Александр Кержаков: Думаю, что стартом сезона доволен сейчас только тренер лидирующей команды

- Как прокомментируете матч? – вопрос Кержакову.

- Матч сложился обоюдоострым, было много тактической борьбы, но результат закономерен. Где-то отрезками владели преимуществом «Химки», отрезками мы. Моменты были у обоих ворот. Ничейная хорошая обоюдоострая игра. Тут все закономерно.

- Считаете ли успехом увезти одно очко, учитывая, что ваша команда вела в счете?

- Конечно, обидно, когда ты ведешь и пропускаешь, но если учитывать встречу, где мы вели и проиграли, то ничья на выезде – не успех, но хороший результат для нас. Мы делаем первые шаги в РПЛ, и это хороший результат для нас. Но мы хотим большего, хотим побеждать и стараемся делать максимум для этого, но соперники серьезные. Для нас с психологической точки зрения хорошо было прервать серию из двух неудачных домашних матчей, что у нас получилось.

- Как дебют Могилевца?

- Паша хорошо сыграл, выполнил установку. Ему немного функционально не хватает, но это не будет проблемой, потому что сейчас предстоит пауза, и мы будем работать.

- 8 очков перед паузой – это хорошо? Довольны таким стартом и пойдет ли команде на пользу пауза в чемпионате?

- Пауза пойдет на пользу, будет время тренироваться и еще более тщательно поработать нам теми компонентами, которые надо улучшать. Восемь очков неплохо для нас. Я думаю, что доволен сейчас только тренер лидирующей команды. Но у нас есть время и много матчей, много событий. Каждая игра для нас в РПЛ - огромное событие. Болельщики приехали сюда и хорошо нас поддерживали. Пользуюсь случаем и прошу, верните болельщиков на трибуны – это к Роспотребнадзору. Хватит. Давайте делать так, как в Европе, чтобы футбол был живым и настоящим. В футбол играют для болельщиков. Им нужны живые эмоции, а не эмоции у телевизора.

«В ПЕРЕРЫВЕ БЫЛ РАЗГОВОР НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ»