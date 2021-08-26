Головина не будет в Лиге чемпионов. «Шахтер» чудом спасся в матче с «Монако»

РОССИЯНИН В ХАРЬКОВЕ

12 раз «Шахтер» выигрывал первый матч в гостях в еврокубках и в 11 случаях проходил в следующий раунд, так что на поле в Харькове выходил в статусе фаворита. Выездная победа со счетом 1:0 была не самым большим, но важным заделом. Оставалось только не проиграть в присутствии своих болельщиков. Задача казалась не самой сложной, если учесть, что монегаски не могли забить в трех предыдущих матчах с «Лорьяном», «Шахтером» и «Лансом». Однако они прервали неудачную серию еще в первом тайме, и Лига чемпионов от украинцев чуть не уплыла.

Роберто де Дзерби и Нико Ковач кадровых сюрпризов друг другу не приготовили. Обратили на себя внимание разве что вратари – у хозяев вместо получившего травму Анатолия Трубина появился 37-летний ветеран Андрея Пятов (украинцев в старте по-прежнему двое), а у ворота гостей защищал арендованный у «Баварии» Александр Нюбель. Впрочем, неожиданно в этом не было, ведь немец играл в основе в прошлые выходные.

С первых минут на поле вышел и россиянин Александр Головин. Сомнения в том, что его могут ждать неприятности в Украине не оправдались. Правда, речь только о нефутбольной составляющей. Игра же ему не особо удалась, и кроме исполнения стандартов он запомнился только спорным падением в чужой штрафной и карточкой за симуляцию. А его команде не удалось удержать преимущество в два мяча.

КОВАЧ ЗАДУШИЛ «ГОРНЯКОВ»

Начало ответной встречи стало продолжением завершения предыдущей, в которой донецкий клуб, забив быстрый мяч, до финального свистка оберегал положительный результат. Тогда это сделать удалось, а в Харькове мотивированные монегаски сразу задавили соперника и открыли счет на 18-й минуте. Чтобы понять, сколь справедливо было такое развитие событий, достаточно сказать, что результативный удар Виссама Бен-Йеддера стал аж восьмым за 17 с лишним минут против одной у хозяев.

Французы с первых минут играли максимально агрессивно во всех смыслах – и встречали соперника у его штрафной, и в отбор шли без боязни получить карточку. К такому повороту техничные бразильцы оказались не готовы, и за центр поля им перейти удавалось довольно редко. Голевая атака в этом отношении получилась показательной, поскольку началась с перехвата Бенуа Бадьяшиля после вброса мяча из аута, а продолжилась мгновенным переводом к штрафной «горняков».