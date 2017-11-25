«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» и вышел на второе место в бундеслиге
Матч 13-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Вердер» завершился победой хозяев – 2:0.
В составе победителей на 34-й минуте отличился Наби Кейта, а на 87-й второй мяч провел Бернардо.
«Лейпциг» набрал 26 очков и поднялся на второе место в чемпионате Германии. У «Вердера» восемь очков и 17-н место.
В следующем туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом», а «Вердер» примет «Штутгарт».
Чемпионат Германии. Бундеслига
13-й тур
«РБ Лейпциг» - «Вердер» - 2:0
Голы: Кейта, 34, Бернардо, 87