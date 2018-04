Этот незатейливый девиз, более известный в своем английском варианте "Support your local team", – на самом деле своеобразное краткое руководство для молодого поколения в выборе любимого футбольного клуба. В Европе еще один: «От отца к сыну» – "From father to son". Во многом благодаря именно этим двум фундаментальным тезисам низшие лиги в наиболее развитых в футбольном плане странах продолжают жить вполне полноценной жизнью.



Типичные примеры – Англия и Германия. В маленькой по территории Англии, не выигрывавшей чемпионат мира с 1966 года, существует 11 уровней официальной футбольной пирамиды. В каждой из лиг, начиная с мегапопулярной премьер-лиги и заканчивая каким-нибудь премьер-дивизионом Футбольной лиги Западного Ланкашира, выступает как минимум 15 клубов! Чаще всего их 20–22. Примечательно, что у каждой команды есть своя армия болельщиков, которая забивает местный стадион в любую погоду. Кроме этого, в Англии есть еще 11 дивизионов, не имеющих общей структуры, – всего набирается 22 лиги разных уровней.



Такое разнообразие ступеней в футбольной пирамиде – дело эффективного управления. Посещаемость и интерес к мелким местным клубам – вопрос чести. Да, так уж заведено, что поддерживать своих «ребят из двора», коллег по работе или «того парня, с которым ты каждое воскресенье сидишь в пабе» – обычное дело. Конечно, можно сразу же начать болеть за «Манчестер Сити», живя в Ньюкасле, но смотреть на тебя будут косо. У людей просто так не принято.