В составе победителей на 34-й минуте отличился Наби Кейта, а на 87-й второй мяч провел Бернардо.

«Лейпциг» набрал 26 очков и поднялся на второе место в чемпионате Германии. У «Вердера» восемь очков и 17-н место.

В следующем туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом», а «Вердер» примет «Штутгарт».

Чемпионат Германии. Бундеслига

13-й тур

«РБ Лейпциг» - «Вердер» - 2:0

Голы: Кейта, 34, Бернардо, 87