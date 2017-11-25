Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Шальке 04" в матче 13-го тура чемпионата Германии (4:4).

С 12-й по 25-ю минуту игры хозяева поля забили четыре мяча.

Однако после перерыва "Шальке" смог вернуться в игру благодаря трем голам. Кроме того, с поля был удален бомбардир дортмундцев Пьер-Эмерик Обамеянг. Он получил две желтые карточки.

А уже в компенсированное время Налдо нанес точный удар головой после подачи Коноплянки с углового.

Благодаря сегодняшней ничьей "Шальке" по-прежнему опережает в турнирной таблице "Боруссию" на три очка.