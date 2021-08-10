«Спартак» не устоял и в Лиссабоне. Экс-игрок «Локо» Мариу отправил москвичей в Лигу Европы

СОБОЛЕВ В ЗАПАСЕ, ЛОМОВИЦКИЙ В ОСНОВЕ
Москвичи приехали на ответную встречу после домашних 0:2 и в таком эмоциональном состоянии, что все заранее отправили их в Лигу Европы. Сложно было поверить, что при показываемой ими результативности (один гол с игры в четырех официальных матчах), им удастся отыграться. Так оно и вышло – в атаке команда так ничего и не создала, большую часть времени отсиживаясь в обороне.
Вдобавок к слабой игре продолжает удивлять и наставник красно-белых Руй Витория, отправивший в стартовый состав Александра Ломовицкого. Он расположился на левом краю полузащиты. И если Виктор Мозес с Квинси Промесом травмированы, то Резиуан Мирзов остался на скамейке запасных. Как и проваливший старт сезона Александр Соболев, которого сменил забивший отличный мяч «Нижнему Новгороду» Эсекиэль Понсе.
Также отметим возвращение в основу Георгия Джикии, Романа Зобнина и Наиля Умярова (спасибо, что наконец не вышел Йоррит Хендрикс). Они составили дуэт в центре поля, а Джордан Ларссон взял на себя роль второго форварда. Таким образом, португальский специалист вновь значительно перетряхнул состав, все сильнее размывая представление об оптимальном сочетании игроков.
ШЕСТЬ «ЗАЩИТНИКОВ» ВИТОРИИ
Формально расстановка спартаковцев была 4-4-2, но эта формация Витории получилась суперосторожной, больше похожей на 6-2-2 – игравшие на краях Ломовицкий и Зелимхан Бакаев опускались на одну линию с защитниками, и по эпизодам можно было видеть сразу шесть игроков гостей в одной «строчке».
Это решение можно понять. В первой игре португальцы разрывали проникающими передами зоны между крайними и центральными защитниками, поэтому идея заключалась в том, чтобы Николай Рассказов и Айртон имели возможность действовать ближе к Самюэлю Жиго и Джикии. К тому же пропускать красно-белым было категорически нельзя – третий гол окончательно хоронил их шансы на выход в следующий раунд.
Однако объем работы российских вингеров получился слишком велик. Им требовалось вспахивать всю бровку, что заметно «съедало» их силы, а в контратаку стартовать из очень глубоких позиций. В результате убегать туда оказалось банально некому, ведь за линией мяча оказывались сразу восемь полевых игроков. Так что на чужую половину поля после отбора мяча спартаковцы выйти не могли, и вместо быстрого выхода приходилось придерживать мяч, отчего терялись скорость и свободные зоны в обороне соперника.
ДАВЛЕНИЕ ВЫДЕРЖАЛИ
К чести москвичей, они дисциплинированно выполняли задание тренера в обороне и в первые 20 минут не позволили хозяевам придумать ничего интересного. Однако затем стали сказываться класс и физическая готовность. Футболисты «Бенфики», пользуясь отсутствием контригры, заперли спартаковцев в штрафной, вновь стали разрывать фланги и проводить атаку за атакой.
Все чаще не успевали вернуться Бакаев и Ломовицкий, и страховать крайних приходилось опорникам Умярову и Зобнину, но за счет оголения собственной зоны ответственности. В середине тайма пару раз казалось, что оборона гостей вот-вот дрогнет, но она выстояла и оставшееся до перерыва время провела достаточно уверенно.
Вот только у чужих ворот красно-белые ничем не отметились, а наиболее интересную атаку провели уже в компенсированное к первому тайму время, да и завершилась она ударом Айртона из-за пределов штрафной в руки вратарю рикошетом от защитника. Так что как и в Москве, в раздевалки команды ушли при нулях на табло, но на сей раз они были на руку «орлам».
МАРИУ НАПОМИНАЕТ О СЕБЕ
Вторую половину красно-белые начали агрессивнее и несколько раз перспективно вскрыли фланг Алехандро Гримальдо, но сыгранности и конкретики в завершении им не хватило, а затем все встало на свои места. «Бенфика» вновь закружила вокруг штрафной Александра Максименко и открыла счет. Это опорники Умяров и Зобнин в очередной раз пропустили мяч за спину, чем португальцы и воспользовались. Первый удар Джикия накрыл, но экс-железнодорожник Жоау Мариу удачно сыграл на подборе и прошил частокол ног.
Португальцы очень эмоционально отпраздновали взятие ворот, потому что понимали – в вопросе выхода в следующий раунд Лиги чемпионов поставлена окончательная точка. Они окончательно уверовали в успех и стали спокойно за счет контроля вести матч к победе. У Витории ответных ходов, чтобы удивить соперника, не нашлось. Замена Бакаева на Мирзова лишь подчеркнула беспомощность наставника москвичей, но стоит отметить, что в этом не вполне его вина – понятно, что без Мозеса и Промеса атака «Спартака» заметно теряет в классе.
Второй гол в ворота Максименко пришел уже в компенсированное время, и вновь его сделал Мариу. На сей раз после его удара к мячу первым успел Роман Яремчук, с помощью аж двух рикошетов сделавший первое результативное действие в новой команде. Впрочем, гол записан на счет Жиго.
Впечатления эта игра оставила двоякие. С одной стороны, на тех руинах, которые представляла собой команда Витории на старте сезона, начинает что-то строиться. И если бы это была первая игра в двухраундовом противостоянии, мы бы красно-белых хвалили. С другой, сравнительные успехи в обороне достигнуты за счет практически полной потери атакующей игры, а по факту «Спартак» проиграл на старте четыре матча из пяти, а такая серия может вогнать в депрессию любую команду. Может, в Лиге Европы дела сложатся лучше?
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Ответный матч
«Бенфика» - «Спартак» - 2:0 (0:0)
Голы: Мариу, 57 – 1:0. Жиго, 90+2 – в свои ворота – 2:0.
«Бенфика»: Влаходимос, Лукас, Отаменди, Вертонген (Морато, 46), Гонсалвеш (Мораис, 77), Мариу, Вайгль, Гримальдо, Пицци (Эвертон, 65), Рафаэл Силва (Таарабт, 86), Рамуш (Яремчук, 65).
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров (Крал, 65), Зобнин, Бакаев (Мирзов, 65), Ларссон (Игнатов, 81), Ломовицкий, Понсе (Соболев, 81).
Предупреждения: Отаменди, 16. Ломовицкий, 25. Ларссон, 68. Вайгль, 70.
Судья: Тейлор (Англия).
Первый матч – 2:0.