Березуцкий убегает из черной полосы. ЦСКА победил «Ростов», сыграв лучший матч в сезоне

Алексей Березуцкий всегда славился тем, что бился на поле до последних сил. У него были разные периоды в карьере. То он был в фаворе в ЦСКА, то брат Василий отправлял его на лавку. Потом все менялось с точность до наоборот. Черно-белых полос в футбольной жизни наставника армейцев было достаточно. Ему точно не привыкать выбираться из непростых ситуаций.

Именно с такой черной полосы началась его самостоятельная тренерская карьера в ЦСКА. Два из трех матча на старте сезона были проиграны. После победы над «Уфой» (1:0) при невыразительной игре дальше были две осечки кряду. «Динамо» и «Локомотив» одержали над армейцами волевые победы, что наверняка было особенно обидно новому главному тренеру красно-синих. Ведь это намекало либо на недостаточную физическую готовность команды, либо на плохие бойцовские качества. В любом случае укор в сторону тренера.

Поражение в Ростове-на-Дону подвесило бы Березуцкого как следует. Там недалеко было бы до очередной смены наставника в клубе, который заигрался в эксперименты, назначая специалистов без опыта. Но Березуцкий справился, отодвинул от края пропасти и себя, и команду. С «Ростовом» ЦСКА провел пока лучший матч при Алексее. Как по результату, так и по игре.

Со счетом 3:1 ЦСКА недавно уже выигрывал на Дону. В декабре в последнем туре перед новогодней паузой армейцы увезли с выезда очень важную победу. Хет-триком тогда разразился Федор Чалов, раскритикованный главным тренером сборной Станиславом Черчесовым на всю страну. Тот успех спас от увольнения Виктора Гончаренко. Точнее сказать — отсрочил отставку. Вот и теперь как нельзя кстати пришелся этот успех красно-синим. И снова не обошлось без Чалова, на счету которого победный гол.

ЦСКА наконец-то не уступил инициативу, как было в двух предыдущих встречах. Лишь на короткий отрезок в начале второго тайма хозяева смогли запереть соперника у его штрафной, отыграли один мяч, но в дальнейшем все было под контролем москвичей. И это несмотря на потери из-за травм Влашича и Фернандеса. Двух лучших по прошлому сезону игроков команды.