Ну а если уж лига считается именно профессиональной, то одной из причин отсутствия мотивации может быть и откровенно низкая зарплата. Бывший футболист «Читы» и «Байкала» Павел Гранников закончил карьеру в возрасте 30 лет. «Я решил совсем закончить с футболом, так сложилась жизнь. Продолжать карьеру дальше не видел смысла. В 30 лет трудно выйти на какой-то другой уровень. Серьезных денег во второй лиге не заработаешь, зарплаты сопоставимы с доходами всех остальных граждан. Можно даже сказать, что невысокий заработок – одна из причин, по которой я решил закончить с футболом», – рассказывал футболист.



Такого же мнения придерживается и руководитель Профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков. Помните ту громкую историю с дисквалификацией игроков «Смены» из-за ставок на поражение своей команды? Вот Грамматиков считает, что футболисты ставят как раз из бедности: «Футболисты ПФЛ зарабатывают мало: средняя зарплата у них от 30 до 60 тыс. рублей.



Игры футболистов на ставках – это следствие бедности. Несмотря на богатство отдельно взятых клубов, наши лиги – одни из самых бедных в Европе, потому что никаких денег они не зарабатывают.



Клуб может в этом году существовать, а в следующем – закрыться, просто потому что так решит какой-то губернатор. Более того, никакой ни материальной, ни административной ответственности он нести не будет. РФС фактически не предпринимает серьезных мер для предотвращения таких ситуаций... Наш футбол не может обеспечить минимальные доходы игрокам, которые позволяли бы им не просто существовать, а иметь какой-то запас по завершении профессиональной карьеры, чтобы потом снова войти в нормальную жизнь».



Конечно, это не значит, что необходимо заваливать золотом игроков ПФЛ, но найти золотую середину надо. К примеру, в Англии, по информации Би-би-си, средненький футболист четвертого по силе дивизиона (самого низкого из профессиональных) получает около 1000–2000 фунтов в неделю. Известный тренер Гарри Рэднапп рассказывал еще летом 2017 года, что самый «бедный» из клубов Лиги 2 – «Йовил Таун» выплачивал своим футболистам по 300–400 фунтов в неделю.





