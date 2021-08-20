ЦСКА позарился на 38-летнего Жиркова. У клуба нет денег, чтобы купить серьезных игроков?

Казахстанский «Кайрат» 19 августа почти решил вопрос с попаданием в групповой этап Лиги конференций, победив люксембургскую «Фолу» в первом матче противостояния на выезде - 4:1. Дубль оформил Вагнер Лав, которого ЦСКА отказался возвращать в очередной раз назад в команду в прошлом году. Бразилец уже староват для больших свершений – такие доводы слышали мы в тот момент, когда Ваге давали от ворот поворот, хотя сам он очень хотел завершать карьеру в клубе, с которым много добился и в котором его обожали болельщики. Сейчас видим, что он в порядке. Точно лучше, чем Чалов, Рондон, не говоря уже о Гайче. Но Вагнер не подошел.

Странно это, потому что в нынешнем ЦСКА много вспоминают о команде середины нулевых, которая выигрывала Кубок УЕФА. Неожиданно для всех всплыл весной в рядах красно-синих тренер без опыта работы Ивица Олич, блиставший в чемпионате России полтора десятка лет назад. Все крутили пальцем у виска в сторону руководителей: мол, как такое может быть, чтобы главным в команде стал иностранец, который нигде главным до этого не работал. А тут такой ответственный пост в клубе, которому необходима перестройка. Боссы разочаровались в хорвате три месяца спустя, а может и раньше. Через три месяца Олича уже след простыл.

Ивица сам наверняка был не рад, что ввязался в авантюру. Но за этим пришли новые эксперименты – тренер без опыта Алексей Березуцкий теперь проходит обкатку на месте Олича. Получается пока так себе. Но что-то подсказывает, что крен в сторону армейских героев нулевых неслучаен. Кто-то в клубе на важной должности явно ностальгирует по временам, которые остались в памяти яркими победами. Людям свойственно возвращаться в те места, где в молодости они были счастливы. В ЦСКА нынче, похоже, такими чувствами заражены. Да, Вагнеру сказали «нет», но точно рассматривали вариант с его возвращением.

А как воспринимать разговоры о возвращении в команду Юрия Жиркова. 20 августа пятикратному чемпиону России, чемпиону Англии, обладателю Кубка УЕФА-2005 в составе красно-синих и одному из героев Евро-2008 исполнилось 38 лет, с чем мы его и поздравляем. Но так ли необходим он сегодня армейцам, ведь «Зенит», за который честно сражался Жирков все последние годы, выжал из него все соки и не стал подписывать на новый сезон, понимая, что все игрок уже отдал большому футболу.

ЦСКА вроде бы позиционирует себя клубом, в котором с приходом «ВЭБа» появились деньги. Но решения принимает кадровые, словно наскребает последние копейки. Нет больших покупок у армейцев. Трудно считать таковой приобретение у «Локо» хавбека Мухина. Кто он такой в футбольном мире? Что выиграл, чем убедил в своем статусе крепкого игрока, как его позиционируют в СМИ? Должен сказать спасибо Станиславу Черчесову, что пропиарил неожиданным вызовом в сборную.