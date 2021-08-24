«Ехал на честный разговор, а не пиар-перфоманс». Нобель Арустамян уволился из-за интервью с Мамаевым

До последнего убеждал руководство «Матч ТВ»: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна», при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду.

Интервью, как с Павлом Мамаевым (вы уже видели анонс) — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям. Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я.

«Спасибо каналу за эти шесть лет — это по-настоящему незабываемое, потрясающее время. Я занимался любимым делом: комментировал футбол, делал программы о футболе. Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро.

Один из самых известных спортивных журналистов России и главный инсайдер страны Нобель Арустамян уволился с телеканала «Матч ТВ». Это произошло перед публикацией интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым о его семейных дрязгах. Оно и стало причиной решения Арустамяна об уходе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале:

«Матч ТВ» в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов. Да, наверное, я должен был отказаться от съемок заранее и предвидеть такой сценарий разговора. Или прервать интервью в процессе, когда услышал все, что услышал. Или вообще исчезнуть из кадра — чтобы это интервью не ассоциировалось со мной. Это моя ошибка, признаю ее.

Позже я отсмотрел итог, сверился с первыми впечатлениями — и поставил вопрос о том, что на спортивном канале такой контент выходить не может. Согласно новым приоритетам «Матча» это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях.

Еще раз: безумно благодарен каналу, всем своим коллегам и друзьям за сотрудничество. Чемпионаты мира и Европы, разнообразные футбольные проекты и репортажи — никогда этого не забуду. Не прощаюсь! Уверен, будем поддерживать общение вне канала. Останусь с «Матч ТВ», пусть теперь лишь в качестве зрителя футбольных трансляций».

КОЛЛЕГИ В ШОКЕ

Решение Арустамяна многие поддержали – кто вслух, кто в частных разговорах. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич опубликовал в своем телеграм-канале два поста – аплодисменты и комментарий: «Нобель шокировал этим заявлением. Нет слов».

А вот другой его коллега Тимур Журавель: «В шоке, честно говоря. Наш друг и коллега Нобель не склонен к необдуманным действиям. А значит, он сто раз все взвесил. Очень жаль, что тут еще скажешь. Надеюсь, худшие опасения Нобеля не сбудутся, а сам он найдет дело по душе».

Многие сходятся на том, что для телеканала это большая потеря, а сам журналист давно готов к самостоятельному плаванию и точно не потеряется.

«Я ПРОСТО СТОЛКНУЛСЯ С ДЬЯВОЛОМ»

Что касается самого интервью, то оно сколь неспортивное, столь и скандальное. Телеканал анонсировал его, например, таким отрывком про бывшую жену Мамаева Алану: «Развелись мы в апреле месяце, и за этот период я ни разу об этом не пожалел. Я не хотел ее слышать. У меня появилось такое отвращение. У меня ощущение, что я просто столкнулся с дьяволом. Я не хочу делить с ней ничего, пусть заберет абсолютно все… Я хочу играть в футбол, жить в своей новой семье и просто заниматься любимым делом. Больше мне ничего не надо».

Телеканал называет данное интервью «абсолютным эксклюзивом», выпуск передачи назван «Мамаева любовь».

Очевидно, что это сознательный ответ футболиста (наверняка через его представителей) на информационную войну, которую устроила ему бывшая супруга. В последнее время она регулярно стала размещать в своих соцсетях свое мнение по поводу их конфликта. Так, по ее словам, он подал на Алану в суд и требует оставить ему имущество (квартиру, машины), а также часть алиментов, а также стала выкладывать различные видеозаписи (например, в нетрезвом состоянии): «Я уже готова! И предупреждаю, Павел, я пока не готова тебя ровнять с землей… Но!!! Не заиграйся! Иначе болельщики тебя за твой язык яйцами на поле закидают».

Все это выглядит, как информационная война двух не поделивших имущество и страшно злых друг на друга членов семьи. Например, в ответ на очередной выпад Аланы о том, что ей «не на что купить сыворотки» появились фотографии переводов Павла бывшей жене на сумму 16 млн рублей.

Все это исключительно их дело, но к несчастью, жертвой «новой политики» федерального спортивного телеканала, потерявшего трансляции АПЛ, испанской примеры и квалификационных матчей чемпионатов мира и Европы и скатившегося до фильмов с Адриано Челентано 40-летней давности, стал прекрасный журналист и человек Нобель Арустамян. Их дело, если они хотят перегрызть друг другу глотки, но втягивать в этот позорный публичный раздор сторонних людей им никто права не давал. Арустамян сделал для популяризации футбола в России в несколько раз больше, чем Павел, так что эта жертва целиком и полностью на совести «футболиста».