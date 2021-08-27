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Александр Кержаков: Думаю, что стартом сезона доволен сейчас только тренер лидирующей команды
27 августа 21:42
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Нижний Новгород»

Александр Кержаков: Думаю, что стартом сезона доволен сейчас только тренер лидирующей команды

После матча 6-го тура РПЛ «Химки» - «Нижний Новгород» (1:1), своими впечатлениями от игры поделились главные тренеры команд Александр Кержаков и Игорь Черевченко.

- Как прокомментируете матч? – вопрос Кержакову.
- Матч сложился обоюдоострым, было много тактической борьбы, но результат закономерен. Где-то отрезками владели преимуществом «Химки», отрезками мы. Моменты были у обоих ворот. Ничейная хорошая обоюдоострая игра. Тут все закономерно.

- Считаете ли успехом увезти одно очко, учитывая, что ваша команда вела в счете?
- Конечно, обидно, когда ты ведешь и пропускаешь, но если учитывать встречу, где мы вели и проиграли, то ничья на выезде – не успех, но хороший результат для нас. Мы делаем первые шаги в РПЛ, и это хороший результат для нас. Но мы хотим большего, хотим побеждать и стараемся делать максимум для этого, но соперники серьезные. Для нас с психологической точки зрения хорошо было прервать серию из двух неудачных домашних матчей, что у нас получилось.

- Как дебют Могилевца?
- Паша хорошо сыграл, выполнил установку. Ему немного функционально не хватает, но это не будет проблемой, потому что сейчас предстоит пауза, и мы будем работать.

- 8 очков перед паузой – это хорошо? Довольны таким стартом и пойдет ли команде на пользу пауза в чемпионате?
- Пауза пойдет на пользу, будет время тренироваться и еще более тщательно поработать нам теми компонентами, которые надо улучшать. Восемь очков неплохо для нас. Я думаю, что доволен сейчас только тренер лидирующей команды. Но у нас есть время и много матчей, много событий. Каждая игра для нас в РПЛ - огромное событие. Болельщики приехали сюда и хорошо нас поддерживали. Пользуюсь случаем и прошу, верните болельщиков на трибуны – это к Роспотребнадзору. Хватит. Давайте делать так, как в Европе, чтобы футбол был живым и настоящим. В футбол играют для болельщиков. Им нужны живые эмоции, а не эмоции у телевизора.

«В ПЕРЕРЫВЕ БЫЛ РАЗГОВОР НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ»

- Прокомментируйте матч, – вопрос Черевченко.
- Матч сложный для обеих команд. Счет отражает то, что было на поле. Есть вопросы к некоторым игрокам. Будем решать, когда соберемся.

- Ожидали, что соперник будет играть вторым номером?
- Мы догадывались, что они будут так играть. Надо открываться вперед, а не назад. Все передачи у нас шли назад.

- Почему в отсутствие Тихого опустили Идову?
- Он играл на этой позиции. Филиппа хотели убрать из опорной зоны.

- Химки стали играть сильнее после перерыва. Это связано с психологической составляющей или с переходом на игру в два нападающих?
- Все вместе. Некоторые играли так, как хотят, а не так как говорим.

- Что сказали команде в перерыве, что во втором тайме они заиграли лучше?
- Был разговор на повышенных тонах. Рабочий.

- Что скажете по удалению Камышева?
- Если была красная карточка, значит, она была. Судья стоял рядом. Так что пусть посидит, подумает.

- Новички будут?
- Даже не не знаю, сколько уже жду усиления. С начала лета, кажется.

- Глушаков является штатным пенальтистом в команде?
- Сабович штатный, но его не было на поле.

источник: «Советский спорт»
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