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ЦСКА позарился на 38-летнего Жиркова. У клуба нет денег, чтобы купить серьезных игроков?
20 августа 10:54
автор: Иван Сергеев
автор фото: Инстаграм Юрия Жиркова

ЦСКА позарился на 38-летнего Жиркова. У клуба нет денег, чтобы купить серьезных игроков?

Слухи отправляют к армейцам их бывшую звезду Юрия Жиркова, у которого завершился контракт с «Зенитом» и который 20 августа отмечает день рождения

Казахстанский «Кайрат» 19 августа почти решил вопрос с попаданием в групповой этап Лиги конференций, победив люксембургскую «Фолу» в первом матче противостояния на выезде - 4:1. Дубль оформил Вагнер Лав, которого ЦСКА отказался возвращать в очередной раз назад в команду в прошлом году. Бразилец уже староват для больших свершений – такие доводы слышали мы в тот момент, когда Ваге давали от ворот поворот, хотя сам он очень хотел завершать карьеру в клубе, с которым много добился и в котором его обожали болельщики. Сейчас видим, что он в порядке. Точно лучше, чем Чалов, Рондон, не говоря уже о Гайче. Но Вагнер не подошел.

Странно это, потому что в нынешнем ЦСКА много вспоминают о команде середины нулевых, которая выигрывала Кубок УЕФА. Неожиданно для всех всплыл весной в рядах красно-синих тренер без опыта работы Ивица Олич, блиставший в чемпионате России полтора десятка лет назад. Все крутили пальцем у виска в сторону руководителей: мол, как такое может быть, чтобы главным в команде стал иностранец, который нигде главным до этого не работал. А тут такой ответственный пост в клубе, которому необходима перестройка. Боссы разочаровались в хорвате три месяца спустя, а может и раньше. Через три месяца Олича уже след простыл.

Ивица сам наверняка был не рад, что ввязался в авантюру. Но за этим пришли новые эксперименты – тренер без опыта Алексей Березуцкий теперь проходит обкатку на месте Олича. Получается пока так себе. Но что-то подсказывает, что крен в сторону армейских героев нулевых неслучаен. Кто-то в клубе на важной должности явно ностальгирует по временам, которые остались в памяти яркими победами. Людям свойственно возвращаться в те места, где в молодости они были счастливы. В ЦСКА нынче, похоже, такими чувствами заражены. Да, Вагнеру сказали «нет», но точно рассматривали вариант с его возвращением.

А как воспринимать разговоры о возвращении в команду Юрия Жиркова. 20 августа пятикратному чемпиону России, чемпиону Англии, обладателю Кубка УЕФА-2005 в составе красно-синих и одному из героев Евро-2008 исполнилось 38 лет, с чем мы его и поздравляем. Но так ли необходим он сегодня армейцам, ведь «Зенит», за который честно сражался Жирков все последние годы, выжал из него все соки и не стал подписывать на новый сезон, понимая, что все игрок уже отдал большому футболу.

ЦСКА вроде бы позиционирует себя клубом, в котором с приходом «ВЭБа» появились деньги. Но решения принимает кадровые, словно наскребает последние копейки. Нет больших покупок у армейцев. Трудно считать таковой приобретение у «Локо» хавбека Мухина. Кто он такой в футбольном мире? Что выиграл, чем убедил в своем статусе крепкого игрока, как его позиционируют в СМИ? Должен сказать спасибо Станиславу Черчесову, что пропиарил неожиданным вызовом в сборную.

Еще один новичок межсезонья Заболотный совсем недавно был мемом всей РПЛ за свое хроническое неумение попадать в ворота из ситуаций, когда тяжелее не попасть. Не верится, что случится взлет в карьере, перевалившей за экватор. Бывают, конечно, сенсационные преображения, как у Дзюбы. Но Артем такой один.

А больше нет у ЦСКА новичков для основы. Может, действительно не так все хорошо по финансам у красно-синих. На днях Refuerzos CASLA сообщил, что московский клуб просрочил платеж «Сан-Лоренсо» по трансферу нападающего Адольфо Гайча, которого отдавали в аренду в Италию в прошлом сезоне. Красно-синие должны были перевести полмиллиона долларов еще в конце весны, но, как утверждает источник, деньги так и не пришли. Судиться по этому поводу «Сан-Лоренсо» пока не хочет, но звоночек тревожный.

И вот теперь команда, которой нужно усиление в защиту, рассматривает вариант с 38-летним Жирковом. В нынешней ситуации плюсы в его переходе видятся только такие: не стоит денег, так как находится в статусе свободного агента, не будет просить большой контракт с учетом возраста и состояния здоровья. А оно у него так себе.

Убежавший на неделе из сборной Валерия Карпина известный врач Эдуард Безуглов, проработавший с национальной командой с 2012-го, с июля работает в ЦСКА. Сейчас он лечит Жиркова, который восстанавливается после травмы бедра. Сможет привести в нормальные кондиции своего пациента – вполне способен Юрий оказаться на левом фланге армейцев. Там у них кроме Щенникова, который хронически дружит с лазаретом, нет стабильного игрока основы.

От безысходности Березуцкий в одном из матчей отрядил налево даже полузащитника Облякова. А еще ходят слухи о возможном уходе из клуба Марадишвили, который также пробовался слева. Но нет совсем разговоров о трансферах приличных футболистов. На тот же левый фланг.

Жиркову будут рады в клубе фанаты. Ностальгия всегда согревает душу. Но вряд ли помогает решать насущные проблемы, от которых ЦСКА никуда не убежит. Воспоминаниями о былых победах светлое будущее не построишь.

источник: «Советский спорт»
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