Леонид Слуцкий: Новичок Тальби может сыграть с «Химками», его состояние близко к оптимальному

Как оцените состояние команды после плотного двухнедельного графика?

- Многие футболисты получают дополнительные восстановительные дни. До сих пор еще не вся команда работает в обшей группе. Поэтому для нас эти дополнительные матчи явились тяжелым испытанием. Мы никогда не играли в таком графике. Три последних матча мы провели на очень тяжелом по качеству поле. Понятно, что оно для всех одинаковое, но разница в том, что мы на нем играем постоянно, а соперник только один раз в сезоне. Поэтому есть сложности в подготовке к игре с «Химками», но недельный цикл позволит нам преодолеть эти трудности.

- Выскажите мнение о предстоящем сопернике.

- «Химки» - очень хорошая, квалифицированная команда. Мы в прошлом году дважды проиграли химчанам и поэтому понимаем, как они играют, их игровую модель. Но от этого наша задача не становится легче. Перед матчем ты всегда говоришь классические вещи, что наверняка матч будет равный, сложный, и все определят нюансы.

- Могли бы прокомментировать вызов в сборную России Самошникова и Дюпина, а также легионеров в их национальные команды.