Но «Энергомаш» – представитель какого-никакого, но бизнеса. Чаще всего в нашей стране команда в низших лигах в прямом смысле висит на шее у областной администрации, кушает и без того малый бюджет, не добиваясь результатов. Болельщики не приходят на стадион, побед нет, откуда пополнять казну? В один момент о клубе начинают забывать, и он тихонько умирает. Правда, бывают и другие крайности, когда в наш футбол приходят бизнесмены, не имеющие четкого представления о футбольном менеджменте. Мечтать – не мешки ворочать, поэтому частные клубы умирали, возрождались и умирали снова. «Спартак-Чукотка», «Асмарал», «Жемчужина», «Динамо» Брянск – этот список по-настоящему огромен. Как только мечты о прибыли разрушались, клуб бросали на произвол судьбы, не думая ни об игроках, ни о болельщиках. Футбольным чиновникам, похоже, дела до этого не было. Хотя руководство ПФЛ периодически пытается реформировать гибнущую лигу. В 2016 году пытались реформировать проблемную зону «Восток» – сокращать траты клубов путем проведения сдвоенных матчей.
Вот и известный футбольный агент Олег Шигаев считает, что и самой лиге необходимо задуматься о реформах.
«К сожалению, реформы в ПФЛ созрели. Причем давно. Но пока ничего не предпринято. Команд все меньше и меньше, игроков все больше и больше. Все идет в тупик. Но пока тишина… На «Восток» посмотрите – там 6 команд. Нигде такого нет. По правилам FIFA в чемпионате должно быть не менее 7 команд… Но как-то паритетно решили. Посмотрите, сколько было команд профессиональных у нас в 90-е и сейчас. В три раза меньше. Сегодня есть команда, завтра нет. Даже те, в ком вроде бы уверен. Да, появляются новые команды, но их раз и обчелся», – заявил Шигаев.
Спасать команды у нас принято преимущественно из премьер-лиги, иногда из ФНЛ. ПФЛ же давно в миру считается болотом, куда летят неудачники, а вновь появившиеся участники надолго застревают без особых шансов на продвижение. При этом в странах с развитыми низшими дивизионами как раз нередки случаи, когда сами фанаты спасали свои команды от банкротства, устраивали митинги и демонстрации, добивались своих целей. Так, в Германии фанаты сохранили жизнь любимому «Санкт-Паули» из Гамбурга, в Англии – «Уимблдону», а в Италии – «Специи». Это лишь те примеры, что на слуху у российских болельщиков. На самом деле таких случаев сотни. Чтобы это работало, необходимо развивать уже давно успешно реализуемую в Европе систему клубного членства и спонсорства.
Неужели наши низшие лиги совсем никому не нужны и эту кучу проблем никак не разгрести?