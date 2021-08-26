Головина не будет в Лиге чемпионов. «Шахтер» чудом спасся в матче с «Монако»

РОССИЯНИН В ХАРЬКОВЕ
12 раз «Шахтер» выигрывал первый матч в гостях в еврокубках и в 11 случаях проходил в следующий раунд, так что на поле в Харькове выходил в статусе фаворита. Выездная победа со счетом 1:0 была не самым большим, но важным заделом. Оставалось только не проиграть в присутствии своих болельщиков. Задача казалась не самой сложной, если учесть, что монегаски не могли забить в трех предыдущих матчах с «Лорьяном», «Шахтером» и «Лансом». Однако они прервали неудачную серию еще в первом тайме, и Лига чемпионов от украинцев чуть не уплыла.
Роберто де Дзерби и Нико Ковач кадровых сюрпризов друг другу не приготовили. Обратили на себя внимание разве что вратари – у хозяев вместо получившего травму Анатолия Трубина появился 37-летний ветеран Андрея Пятов (украинцев в старте по-прежнему двое), а у ворота гостей защищал арендованный у «Баварии» Александр Нюбель. Впрочем, неожиданно в этом не было, ведь немец играл в основе в прошлые выходные.
С первых минут на поле вышел и россиянин Александр Головин. Сомнения в том, что его могут ждать неприятности в Украине не оправдались. Правда, речь только о нефутбольной составляющей. Игра же ему не особо удалась, и кроме исполнения стандартов он запомнился только спорным падением в чужой штрафной и карточкой за симуляцию. А его команде не удалось удержать преимущество в два мяча.
КОВАЧ ЗАДУШИЛ «ГОРНЯКОВ»
Начало ответной встречи стало продолжением завершения предыдущей, в которой донецкий клуб, забив быстрый мяч, до финального свистка оберегал положительный результат. Тогда это сделать удалось, а в Харькове мотивированные монегаски сразу задавили соперника и открыли счет на 18-й минуте. Чтобы понять, сколь справедливо было такое развитие событий, достаточно сказать, что результативный удар Виссама Бен-Йеддера стал аж восьмым за 17 с лишним минут против одной у хозяев.
Французы с первых минут играли максимально агрессивно во всех смыслах – и встречали соперника у его штрафной, и в отбор шли без боязни получить карточку. К такому повороту техничные бразильцы оказались не готовы, и за центр поля им перейти удавалось довольно редко. Голевая атака в этом отношении получилась показательной, поскольку началась с перехвата Бенуа Бадьяшиля после вброса мяча из аута, а продолжилась мгновенным переводом к штрафной «горняков».
Особенно впечатляет, как подопечные Ковача вступают в отбор на чужой половине поля, загоняя соперника во фланг и там создавая численное большинство. Очень много сил в такой борьбе тратят вингеры (Желсон Мартинш был значительно активнее Головина), к которым столь высоко поднимаются крайние защитники Джибриль Сидибе и Каю Энрике. А центр начисто выжгли Юссуф Фофана и Орельен Тчуамени.
Вообще в первые 45 минут создавалось стойкое убеждение, что монегаски быстрее, резче, сильнее, техничнее, грамотнее тактически и мотивированнее своего соперника. Так что 0:2 к перерыву – абсолютно логичное развитие событий. Это Головин освободил свою зону для Каю, и тот мастерски уложил мяч на ногу все тому же Бен-Йеддеру. А могло быть и крупнее, но Бадьяшиль после подачи Головина со штрафного попал в штангу, а Бен-Йеддер простил Витау за ошибку и, перебрасывая Пятова, не попал в створ.
МАРЛОС И ПЯТОВ СПАСАЮТ ИНТРИГУ
Теперь уже оранжево-черным требовалось забивать, и не надо было быть прорицателем, чтобы понять, как изменится игра. Еще до перерыва «горняки» активно завладели мячом, а на второй тайм вышел еще и Исмаили, благодаря чему преимущество хозяев стало еще более заметным. Такое впечатление, что монегаски сознательно отдали инициативу, но решение это выглядело очень спорным – уж больно здорово донецкие бразильцы действуют с мячом.
Действительно, у владений Нюбеля временами было очень горячо. Впрочем, до поры хозяевам не хватало четкости в завершении, а монегаски провели несколько убийственных контратак, которые могли закрыть все вопросы об исходе, но Бен-Йеддеру и Кевину Фолланду не повезло, а упавшему в штрафной Головину не поверил арбитр Энтони Тейлор (может, и зря, кстати говоря).
После середины тайма игра, казалось, стала выравниваться и тем убаюкала подопечных Ковача – вышедший на замену ветеран Марлос притаился на дальней штанге и уверенным ударом в ближний угол беспрепятственно завершил многоходовую комбинацию партнеров. И этого голевого подвига могло не хватить, если бы не отмена правила гостевого гола, расточительность Фолланда (он давно выдохся, но из атакующей четверки остался на поле единственным) и великолепная игра защитника Марлона и Пятова.
ГЕРОИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ МУДРИКА
А в дополнительное время зрителей ждала очень драматичная развязка. Вышедший на 82-й минуте 20-летний полузащитник Михаил Мудрик очень старался, но совершил несколько ошибок и получил втык от Тараса Степаненко, а затем стал героем команды.
Ему, конечно, очень повезло, ведь по воротам он не бил, а прострел в центр завершился красивым автоголом Рубена Агилара, парашютом отправившего мяч за спину Нюбелю. А ведь Мудрик в этой игре дебютировал в Лиге чемпионов. Теперь у него будет еще шесть матчей, чтобы заявить о себе. Еще один примечательный факт заключается в том, что Мудрик – воспитанник харьковского футбола. Красивый сюжет, не правда ли?
Ну, а «Монако» жаль. Не потому, что там играет Головин, а потому, что в обоих матчах монегаски были лучше, но растранжирили массу моментов и пропустили в Лигу чемпионов соперника, а сами отправились в Лигу Европы.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Ответный матч
«Шахтер» - «Монако» - 2:2 (0:2 ДВ)
Голы: Бен-Йеддер, 18 – 0:1. Бен-Йеддер, 39 – 0:2. Марлос, 74 – 1:2. Агилар, 114 – 2:2.
«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Витао (Кривцов, 101), Матвиенко (Марлос, 46), Антонио (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Майкон, Патрик, Соломон (Мудрик, 83), Траоре (Фернандо, 101).
«Монако»: Нюбель, Сидибе (Агилар, 99), Марипан, Бадьяшиль, Энрике (Дисаси, 107), Тчуамени (Якобс, 117), Фофана, Мартинш (Жан Лукас, 71), Головин (Диоп, 77), Фолланд, Бен-Йеддер (Изидор, 77).
Предупреждения: Фолланд, 14. Додо, 40. Тете, 54. Марлон, 70. Головин, 72. Соломон, 80. Фофана, 81. Кривцов, 105+1. Бадьяшиль, 107. Фернандо, 113.
Судья: Тейлор (Англия).
Первый матч – 1:0