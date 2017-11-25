В составе победителей отличились Симоне Верди и Ибраима Мбайе. В конце первого тайма две желтые карточки получил Василиос Торосидис и оставил «Болонью» в меньшинстве.

Во второй половине хозяевам удалось забить еще раз – отличился Орджи Оквонково. «Болонья» набрала 20 очков и занимает седьмое место. У «Сампдории» 26 очков и шестая позиция.

В следующем туре «Болонья» примет «Кальяри», а «Сампдория» дома сыграет с «Лацио».

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Сампдория» - «Болонья» - 3:0

Голы: Верди, 3, Мбайе, 23, Оквонкво, 73

Удаление: Торосидис («Болонья»), 45