- Всегда обидно пропускать в концовке, но мы сами виноваты. Сейчас команда взбодрилась, сделала анализ, ребята поговорили между собой. Теперь этот матч - история, которая осталась позади. Нужно реабилитироваться в матче с «Ливерпулем», шансы у нас есть, надо стараться ими воспользоваться, - передает слова Глушакова ТАСС.

Напомним, что встреча двух команд группы Е состоится в среду, 6 декабря, на поле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле.