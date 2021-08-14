Березуцкий убегает из черной полосы. ЦСКА победил «Ростов», сыграв лучший матч в сезоне

Алексей Березуцкий всегда славился тем, что бился на поле до последних сил. У него были разные периоды в карьере. То он был в фаворе в ЦСКА, то брат Василий отправлял его на лавку. Потом все менялось с точность до наоборот. Черно-белых полос в футбольной жизни наставника армейцев было достаточно. Ему точно не привыкать выбираться из непростых ситуаций.
Именно с такой черной полосы началась его самостоятельная тренерская карьера в ЦСКА. Два из трех матча на старте сезона были проиграны. После победы над «Уфой» (1:0) при невыразительной игре дальше были две осечки кряду. «Динамо» и «Локомотив» одержали над армейцами волевые победы, что наверняка было особенно обидно новому главному тренеру красно-синих. Ведь это намекало либо на недостаточную физическую готовность команды, либо на плохие бойцовские качества. В любом случае укор в сторону тренера.
Поражение в Ростове-на-Дону подвесило бы Березуцкого как следует. Там недалеко было бы до очередной смены наставника в клубе, который заигрался в эксперименты, назначая специалистов без опыта. Но Березуцкий справился, отодвинул от края пропасти и себя, и команду. С «Ростовом» ЦСКА провел пока лучший матч при Алексее. Как по результату, так и по игре.
Со счетом 3:1 ЦСКА недавно уже выигрывал на Дону. В декабре в последнем туре перед новогодней паузой армейцы увезли с выезда очень важную победу. Хет-триком тогда разразился Федор Чалов, раскритикованный главным тренером сборной Станиславом Черчесовым на всю страну. Тот успех спас от увольнения Виктора Гончаренко. Точнее сказать — отсрочил отставку. Вот и теперь как нельзя кстати пришелся этот успех красно-синим. И снова не обошлось без Чалова, на счету которого победный гол.
ЦСКА наконец-то не уступил инициативу, как было в двух предыдущих встречах. Лишь на короткий отрезок в начале второго тайма хозяева смогли запереть соперника у его штрафной, отыграли один мяч, но в дальнейшем все было под контролем москвичей. И это несмотря на потери из-за травм Влашича и Фернандеса. Двух лучших по прошлому сезону игроков команды.
Сегодня зависимость ЦСКА от прежних лидеров уже не та. С одной стороны это хорошо. С другой — расстраивает, что не дотягивают Никола и Марио до прежних кондиций. А именно этого не хватает армейцам, чтобы играть увереннее. Были бы они как прежде — можно не сомневаться, что красно-синие не середину таблицы бы с 50-процентным набором очков облюбовали, а были бы там, где их привычное место — в гонке за медалями.
Впрочем, если дела у них дальше пойдут так же успешно, как в игре с «Ростовом», упущенное на старте они вполне могут отыграть. «Динамо» оступилось в Грозном после трех побед подряд. Дерзкий выскочка «Нижний Новгород» с семью очками пока выше команды Березуцкого, но в четвертом туре проиграл дома «Уфе». «Спартак» пока идет вровень с ЦСКА. «Краснодар» уже терял очки. Потеряют их кто-то из пары «Зенит» - «Локомотив», которым играть в этом туре.
Так что все у ЦСКА и его тренера-новичка может выправиться. А вот за «Ростов» тревожно. Юрий Семин попал в тяжелую ситуацию, ведь у его новой команды всего одно очко из 12. Шесть из них дончане потеряли при Валерии Карпине, пять — уже при Палыче. Так не далеко и до борьбы за выживание, чего очень не хотелось бы. Команда-то была в нашем чемпионате симпатичная.
Палычу, конечно, не привыкать вытаскивать свои коллективы из трясины. Да и не стоит устраивать тут истерики. Если посмотреть на календарь игр «Ростова», то не так много «своих» очков команда отдала. Ничья в Химках — хороший результат. Проиграть дома «Зениту» сегодня плевое дело. Да и ЦСКА с «Динамо» не подарок. Все еще поправимо. Семин справится, даже не сомневаюсь.
РПЛ
4-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:2)
Голы: Бийол, 8 — 0:1. Чалов, 36 — 0:2. Глебов, 54 — 1:2. Марадишвили, 89 — 1:3.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Хаджикадунич, Терентьев, Хасимото (Гигович, 78), Норманн (Сухомлинов, 42), Глебов, Байрамян (Фольмер, 66), Мамаев, Полоз (Баштуш, 46), Комличенко (Альмквист, 46).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 61), Дивеев, Бийол, Обляков, Влашич (Дзагоев, 67), Ахметов, Кучаев (Марадишвили, 61), Мухин, Чалов (Яковлев, 87), Эджуке (Бохинен, 61).
Предупреждение: Бохинен (78), Терентьев (90).