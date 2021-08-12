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Леонид Слуцкий: Такой драматичной игры у меня не было никогда в жизни
12 августа 23:06
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Рубин"

Леонид Слуцкий: Такой драматичной игры у меня не было никогда в жизни

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после второго матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций ответил на вопросы журналистов.

- Ваше мнение по игре.

- Весь драматизм ситуации сложился в последние секунды этого матча. Поэтому сейчас что-то конструктивно анализировать после столь эмоциональной концовки мне достаточно сложно.

- Вам не кажется, что «Ракув», который при всем к нему уважении, стоит чуть ли не дешевле, чем один Кварацхелия, доминировал на поле, чем очень удивил болельщиков «Рубина»?

- Не согласен, что гости доминировали. Была равная, тяжелая игра с взаимными шансами. Это да.

- Тренер соперника высказался, что судейство было предвзятое. Как оцените судейство и момент с Самошниковым?

- На мой взгляд, первой желтой карточки не было. Но с другой стороны, Самошников знал, что у него есть предупреждение, поэтому здесь ключевым моментом является второй «горчичник», а не первый.

- Интересно было увидеть Мусаева слева, потому что обычно он выходил в центре обороны. Почему приняли такое решение?

- Потому что Бегич вообще никогда не играл левого защитника. Как и Уремович. А у Мусаева какая никакая но была практика. В «Зените» он довольно часто выходил на этой позиции.

- Почему пенальти бил Хакшабанович?

- Потому что не было Деспотовича.

- Почему девятку вышел играть Костюков, а не Иван Игнатьев?

- Потому что мы понимали, что придется вести много верховых единоборств. Костюков умеет цепляться за мячи спиной. В этом компоненте он сильнее Игнатьева.

- «Рубин» в чемпионате идет прекрасно, но в еврокубках это совсем другая команда. Почему?

- Не скажу, что это другая команда. По качеству игры мы играли примерно одинаково.

- Оцените «Ракув» с позиций чемпионата России. На каком месте могла бы находиться команда в РПЛ?

- Сложно сказать, но это очень крепкая, качественная команда, которая заняла место в еврокубках. Это очень достойный клуб. «Ракув» сейчас продал игроков по пять миллионов евро и эти футболисты переходят в «Лейпциг». То есть это команда, вовлеченная в европейскую действительность, в рынок и во все остальное. Но я не могу сказать, какое место она заняла бы в РПЛ. Это все равно, что говорить кто лучше: Месси или Марадона. Я не знаю.

- Показалось, что потеря Деспотовича стала ключевой, потому что ни Игнатьев, ни Костюков не смогли показать качество в атаке.

- Понятно, что Деспотович у нас ключевой форвард и один из лучших игроков команды. С потерей такого футболиста мы много теряем. Это было видно и в том году, когда мы потеряли его из-за травмы.

- Вы сказали, что противостояние с «Ракувом» было примерно равным. Какой главный фактор того, что соперник победил?

- Если мы рассуждаем такими категориями, то ключевых факторов два: удаление Самошникова и нереализованный пенальти. Но то, что на поле были команды примерно одинакового уровня, и результат мог быть любой, «Рубин» подтвердил.

- Каково сейчас состояние команды, которой в воскресенье предстоит игра?

- Ребята вымотаны. Пять минут назад мы проиграл очень драматичную игру. Такой драматичной игры у меня не было никогда в жизни. Как я могу сейчас думать о дальнейших планах? Если вы можете, веся над пропастью в неосознанном состоянии рассуждать о том, где проведете следующий отпуск, я вам очень сильно завидую.

- На ваш взгляд, российский футбол и еврокубки - это какое-то проклятие?

- Не готов отвечать за всех. Готов говорить по итогам этого матча и нашего поражения. Не буду брать на себя ответственность за весь российский футбол и его выступление в еврокубках.

источник: «Советский спорт»
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