучше держать мяч и опасно приближаться к владениям Игоря Акинфеева. Хорошие моменты имели Константин Тюкавин и Клинтон Нжи, наносившие удары из пределов штрафной, но, как и Диего Лаксальт, они также не смогли попасть в створ. А под занавес тайма все тот же Нжи классно пробил головой под перекладину с линии штрафной. В общем, центр обороны команды Березуцкого под давлением регулярно допускает ошибки. Ждем возвращения Хердура Магнуссона. По-прежнему не очень уверенно чувствует себя и Максим Мухин, на котором лежит основная задача по зачистке опорной зоны. Так было и против «Локо», и против «Динамо».

Отметим также, что появление в обороне Облякова связало руки Марио Фернандесу. Русский бразилец действовал более осторожно и ближе к своим воротам, поэтому в ходе нескольких контратак хозяев на мгновение создавалось впечатление, что армейцы обороняются в три защитника – Обляков периодически застревал где-то впереди. Через его зоны прошло несколько перспективных вылазок, но Арсену Захаряну очень не хватало эффективности.

ЗАХАРЯН И МАКАРОВ ДЕЛАЮТ ГОЛЫ ДЛЯ ФОМИНА

Начало второго тайма получилось скомканным – конкретики впереди не хватало ни тем, ни другим. Армейцы могли бы спокойно выстоять, если бы не выбор Облякова и Бийола в обороне. Первого Захарян обыграл, а от второго получил по ногам и заработал пенальти. Причем эпизод не требовал такого отчаянного подката от словенца, но ему не хватило хладнокровия, и он врезался в уже расставшегося с мячом юниора. Фомин уверенно реализовал уже третий подряд пенальти в двух последних играх и отпраздновал гол с футболкой Даниила Лесового (он накануне перенес операцию на колене) в руках.

Фомин четко реализовал пенальти и красиво передал привет Лесовому 💪🏻 pic.twitter.com/huI3wgoS87 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 8, 2021

После этого преимущество динамовцев уже не вызывало сомнений, а армейцам не удавалась вообще никакая контригра. В немалой степени потому, что еще до перерыва получил повреждение и уступил место на поле Эмилю Бохинену Антон Заболотный. В его отсутствие еще сильнее бросилось в глаза, что выход в атаку у красно-синих отработан очень слабо. Им не удавалось не то что доставить мяч в штрафную, но даже довести до Влашича на чужой половине поля. Не помогает своими заменами команде и Березуцкий – Заболотного и Чалова по ходу матча заменили центральные полузащитники Бохинен и Кристиян Бистрович, тогда как Константин Кучаев вышел только на 15 минут.

Так что второй гол Фомина не стал сюрпризом. Скорее он должен вызывать ужас у болельщиков ЦСКА. Вышедший на замену Макаров сильно выстрелил из-за пределов штрафной (опять Обляков вместе с опорниками не смог заблокировать удар), Акинфеев отбил мяч перед собой, а Фомин сыграл на добивание. Причем в момент удара партнера полузащитник был в метре от линии офсайда, а на мяче оказался в нескольких метрах от защитников. Вот так они играют роли статичных зрителей. Этот удар для «Динамо» был уже 11-м (!) за 28 минут второго тайма, тогда как ЦСКА к тому времени после перерыва не пробил ни разу. Более чем показательная статистика.

Березуцкий еще десяток минут понаблюдал за страданиями своих подопечных, а потом стал снимать их с игры, признав поражение. Чем иначе объяснить замену Влашича на Владислава Яковлева на 83-й минуте? Динамовцы одержали заслуженную победу и по итогам трех туров вместе с «Зенитом» и «Рубином» (вырвали три очка у «Ахмата») возглавили турнирную таблицу РПЛ. Впервые с 2003 года они выиграли три стартовых матча, надолго ли им хватит сил? Уж больно молодая команда. В следующем туре им ехать в Грозный, а Березуцкого в Ростове проэкзаменует Юрий Семин.

РПЛ. 3-й тур

«Динамо» – ЦСКА – 2:1 (0:1)

Голы: Эджуке, 8 – 0:1. Фомин, 58 – с пенальти – 1:1. Фомин, 73 – 2:1.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 84), Ордец, Вальбуэна, Лаксальт, Шиманьски, Моро (Скопинцев, 84), Фомин, Захарян, Нжи (Макаров, 62), Тюкавин (Грулев, 71).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин (Марадишвили, 83), Ахметов (Кучаев, 83), Чалов (Бистрович, 64), Влашич (Яковлев, 83), Эджуке, А. Заболотный (Бохинен, 43).

Предупреждения: Фомин, 21. Захарян, 45+2. Бийол, 57. Лаксальт, 72.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).