Кейн остается в «Тоттенхэме». У «Ман Сити» осталась надежда только на Роналду?

В результате у Гвардиолы остался только один центрфорвард Габриэл Жезус – очень талантливый, но слишком часто несобранный и оттого нерезультативный. За четыре сезона бразилец лишь дважды пересекал отметку в десяток забитых мячей (13 и 14), а еще в двух, в том числе в прошлом, не добирался даже до этих показателей (7 и 9). Для сравнения, лучший бомбардир прошлого сезона в АПЛ Гарри Кейн отличился 23 раза, в лучшие годы забивал по 29-30 мячей, а его худший результат – 17 голов в сезоне 2018/19. В общем, разница очевидна.

Манкунианцы же летом бесплатно отпустили Серхио Агуэро – в последние годы не очень результативного и подверженного травмам, зато способного закрыть позицию в центре нападения. А подписали только вратаря Скотта Карсона и левого вингера Джека Грилиша, хотя на флангах и без него могут сыграть Рахим Стерлинг (кажется, приходит в себя после провального сезона) и Фил Фоден плюс есть Ферран Торрес и на худой конец Рияд Марез (слишком уж полезен справа).

Второй раз такой трюк может не прокатить. В новом сезоне подлатавшие дыры и усилившиеся «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» обещают «горожанам» куда более серьезную чемпионскую гонку. Неслучайно лондонцы под руководством Томаса Тухеля уже трижды били подопечных Гвардиолы – в АПЛ, Кубке Англии и финале Лиги чемпионов, причем дважды под «ноль». А с возвращением Ромелу Лукаку они стали еще сильнее.

В прошлом сезоне проблема с забивным форвардом не помешала «Манчестер Сити» за явным преимуществом выиграть лигу, но для этого Хосепу Гвардиоле пришлось идти на очень нестандартные даже по своим меркам решения, в результате чего в снайперы выбился доселе незамеченный в голевых подвигах Илкай Гюндоган (13 голов). Ход яркий, но уж больно несистемный. Отсюда «всего» 86 очков (а бывало и 98-100) и только 83 гола – с отрывом худший показатель клуба за последние четыре года (95-106).

До закрытия трансферного окна в АПЛ осталась примерно неделя (до 31 августа), а чемпион, финалист Лиги чемпионов и главный фаворит турнира до сих пор не решил главный кадровый вопрос – в центре нападения.

КЕЙН ОСТАЕТСЯ В ЗАЛОЖНИКАХ У ЛЕВИ

Как раз нападающего сборной Англии «горожане» и хотели заполучить в текущее трансферное окно, что абсолютно логично – Кейн является идеальным форвардом, умеющим не только великолепно завершать атаки, созданные партнерами, но и разгонять их на чужой половине поля, а также результативно бить с любой дистанции.

Уставший быть первым парнем на деревне, которому по завершении карьеры кроме своих голевых подвигов и вспомнить будет нечего, Кейн принял предложение «Ман Сити». Однако он не учел, что находится в цепких лапах владельца клуба Даниэля Леви, чья жадность и несговорчивость сделали его своего рода легендой. Между ведением переговоров с ним и отсидкой в тюрьме многие менеджеры выбрали бы второе.

Леви Кейна не отпустил, несмотря на некую джентльменскую договоренность. Ни крупные суммы денег, ни другие формулы сделки (например, со включением Эмерика Лапорта) не смогли убедить жесткого руководителя расстаться с главной звездой. Сначала Кейн прогуливал тренировки, в первом туре впервые с 2018 года не попал в основу в АПЛ, не полетел на матч Лиги конференций, но так ничего и не добился.

Первым сигналом о том, что Гарри сдался, послужил его выход на замену в прошедшем туре (сыграл 18 минут, запорол убойный момент), а в среду он признал очевидное: «Этим летом останусь в «Тоттенхэме» и на 100 процентов буду сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха».

«СИТИ» НЕ ХОЧЕТ ПЛАТИТЬ ЗА РОНАЛДУ ДАЖЕ 30 МЛН

Похоже, что все усилия манкунианцев были напрасны. Тем не менее, не все так плохо. На фоне неудач «Сити» в переговорах по Кейну активизировался Криштиану Роналду. Его переход в «Ювентус» из «Реала» изначально казался сомнительной идеей, но стороны признали это только теперь – туринцы разочарованы тем, что португалец не смог вывести их на новый уровень в Лиге чемпионов, а сам он устал наблюдать за деградацией команды, результатом которой стал кошмарный по меркам «старой синьоры» прошлый сезон. За лето «Юве» сильнее не стал, и Роналду перестал скрывать желание уехать.

Новости из Италии поступают противоречивые, но что показательно – о желании Криштиану остаться говорят только официальные представители клуба, тогда как все остальное указывает на его скорый отъезд. В прошлые выходные он не попал в основу, причем по собственной просьбе (это подтвердил и вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед), во вторник обсудил переход со своими партнерами, а в среду досрочно завершил тренировку якобы из-за проблем с рукой. Показательно, что произошло это почти одновременно с объявлением Кейна.

Пишут даже, что туринцы определились с суммой, которую хотят получить за своего игрока, и составляет она всего 30 млн евро. Для сравнения, Кейн стоил бы заметно больше 100 млн. Пока считается, что манкунианцы не хотят платить даже эту сумму, что для Роналду, должно быть, очень унизительно. Не хотят потому, что у него по контракту остался всего год в Турине, а в силу возраста вряд ли он отыграет больше двух-трех лет.

Впрочем, теперь у них вариантов практически не остается, ведь форвард по-прежнему необходим – на старте сезона «Сити» не смог забить закрытым «Лестеру» (в Суперкубке Англии) и «Тоттенхэму» и проиграл оба матча со счетом 0:1. Конечно, на рынке есть еще Роберт Левандовски, которому наскучили рекорды в бундеслиге, однако по нему клуб в переговоры еще не вступал, «Бавария» не жаждет расставаться, а времени осталось совсем мало. Так что все говорит в пользу перехода Роналду. Если он состоится, дерби с «Манчестер Юнайтед» заиграет новыми красками.