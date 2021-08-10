«Спартак» не устоял и в Лиссабоне. Экс-игрок «Локо» Мариу отправил москвичей в Лигу Европы

Это решение можно понять. В первой игре португальцы разрывали проникающими передами зоны между крайними и центральными защитниками, поэтому идея заключалась в том, чтобы Николай Рассказов и Айртон имели возможность действовать ближе к Самюэлю Жиго и Джикии. К тому же пропускать красно-белым было категорически нельзя – третий гол окончательно хоронил их шансы на выход в следующий раунд.

Формально расстановка спартаковцев была 4-4-2, но эта формация Витории получилась суперосторожной, больше похожей на 6-2-2 – игравшие на краях Ломовицкий и Зелимхан Бакаев опускались на одну линию с защитниками, и по эпизодам можно было видеть сразу шесть игроков гостей в одной «строчке».

Также отметим возвращение в основу Георгия Джикии, Романа Зобнина и Наиля Умярова (спасибо, что наконец не вышел Йоррит Хендрикс). Они составили дуэт в центре поля, а Джордан Ларссон взял на себя роль второго форварда. Таким образом, португальский специалист вновь значительно перетряхнул состав, все сильнее размывая представление об оптимальном сочетании игроков.

Вдобавок к слабой игре продолжает удивлять и наставник красно-белых Руй Витория, отправивший в стартовый состав Александра Ломовицкого. Он расположился на левом краю полузащиты. И если Виктор Мозес с Квинси Промесом травмированы, то Резиуан Мирзов остался на скамейке запасных. Как и проваливший старт сезона Александр Соболев, которого сменил забивший отличный мяч «Нижнему Новгороду» Эсекиэль Понсе.

Москвичи приехали на ответную встречу после домашних 0:2 и в таком эмоциональном состоянии, что все заранее отправили их в Лигу Европы. Сложно было поверить, что при показываемой ими результативности (один гол с игры в четырех официальных матчах), им удастся отыграться. Так оно и вышло – в атаке команда так ничего и не создала, большую часть времени отсиживаясь в обороне.

Однако объем работы российских вингеров получился слишком велик. Им требовалось вспахивать всю бровку, что заметно «съедало» их силы, а в контратаку стартовать из очень глубоких позиций. В результате убегать туда оказалось банально некому, ведь за линией мяча оказывались сразу восемь полевых игроков. Так что на чужую половину поля после отбора мяча спартаковцы выйти не могли, и вместо быстрого выхода приходилось придерживать мяч, отчего терялись скорость и свободные зоны в обороне соперника.

ДАВЛЕНИЕ ВЫДЕРЖАЛИ

К чести москвичей, они дисциплинированно выполняли задание тренера в обороне и в первые 20 минут не позволили хозяевам придумать ничего интересного. Однако затем стали сказываться класс и физическая готовность. Футболисты «Бенфики», пользуясь отсутствием контригры, заперли спартаковцев в штрафной, вновь стали разрывать фланги и проводить атаку за атакой.

Все чаще не успевали вернуться Бакаев и Ломовицкий, и страховать крайних приходилось опорникам Умярову и Зобнину, но за счет оголения собственной зоны ответственности. В середине тайма пару раз казалось, что оборона гостей вот-вот дрогнет, но она выстояла и оставшееся до перерыва время провела достаточно уверенно.

Вот только у чужих ворот красно-белые ничем не отметились, а наиболее интересную атаку провели уже в компенсированное к первому тайму время, да и завершилась она ударом Айртона из-за пределов штрафной в руки вратарю рикошетом от защитника. Так что как и в Москве, в раздевалки команды ушли при нулях на табло, но на сей раз они были на руку «орлам».

МАРИУ НАПОМИНАЕТ О СЕБЕ

Вторую половину красно-белые начали агрессивнее и несколько раз перспективно вскрыли фланг Алехандро Гримальдо, но сыгранности и конкретики в завершении им не хватило, а затем все встало на свои места. «Бенфика» вновь закружила вокруг штрафной Александра Максименко и открыла счет. Это опорники Умяров и Зобнин в очередной раз пропустили мяч за спину, чем португальцы и воспользовались. Первый удар Джикия накрыл, но экс-железнодорожник Жоау Мариу удачно сыграл на подборе и прошил частокол ног.

Португальцы очень эмоционально отпраздновали взятие ворот, потому что понимали – в вопросе выхода в следующий раунд Лиги чемпионов поставлена окончательная точка. Они окончательно уверовали в успех и стали спокойно за счет контроля вести матч к победе. У Витории ответных ходов, чтобы удивить соперника, не нашлось. Замена Бакаева на Мирзова лишь подчеркнула беспомощность наставника москвичей, но стоит отметить, что в этом не вполне его вина – понятно, что без Мозеса и Промеса атака «Спартака» заметно теряет в классе.

Второй гол в ворота Максименко пришел уже в компенсированное время, и вновь его сделал Мариу. На сей раз после его удара к мячу первым успел Роман Яремчук, с помощью аж двух рикошетов сделавший первое результативное действие в новой команде. Впрочем, гол записан на счет Жиго.

Впечатления эта игра оставила двоякие. С одной стороны, на тех руинах, которые представляла собой команда Витории на старте сезона, начинает что-то строиться. И если бы это была первая игра в двухраундовом противостоянии, мы бы красно-белых хвалили. С другой, сравнительные успехи в обороне достигнуты за счет практически полной потери атакующей игры, а по факту «Спартак» проиграл на старте четыре матча из пяти, а такая серия может вогнать в депрессию любую команду. Может, в Лиге Европы дела сложатся лучше?

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Ответный матч

«Бенфика» - «Спартак» - 2:0 (0:0)

Голы: Мариу, 57 – 1:0. Жиго, 90+2 – в свои ворота – 2:0.

«Бенфика»: Влаходимос, Лукас, Отаменди, Вертонген (Морато, 46), Гонсалвеш (Мораис, 77), Мариу, Вайгль, Гримальдо, Пицци (Эвертон, 65), Рафаэл Силва (Таарабт, 86), Рамуш (Яремчук, 65).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров (Крал, 65), Зобнин, Бакаев (Мирзов, 65), Ларссон (Игнатов, 81), Ломовицкий, Понсе (Соболев, 81).

Предупреждения: Отаменди, 16. Ломовицкий, 25. Ларссон, 68. Вайгль, 70.

Судья: Тейлор (Англия).

Первый матч – 2:0.